Obnova ali zamenjava vhodnih vrat?

Ste po naravi priročen človek, ki zna marsikaj postoriti sam? Potem se ob prenovi hiše zagotovo sprašujete, ali naj vhodna vrata raje obnovite ali zamenjate z novimi? Medtem ko lahko sami na svoja obstoječa vrata nanesete nov sloj barve in se v osnovi spoznate na tesnjenje ali varnost, so tukaj še številni drugi dejavniki, ki jih moramo ob prenovi upoštevati z vidika vhodnih vrat.

Vhodna vrata povezujejo zunanjost in interier hiše

Vhodna vrata so pomemben povezovalni člen med interierjem in eksterierjem hiše. Poleg praktičnega imajo velik estetski pomen, saj določajo slog prenovljenega domovanja. Tehnološki razvoj tudi na področju razvoja vhodnih vrat omogoča vedno več izjemnih rešitev, ki odgovarjajo na izzive sodobnega človeka. Sami boste pri obnovi vrat težko kos različnim pomembnim dejavnikom, ki danes vplivajo na kakovost bivanja.Za vas smo zbrali 5 ključnih razlogov, zakaj je smiselna zamenjava starih z novimi vhodnimi vrati.

1. Boljša energetska učinkovitost

Starejša vhodna vrata zagotovo niso več energetsko učinkovita, kot so bila nekoč. Ne le obraba tesnil in ostalih mehanskih materialov, v parih desetletjih so se rešitve za energetsko učinkovitost na vratih močno izboljšale. V Pirnarju smo razvili vrhunsko toplotno izolacijo ThermoCore za vhodna vrata stanovanjskih hiš z bistveno boljšo toplotno izolativnostjo. Izredno tanki paneli iz steklenih nano vlaken v kombinaciji z drugimi izolativnimi materiali pripomorejo k manjši porabi energije in s tem k dodatnemu prihranku pri ogrevanju. Uhajanje toplote se v primerjavi z običajnimi vrati zniža za skoraj 20 %.

Če imate problem še s hrupnim prometom, potem je za vas optimalna rešitev Pirnar SupremeCore, ki navdihuje z rekordnimi vrednostmi zvočne izolacije in toplotne prehodnosti. Inovativne izolacijske plošče za zvok in toploto skupaj z drugimi materiali ustvarijo masivna vrata z izjemno nepredušnostjo zvoka in najnižjim možnim uhajanjem toplote. Na račun dobre zvočne izolacije ne boste izgubili na toplotni prehodnosti.

2. Večja varnost

Nič ni bolj varno kot nova vhodna vrata iz kakovostnih materialov. A pomembni so tudi vsi ostali elementi, ki sestavljajo vratni profil in vratno krilo. V Pirnarju za večjo togost in stabilnost aluminijasta vrata ojačamo z naporedno karbonsko konstrukcijo CarbonCore. Za boljšo varnost vašega prenovljenega doma boste poskrbeli z:

izbiro močnega materiala vratnega krila,

ojačitvijo svoje ključavnice,

izborom sodobnih načinov odklepanja in zaklepanja (čitalec prstnih odtisov…),

izborom posebej ojačanega kaljenega ali lepljenega varnostnega stekla,

dodatno razstvetljavo,

rednim vzdrževanjem svojih vrat.

3. Eleganten izgled celotnega doma

Ko pričnete s prenovo vašega doma, ostanite osredotočeni na najpomembnejše stvari. Kar hitro nas lahko zanese in že izbiramo barvo zaves ali stenskih oblog, medtem ko oken, fasade ali vrat sploh še nismo izbrali. Izognite se kaosu in začnite postopek prenove, kjer je srce in duša vašega doma – pri izgledu in izboru vhodnih vrat, saj boste na ta način določili splošni ton za mnoga druga opravila in določitve, ki bodo sledili.

V Pirnarju nam je končni cilj vedno občudovanje v očeh strank in zavedanje, da njihov dom krasi najlepši vhod. Poleg tega lep in eleganten vhod vpliva na izgled celotnega domovanja. Če vam pri prenovi hiše prostor dopušča, načrtujte tudi obsvetlobe, s čimer boste v notranjost hiše vnesli več naravne svetlobe.

4. Pametna vhodna vrata

Pametni dom se začne s pametnimi vrati. Če razmišljate, da bi obstoječo hišo posodobili s pametnimi rešitvami, imamo v Pirnarju sodobne inovacije tudi za vhodna vrata. Pametno odklepanje SecuroSmart ali pametna razstvetljava SmartLux bosta vaš prenovljeni vhod opremila za brezkompromisno udobje sodobnega bivanja.

5. Enostavna dostopnost

Na enostavno dostopanje v hišo pri obnovi sprva niti ne pomislimo, a je lažji dostop brez stopnic z dovolj široko vratno odprtino smiselno umestiti v načrt prenove. Bivalno okolje si uredite tako, da bo za vstopanje prijazno v vseh obdobjih in situacijah v življenju, sploh če se iz nepremičnine ne nameravate seliti.

