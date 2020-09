Oglasno sporočilo

Iz roda v rod se prenaša lepa tradicija, da ob rojstvu otroka posadimo drevo. V Merkurju so se odločili, da v septembru še posebej negujejo to izročilo in vsem novorojenčkom podarijo sadiko drevesa .

Drevesa imajo v slovenski kulturi posebno mesto. Po površinskem deležu poraščenem z gozdovi sodi namreč Slovenija na četrto mesto v Evropi. Tako se radi pohvalimo, da živimo v zeleni deželi, kjer imamo zaradi bogatega ruralnega in tudi urbanega drevesnega ekosistema čistejši zrak in prijaznejši življenjski habitat. Ker si v Merkurju želijo, da bi tudi v prihodnje živeli v zelenem okolju, hkrati pa želijo kot podjetje z več kot 120-letno tradicijo negovati stare navade in širiti zelene površine, so zasnovali novo družbeno odgovorno akcijo. Ta bo potekala od 3. septembra do 15. oktobra pod sloganom "Tradicijo sajenja dreves je vredno ohranjati", poleg ozaveščanja pa bodo v septembru novorojenčkom v Sloveniji podarili sadiko avtohtonega slovenskega drevesa.

"V Merkurju smo si zadali, da to izročilo pomagamo prenašati naprej, na prihodnje generacije, ki se že soočajo z dejstvom, da čista narava ni več nekaj samoumevnega in da moramo z okoljem ravnati odgovorneje. Zato je najbolj trajnosten družbeno odgovoren akt, ki ga lahko v Merkurju naredimo na področju drevesnih sadik, skrb, da bo v našem okolju raslo tudi v prihodnje čim več sveže posajenih dreves. Zato bomo vsem otrokom, rojenim v septembru 2020 v Sloveniji, podarili eno izmed avtohtonih sadik drevesa iz Merkurjeve ponudbe, sadiko lipe ali breze, in s tem spodbudili k obujanju stare tradicije dolgoročno," pojasnjuje Lidija Rakuša, direktorica marketinga Merkur trgovina d.o.o.

Tako bodo starše s pomočjo slovenskih porodnišnic cel mesec september 2020 obveščali, da jih za njihove novorojence čaka brezplačna drevesna sadika v njim najbližjem Merkurjevem vrtnem centru. Na ta način jih bodo spodbudili k ohranjanju starega slovenskega običaja sajenja dreves ob rojstvu otroka. "Želimo si, da bi se ta lepa tradicija, ki narekuje, da ob rojstvu otroka posadimo drevo, prenaša še naprej iz roda v rod in da se nanjo ne pozabi," še dodaja Lidija Rakuša.

Drevo je za vsakogar

In ker lahko drevo pravzaprav posadi vsakdo, v Merkurju hkrati vabijo vse, da se pridružijo pobudi in v mesecu septembru, ki je najbolj primeren za sajenje dreves, posadijo drevo v želji, da nam lahko vsem proizvaja kisik in nudi v prihodnje senčno zatočišče ter bolj zeleno prihodnost. V Merkurjevih centrih je tako na voljo 28 različnih sadik dreves. Kupci lahko izbirajo med rdečelistnim javorjem, kostanjem, navadno brezo, močvirskim hrastom, lipo in številnimi drugimi. Hkrati pa bodo v Merkurjevih trgovskih centrih dobili tudi odlične nasvete za sajenje in vzdrževanje dreves.

Ali ste vedeli?*

Odrasla bukev dnevno porabi 9,3 m3 ogljikovega dioksida in sprosti 9,4 m3 kisika.

V povprečju eno drevo proizvede skoraj 260 kilogramov kisika vsako leto. Dve drevesi tako lahko zagotovita dovolj kisika za štiričlansko družino.

Zrelo listnato drevo v povprečju proizvaja toliko kisika v sezoni, kolikor ga cca 10 ljudi vdihne v letu dni.

Eno zrelo drevo lahko absorbira ogljikov dioksid s hitrostjo 48 kg / leto in sprosti dovolj kisika nazaj v ozračje, da lahko podpre 2 človeški bitji.

En hektar dreves letno porabi količino ogljikovega dioksida, ki je enakovredna tisti, proizvedeni z vožnjo povprečnega avtomobila na 26.000 kilometrov.

*Vir: Zavod za gozdove RS, McAliney, Mike. Argumenti za ohranjanje zemljišč: dokumentacija in viri informacij za varstvo zemljiških virov, zaupanje v javno zemljišče, Sacramento, CA, december 1993, Skupna objava ameriške službe za gozdove in mednarodnega združenja arborikulture, New York Times, Okolje Kanada, nacionalna agencija za okolje Kanade

