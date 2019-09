Oglejte si hišo prihodnosti

Prva slovenska certificirana aktivna hiša, ki so jo odprli pred dnevi v Dragomlju, je sad desetletja predanega dela, ki nakazuje tudi na obvezo podjetja Lumar do prihajajočih generacij.

S predstavitvijo vzročne hiše v Dragomlju je Lumar naredil še en velik korak v razvoju trajnostnih stavb in k uresničitvi svoje filozofije ustvarjati stavbe z minimalnim vplivom na okolje, nizkimi stroški obratovanja in vzdrževanja ter najvišjo stopnjo bivalnega ugodja. V podjetju zvesto sledijo ključnim smernicam trajnostnega razvoja v prihodnosti.

Vzorčna hiša Lumar Primus-R 150 iEDITION vsebuje dodelane arhitekturne elemente, vrhunske detajle in rešitve ter kakovostno opremo, ki arhitekturo hiš povzdignejo na najvišji nivo arhitekturnega oblikovanja in bivanjskega ugodja.

Vzorčna hiša, ki je nekaj več

Hiša Lumar Primus-R 150 iEDITION je izdelana je po konceptu ZERO EMISSION LIVING®, ki prinaša celovite trajnostne rešitve bivanja. Foto: Lumar

Če si želite ogledati, kakšno bivanje ponuja hiša prihodnosti, se odpeljite v Dragomelj. Hiša Lumar Primus-R 150 je del paketa Lumar iEdition, ki so ga pripravili v sodelovanju z BMW Slovenija in njihovo znamko BMW i. BMW Slovenija je v Lumarju prepoznal partnerja za promocijo trajnostne mobilnosti in bivanja.

Marko Lukić in Lone Feifer s certifikatom Active House Alliance Foto: Marko Pigac

"Živimo v času, ki je poln izzivov. V Lumarju se že vrsto let trudimo, da bi med ljudmi širili zavest o trajnostnem bivanju. Leta 2008 smo zgradili prvo plus energijsko hišo, ki je bila takrat tudi prva certificirana pasivna hiša. Nadaljevali smo leta 2012 z aktivno hišo za poskusno bivanje. Hiša v Dragomlju je popolnoma industrijski izdelek, ki ima zelo konkurenčno ceno. Investicijo podpira tudi Eko sklad," je povedal direktor podjetja Marko Lukić in se posebej zahvalil sodelavcem, ki že vrsto let uresničujejo vse nore ideje.

Osnovni gradnik hiše je les, ki v času rasti nase veže ogljikov dioksid in oddaja kisik. To je edini trajnostni in obnovljivi gradbeni material, ki ga nikoli ne zmanjka, razen če bomo popolnoma uničili planet. Z njim ne obremenjujemo okolja. Hiša je nadgrajena tudi s sončno elektrarno.

Ali ste vedeli, da v 65 minutah sončnega obsevanja na zemljo pade toliko sončne energije, kot ga v enem letu porabi vse človeštvo?

Hiša je zgrajena na racionalnem tlorisu z odprto zasnovanim bivalnim prostorom v pritličju. Foto: Lumar

V slogu Grete Thunberg: petki za prihodnost – Dragomelj za prihodnost

Direktor Marko Lukić se je navezal tudi na vse glasnejše gibanje mladih proti podnebnim spremembam. "Veseli me, da so se po dolgih desetletjih spet rekrutirali mladi. Nam, starejšim, ki imamo v rokah moč odločanja, postavljajo neprijetna vprašanja. Vendar, mladi imajo prav, zato mora vsak od nas opraviti svojo nalogo."

In še Lukićevo vprašanje za vse nas: "Če bi se danes znašli 50, 60 ali 100 let v prihodnosti, ali bi si upali vnukom pripovedovati, kako je bilo včasih živeti tukaj, ne da bi vam bilo ob tem nerodno, da niste storili ničesar? Vsak od nas naj stori vse, da nam ne bo potem nerodno."

Vizija združenja Active House je načrtovati stavbe, ki dajejo več, kot porabijo. S hišo v Dragomlju se je število certificiranih aktivnih hiš povečalo na 26. Foto: Marko Pigac

Certifikat za stavbo, ki daje več, kot porabi

Lone Feifer, generalna sekretarka združenja Active House (Active House Alliance) s sedežem v Bruslju, je hiši Lumar Primus-R 150 iEDITION podelila prestižen certifikat Active House, ki "potrjuje, da koncept LUMAR ZERO EMISSION LIVING® resnično predstavlja trajnostni koncept gradnje, saj ima jasno in prepoznavno oblikovalsko DNK treh načel Active House, ki so energija, okolje in udobje. Lumarjeva aktivna hiša v Dragomlju je lep primer, kako lahko zgradba ustvari zdravo in udobno življenje za svoje prebivalce z minimalnim odtisom in podnebnimi vplivi." Med glavnimi kriteriji za podelitev certifikata so kakovost notranjega zraka, dnevna svetloba in vpliv na okolje.

