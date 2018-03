Ikona Ljubljana predstavlja nove različice dišav

PURE DISTANCE, dragocene različice dišav z najvišjo koncentracijo parfumskih olj

Oglasno sporočilo

˝Svojo strast in energijo usmerjamo v izdelavo le enega parfuma naenkrat. Ta parfum je parfum z lastno dušo in podpisom.˝

Pri Puredistance ne spremljajo trendov, ampak se osredotočajo na ustvarjanje brezčasno lepih parfumov in embalaže. Če se zaljubite v enega izmed njihovih parfumov, bo ta ljubezen trajala večno!

Druga bistvena komponenta blagovne znamke je pristna ekskluzivnost. Kolekcija parfumov Puredistance Master Parfum se prodaja v zelo omejenem številu specializiranih parfumerij, v več kot 35 državah. Od zdaj naprej je na voljo tudi pri nas, in sicer v prvi in edini art parfumeriji v Sloveniji – Ikona Art Perfumery( Ikona Ljubljana, Mestni trg 24 ).

Vsi izdelki Puredistance so proizvedeni ročno - z veliko pozornosti, vsakega izmed njih pa osebno podpiše ustanovitelj znamke gospod Jan Ewoud Vos.

Puredistance WARSZAWA, a Master Perfume

Pred tridesetimi leti se je ustanovitelja Puredistanca, Jana Ewouda Vosa, globoko dotaknila pesem Davida Bowieja, WARSZAWA. Leta kasneje, v svojih dvajsetih letih, je gospod Vos prvič obiskal mesto Varšava. Ugotovil je, da so poljski ljudje prijazni in občudoval je ženske, kako ponosno hodijo po ulicah z eleganco, ki se je je spomnil iz klasičnih filmov.

Leta pozneje, po ustanovitvi znamke Puredistance, se je razvilo posebno prijateljstvo med njim in družino Missala, ki je vodilni trgovec Puredistanca na Poljskem. G. Vos je večkrat obiskal družino, kjer je užival v sveže pripravljenem, razkošnem kosilu, ki ga je pripravila Stanislawa Missala. Toplina družine se ga je dotaknila.

Topla, elegantna in lepa osebnost Stanislawe Missala ga je spominjala na lepoto in elegancopred-vojne Varšave, ki jo je videl na starih slikah. Navdihnila ga je, da je ustvaril lep in vznemirljiv parfum z imenom "WARSZAWA". Popolnoma zrel parfum, ki je postal bogata in razkošna izkušnja. Klasičen, eleganten in topel.

Antoine Lie, pariški mojstrski parfumer, je takoj razumel koncept. Zamislil si je elegantno poljsko damo, ki nosi krzneni plašč v harmoniji s svojo žensko samozavestjo. S to idejo in Chopinovim Nokturnom št. 20, ki je igral v ozadju, je Antoine ustvaril parfum, ki človeka vodi v klasičen svet harmoničnih not, navdihujoče lepote in razkošja.

Parfum je bil eno leto na voljo izključno v Varšavi na Poljskem, v parfumeriji Quality Missala. Novembra 2017 je podjetje Puredistance dišavo Warszawa izdalo po vsem svetu.

Puredistance WARSZAWA Perfume: resnična ekskluzivnost Sanjski svet starih čikaških časov Puredistance WARSZAWA vzbuja veličino zlatih dni mode in parfumov. Ta parfum ima stil, toplino – veliko globino značaja – počutili se boste lepo, na razkošen način. Prestavil vas bo v drug svet, v sanjski svet starega šika. SESTAVINE: galbanum, grenivka, list vijolice, absolut jasmina, absolut Broom, orrisovo maslo, pačuli, vetiver in Styrax. ČISTI PARFUMSKI EKSTRAKT: Kombinacija najkakovostnejših surovin in 25-odstotnega deleža parfumskih olj zagotavlja intenzivno senzorično izkušnjo. En ali dva iztisa sta dovolj za intenziven in dolgotrajen učinek.

Puredistance BLACK Perfume

Skrivnosten, topel in eleganten

Puredistance BLACK je v Parizu ustvaril slaven francoski parfumer Antoine Lie.

Parfum najvišje kakovosti, ki prefinjeno ter šepetaje sprošča senzualne in elegantne dišavne sloje - brez kričanja.

Sestavine: Zaradi koncepta BLACK (ki skriva lepote neznanega), sestavine Puredistance BLACK ostajajo skrivnost.

Čisti parfumski ekstrakt: 25-odstotno parfumsko olje.

Parfumer: Antoine Lie iz Pariza

Puredistance WHITE Perfume Zlato-bele sanje, polne sreče WHITE je bil ustvarjen z namenom, da vas takoj nasmeji in osreči. Parfumerja Antoine-a Lie-a iz Pariza smo prosili, da ustvari zlato-bele sanje, ki predstavljajo intimen pobeg iz krute resničnosti, z uporabo najboljših in najdražjih sestavin na svetu. Ta parfum bo razsvetlil vsak trenutek in ogrel vaš notranji svet. Sestavine: vrtnica ˝de Mai˝ iz Francije, orris iz Italije,sandalovina iz Mysora, bergamotka iz Italije, tonka fižoliz Venezuele, mošus, vetiver iz Haitija in pačuliiz Indonezije. Čisti parfumski ekstrakt: 38-odsotno parfumsko olje. Parfumer: Antoine Lie iz Pariza

Preostalo kolekcijo dišav si lahko ogledate na https://www.ikonaljubljana.si/puredistance/ ali pa obiščete parfumerijo Ikona Art perfumery na Mestnem trgu 24, nasproti ljubljanskega magistrata.