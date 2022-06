Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilec Emerson Royal, nogometaš angleškega nogometnega prvoligaša Tottenhama, je bil v domovini žrtev oboroženega ropa. Kot je potrdila lokalna policija, je bil domnevni storilec v streljanju poškodovan in se zdravi v bolnišnici. Emerson pa se je javno zahvalil policistu, ki mu je prihitel na pomoč.

Triindvajsetletni brazilski reprezentant je po incidentu prek družbenih omrežij zagotovil, da je z njim vse v redu.

Po poročanju brazilskega novičarskega portala G1 se je incident zgodil ob odhodu Emersona iz nočnega kluba malo pred tretjo uro zjutraj.

Grozil mu je s pištolo

Ropar je Emersonu najprej zagrozil s pištolo, nato pa streljal na policista, ki je nogometašu prihitel na pomoč, čemur je sledila daljša izmenjava ognja. Po podatkih pristojne policijske uprave sta si domnevni storilec ter policist izmenjala 29 strelov.

Emerson Royal, ki je minulo sezono za Tottenham odigral 41 tekem, je doma iz Sao Paula in po poročanju G1 je šel z družino in prijatelji v Americano, medtem ko je bil na počitnicah. Po ropu je na Instagramu objavil fotografijo s policistom in pripisom: "Bog pošilja angele na zemljo ... Večno vam bom hvaležen. Le zaradi vas sem danes še tu."

"Doživeli smo grozljivko"

Njegov oče Emerson Zulu, ki je obenem tudi nogometašev agent, pa je za časnik Globo Esporte dodal: "Proslavljali smo, ob koncu večera pa smo doživeli grozljivko. Tega ne bi privoščil nikomur. Ropar je od sina zahteval uro in druge osebne predmete, nato pa je prišlo do izmenjave ognja."

Nasilje z orožjem je v Braziliji precej pogosto; leta 2020 so v državi zabeležili več kot 40.000 smrti zaradi strelnega orožja, še piše dpa.