Ugodni montažni objekti na ključ

Učinkovita in ugodna rešitev za pokriti poslovni prostor ne glede na njegovo namembnost, to zagotavljajo v podjetju Konstrukcije Gajšek . Skladno z vašimi željami bodo poiskali učinkovito in ugodno rešitev, ki bo upoštevala najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Izdelujejo vse od skladiščno-proizvodnih hal do skladiščnih šotorov, športnih hal, pokritih parkirišč in rastlinjakov. Na podlagi vaših želja ter dolgoletnih izkušenj vam bodo svetovali pri izbiri najustreznejših rešitev.

PROJEKTIRANJE– PROIZVODNJA – MONTAŽA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ

Vse na enem mestu - prihranite čas in denar.

Kakovostne in ugodne rešitve Konstrukcij Gajšek

Pri podjetju Konstrukcije Gajšek strankam zagotavljajo ugodne rešitve na ključ. Ob upoštevanju visokih standardov bodo sami poskrbeli za celoten postopek gradnje, vse od projektiranja, proizvodnje pa do montaže. Za vas poskrbijo izkušeni arhitekti in tehnologi, ki glede na vaše želje ter njihove izkušnje najdejo najboljšo rešitev za vaš prostor. Nato v njihovi proizvodnji vaš objekt tudi strokovno izvedejo. Kakovost objekta vam zagotavlja njihova certificirana proizvodnja (skladno s standardom SIST EN 1090-1 in 1090-2, imajo vsi njihovi proizvodi CE oznako) in skrbna izbira kakovostnih materialov.

Rešitev za poslovne prostore po vaši meri

Skladiščno-servisna hala - Pušnik

Učinkovita in ugodna rešitev za pokriti prostor, ki jo pri podjetju Konstrukcije Gajšek zagotavljajo po najboljšem razmerju med kakovostjo in ceno, je montažna hala. Vsako halo izdelajo po meri ter skladno s potrebami in željami. Vsi jekleni elementi so antikorozijsko zaščiteni, kot kritino pa lahko uporabite trapezno pločevino ali termoizolativne panele. Kljub hitri montaži objekta vam obljubljajo dolg rok uporabe, kar zagotavljajo tudi z garancijo.

Preproste rešitve za skladišča na ključ

Stadlerjev skladiščni šotor 20 x 100 metrov

Montažni šotor, dizajniran posebej za potrebe skladiščenja najrazličnejšega blaga, deluje kot samostojen objekt. Sestavlja ga jeklena konstrukcija, ki je vpeta s sidrnimi ploščami in prekrita s PVC-membrano. Gradnja objekta omogoča, da se ga lahko kadarkoli kasneje razstavi in prestavi. Pocinkane jeklene cevi in profili se namreč vijačijo na mestu montaže, ob tem pa se ne uporablja zidarskih ali varilskih del. V podjetju Konstrukcije Gajšek strankam uredijo tudi vso dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Preprosta zaščita za vse vrste parkirišč

Zakaj bi avtomobile izpostavljali zunanjim vremenskim razmeram, ko pa jih lahko ustrezno, preprosto in tudi cenovno ugodno zaščitite. To je še posebej priročna rešitev za podjetnike, ki se ukvarjajo s skladiščenjem avtomobilov, morda njihovo nadaljnjo prodajo. Šotor, ki ga podpira jeklena konstrukcija, bo odlično poskrbel za varnost jeklenih konjičkov. Zaščitil jih bo tako pred točo kot drugimi nevšečnostmi. Kot kritino lahko izberete cerado, trapezno pločevino ali termoizolativne panele. Zagotovite si vam prilagojeno rešitev po ugodni ceni.

Avtomobili Povera

Ne izgubljajte časa s papirologijo, izberite izvajalca, ki bo poskrbel tudi za to. Podjetje Gajšek je eno izmed ponudnikov, kjer za stranke uredijo prav vse.

Ključ do celoletne vadbe – pokrite športne površine

Številni ponudniki športnih vadb si želijo svojo storitev strankam ponujati vse leto, saj si tudi njihovi člani želijo možnosti za celoletno vadbo. Ni potrebe, da zato iščete drage možnosti za nakup, najem ali celo gradnjo športnih objektov. Cenovno ugodna rešitev, ki še vedno zadovolji vse potrebe športnega objekta so športne hale. Za nasvet povprašajte pri Konstrukcijah Gajšek, kjer zagotavljajo vrhunske rešitve po meri in dobro ceno.

Šotor za tenis Ravne

Več kot 30 let izkušenj z gradnjo profesionalnih rastlinjakov

Profesionalni rastlinjaki zahtevajo profesionalen pristop, izkušnje ter kakovostne in trpežne materiale. V podjetju Konstrukcije Gajšek imajo več kot 30 let izkušenj s proizvodnjo in montažo rastlinjakov. Vzpostavljen imajo učinkovit sistem notranje kontrole proizvodnje, uporabljajo pa le materiale vrhunske kakovosti. Delujejo v skladu s predpisanimi standardi, s čimer zagotavljajo kakovost proizvodov.

Rastlinjaki so narejeni iz vročecinkanih cevi, kot kritino pa se uporablja folija, ki je enojna ali dvojna z vpihovanjem, njena kakovost pa je trenutno ena izmed najboljših v Evropi. Prezračevanje je lahko strešno in bočno z možnostjo avtomatskega vodenja celotnega rastlinjaka preko aplikacije.

Vrtnarstvo Podegrajs

Le za najboljše vrtne centre

V podjetju Gajšek imajo vrsto izkušenj tudi z montažo vrtnih centrov/steklenjakov. Podobno kot rastlinjaki imajo tudi ti svoje specifične zahteve, saj morajo čez vse leto, ne glede na zunanje vremenske razmere, ponujati optimalne pogoje za rastline. V primeru steklenjaka se kot kritina uporabljajo enojno ali dvojno steklo in polikarbonatne plošče različnih debelin.

Vrtnarstvo Napret