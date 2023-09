"Krvoločne" rastline, ki si gnojilo ujamejo same #foto

Mesojedke ali žužkojedke so rastline, ki so se razvile v prave lovke. Sposobne so privabiti, loviti in prebaviti žuželke, ki zanje predstavljajo gnojilo, saj te rastline sicer praviloma živijo na tleh, revnih z minerali.

Mesojede rastline so svoje vabe razvile v različne oblike, tiste z vrčki so statične, rosike za lovljenje uporabljajo lepilo, najbolj prepoznavne pa so zagotovo muholovke, ki s svojimi listi, podobnimi čeljustim, "pogoltnejo" žuželke. Vso bogastvo in raznolikost mesojedih rastlin lahko spoznate v ljubljanskem botaničnem vrtu, kjer jih razstavljajo, z veseljem pa vam bodo pojasnili tudi vse o tem, kako zanje skrbeti doma.

Foto: Ana Kovač

