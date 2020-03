Oglasno sporočilo

Vsaka vrata so unikatno delo.

Večkrat nagrajena vhodna vrata Pirnar

Z novim letom smo vstopili v novo desetletje, številka 2020 pa kliče po impresivnih dosežkih in stvaritvah. Z velikim zadovoljstvom lahko oznanimo, da je bilo že 2019 leto uspeha za številna slovenska podjetja tako na domačih kot tudi na tujih trgih. Ponosni smo na slovenskega proizvajalca vhodnih vrat Pirnar, za katerim je čudovito in uspešno leto, saj je prejel mnogo nagrad za inovativnost in dizajn. Moderne in nagrajene oblike vhodov Pirnar pritegnejo pozornost tako lastnikov kot obiskovalcev, saj pomenijo novo dobo na področju oblikovanja doma. Seznanite se z elegantno skritimi ročaji, tajnimi bralci prstnih odtisov, s čarobno nočno osvetlitvijo ter s čudovito obdelanimi površinami. Vsaka vrata so unikatno delo rok izkušenih mojstrov oblikovanja vhodov.

Premikajo meje poznanega

Vsak Slovenec je lahko ponosen na uspeh podjetja Pirnar, ki je iz majhne družinske delavnice zraslo v enega izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev na področju oblikovanja vhodnih vrat. Najdemo jih v večini evropskih držav in Severni Ameriki, v Aziji in Afriki. Pri Pirnarju vedno osupnejo svoje kupce ter poznavalce industrije, saj premikajo meje poznanega in vedno revolucionirajo že poznane produkte. Razvili so vrata s sistemom OneTouch, ki za odpiranje potrebujejo le vaš prstni odtis. Da bi zares zapustili poznano ozemlje in trgu predstavili nekaj korenito nekonvencionalnega ter inovativnega, so v letu 2019 razvili prvo vhodno steno, imenovano Theatrica, ki za odpiranje potrebuje le nežen pogled lastnika.

Najuspešnejše leto do zdaj

Zato nas ne preseneča, da je bilo lansko leto zanje tako zelo uspešno. Prejeli so številne nagrade, ki še dodatno potrjujejo njihovo odličnost. Občutek je zmagoslaven, saj je bilo leto 2019 za podjetje Pirnar do zdaj najuspešnejše po številu prejetih nagrad. Ker pa vedno stremijo k napredku in popolnosti, sploh ne dvomimo o tem, da v prihodnosti sledi preseganje rekordov.

Izjemnost oblikovanja

Prejeli so nagrado german design award winner 2019 za vhodno steno Theatrica, ki je prepričala s svojim dizajnom brez okvirjev in z neverjetnim spojem oblikovanja ter tehnologije. Podelitev nagrad se je odvijala v sklopu sejma Ambiente v mestu Frankfurt, ki velja za enega od najpomembnejših dogodkov v letu ter pomeni odlično priložnost za širitev posla drugod po svetu. Nagrada velja za eno izmed najprestižnejših odlikovanj na svetu, kar Pirnarjevim stvaritvam prinaša še večjo kredibilnost in jih tako uvršča v sam vrh na področju vhodnih vrat.

Nepremagljiva ekipa Pirnar

Estetska prefinjenost

Med nagradami posebnih omemb german design award special mention 2019 sta se znašla Pirnarjevo potezalo z osvetljenim kristalom in osvetljena kovina, ki spadata med najbolj prefinjene estetske detajle ter lastnike domov in njihove obiskovalce navdihujeta podnevi in ponoči.

Neverjetna inovativnost

V Nemškem muzeju tehnologije v Berlinu so bile podeljene nagrade german innovation award 2019, ki poudarjajo izjemne dosežke in jih predstavijo širokemu občinstvu, tako pa jim zagotovijo vodilni položaj na trgu. Tudi to nagrado je prejela vhodna stena Theatrica, ki je prepričala s svojo čisto obliko, brez kakršnihkoli potezal oziroma kljuke, saj se odpira s tehnološko dovršenim sistemom za prepoznavanje obraza. Navdušila je tudi s svojo impresivno velikostjo.

Edinstvena rešitev

Podjetje Pirnar je bilo eden izmed 10 tisoč prijavljenih kandidatov iz več kot 50 držav za kategorijo reddot design award honourable mention 2019, kjer izberejo zmagovalce na treh področjih: oblikovanje izdelkov, oblikovanje komunikacij ter oblikovanje konceptov. Spet je slavila osupljiva Theatrica, ki je dandanes navdih tudi podjetjem, ki delujejo zunaj dejavnosti vhodnih vrat. S svojo inovativnostjo in sodobnostjo je številne pustila brez besed, saj je svetu pokazala razkošno, a še vedno preprosto optimizacijo vhoda.

Nič ni nemogoče

Treba je le verjeti in seveda trdno delati za uspeh. In če je kdo, ki je venomer verjel v zmago, je to sam Pirnar! Njihova nepozabna legenda o krilatem konju pravi: "Ne razmišljaj, kaj bi naredil z navadnim konjem. Razmišljaj, kaj bi naredil, če bi konj imel krila."

Njihov moto še danes ostaja, da nič ni nemogoče, vsak dan pa je nova priložnost za doseganje popolnosti.

S ponosom čestitamo enemu od najuspešnejših slovenskih podjetjih in že nestrpno čakamo na nove osupljive dosežke!