Kar 40 odstotkov vse energije na svetu porabimo za bivanje oziroma za stavbe, ki imajo lahko celo negativen vpliv na naše zdravje. Samo v Evropi 84 milijonov ljudi živi v nezdravih oziroma bolnih stavbah. "Mi oblikujemo stavbe, potem pa stavbe oblikujejo nas, je povedal že Winston Churchill. Zaščitni znak aktivne hiše pa je, da stavba vključuje končne uporabnike na sodoben, trajnostni način," je še povedala Lone Feifer.

Lone Feifer: LUMAR ZERO EMISSION LIVING® resnično predstavlja trajnostni koncept gradnje. Foto: Marko Pigac

Duh trajnostnega bivanja vključen tudi v ambient

Hiši Primus so ob vrhunski tehnologiji, funkcionalnosti in prilagodljivosti dodali dizajn, ki sledi visokim standardom sodobne odprte arhitekture. Zgrajena je na racionalnem tlorisu z odprto zasnovanim bivalnim prostorom v pritličju, ki združuje kuhinjo z jedilnico in dnevnim prostorom, v nadstropju pa so funkcionalno zasnovani spalni prostori, ki na dani kvadraturi omogočajo maksimalno bivalno ugodje. Hišo odlikujejo čiste linije, sodobnost in kompakten dizajn.

Foto: Lumar

"Duh trajnostne gradnje moramo vključiti tudi v bivalne prostore in sam ambient, zato je dizajn hiše umirjen, ne želi izstopati. Je ekskluziven in dovršen, ni pa preveč avantgarden. Največja vrednost dizajna je funkcionalnost. Hiša je ravno prav velika za štiričlansko družino in omogoča veliko mero bivalnega udobja, hkrati pa jo je mogoče prilagoditi posameznikom," je hišo opisal hišni arhitekt podjetja Lumar Miha Završnik.

Iz prve roke: generalni občutek je vrhunski

Mitja Petkovšek, Marko Potrč in Jakov Fak, ambasadorji Lumar Foto: Marko Pigac

Ne nazadnje pa je Lumarjeva hiša dom. Lastnosti trajnostnega bivanja cenijo tudi Jakov Fak, Mitja Petkovšek in Marko Potrč, ki z veseljem povedo, da so si z družinami dom ustvarili v hišah Lumar in so na dogodku ob predstavitvi hiše navdušeno spoznavali novosti, ki jih je podjetje premierno predstavilo.

"Kot nekdanjega športnika me navdušuje Lumarjeva zavezanost k vrhunskosti in neprestanim izboljšavam ter njihov pogum. Pogum biti ustvarjalec trendov, tako na tehnološkem kot na arhitekturnem področju. Moja hiška Lumar, ki letos septembra praznuje deset let, odraža vse te vrednote in je postavila standard za deset let. Dragomeljska vzorčna hiša pa postavlja standarde za prihodnje desetletje," je povedal Mitja Petkovšek.

Marko Potrč, Mitja Petkovšek, Nuška Drašček, Boštjan Romih in Jakov Fak na odprtju Lumarjeve aktivne hiše Foto: Marko Pigac

"V svoji hiši zelo uživamo. Celotna bivalna izkušnja v hiši Lumar, ki jo tvorijo prednosti pasivne gradnje v povezavi s prezračevanjem in tudi vizualno podobo našega doma, je odlična. Uživam vsakič, ko se pripeljem do hiše in vidim naš dom, ki mi je tudi po petih letih bivanja v njem neznansko všeč. Generalni občutek je vrhunski," je povedal Marko Potrč.

Nad svojim domom je navdušen tudi Jakov Fak, ki je izpostavil, da mu je bilo že pri gradnji pomembno, da bo hiša dovolj svetla: "Na to smo bili pozorni že v začetnih fazah načrtovanja in če moram izpostaviti eno najljubšo lastnost svojega doma, je to zagotovo dejstvo, da je hiša zelo odprta in da je tudi na oblačen dan v vseh prostorih zadosti svetlobe. Pomembna prednost je zame tudi prostorna terasa, na kateri preživimo veliko časa," je svojo izkušnjo delil Jakov Fak.

Podpora politike pri ustvarjanju trajnostnih zgodb

Foto: Marko Pigac

Pomembnost sledenja trajnostnim principom gradnje je v svojem nagovoru izpostavil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

"Spoštujem družinsko podjetje in uspešen prenos podjetništva z očeta na sina. Mala in srednja podjetja so pomemben del slovenskega gospodarstva. Pri prenosu posla v družinskem krogu se lahko pojavi kar nekaj težav, zato vam izrekam čestitke. Moramo paziti na čim manjšo porabe energije. Verjamem, da bo Slovenija kljub vsemu zelena še naprej. To je naša naloga," je prisotne pozdravil tudi minister za gospodarstvo, Zdravko Počivalšek. Poudaril je še, da si želi, da bi s pomočjo različnih spodbud in trajnostnih rešitev, ki jih izvaja ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, tudi država pripomogla k nastanku številnih drugih uspešnih in perspektivnih zgodb, kot je Lumarjeva.