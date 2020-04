Kako kupiti laminat in vinilne talne obloge?

Oglasno sporočilo

Laminat je po videzu in sestavi podoben parketu . Odlikuje ga hitra in poceni montaža ter ugodna cena. Sestavljen je iz vrhnje prozorne prevleke, dekorne plasti, HDF plošče in spodnje ravnovesne plasti. Vrhnja prozorna prevleka ščiti dekorativno plast laminata pred obrabo, udarci in najrazličnejšimi praskami, dekorativna plast predstavlja dejanski videz talne obloge in je pravzaprav slika lesa ali ploščic izredno visoke ločljivosti, natisnjena in na koncu ustrezno premazana z melaminsko smolo. HDF plošča je visoke gostote, sestavljena iz predhodno predelanih lesenih vlaken in melaminske smole ter velja za izredno trpežno, vodoodporno in stabilno. Ravnovesna plast je vodoodporna podporna plast, ki zagotavlja popolno uravnovešenost talne obloge ob predpostavki, da se laminat pravilno položi.

Laminata ni treba brusiti in lakirati. Je dobro odporen proti udarcem, svetlobi in praskam. Kolekcija je zelo široka, od lesnih imitacij, imitacije keramike, marmorja, kamna in tkanine.

Osnova za polaganje laminata je aklimatizacija materiala, to pomeni, da naj se plošče v neodprti embalaži 48 ur prilagajajo na običajno sobno temperaturo. Najboljše sredi sobe, kjer se bodo tla polagala. Sama vgradnja laminata poteka na klik sistem – suhomontažno. Osnova je armirana betonska plošča, lahko je lesena površina, ki mora biti ravna, gladka in čvrsta. Na to se položi osnovno podtalje, ki je namenjeno zadušitvi zvoka in nato končna talna obloga.

Polaganje laminata je povsem enostavno, zahvaljujoč klik sistemu. Lahko ga polagamo v vse stanovanjske prostore, izjemi sta garaža in klet. Nove generacije laminatov imajo hidro zaščiteno površino in se lahko vgradijo tudi v kopalnice. Laminat lahko položite sami, brez strokovnjaka, svetujemo pa, da "uporabite" izkušene strokovnjake za polaganje podov, kateri vam bodo laminat vgradili po navodilu stroke.

LVT – tla prihodnosti

Opremljevalci poslovnih objektov pa tudi hiš in stanovanj so še zlasti navdušeni nad luksuznimi dekorativnimi talnimi oblogami (LVT). Zelo radi jih imajo tudi arhitekti, saj jim omogočajo neštete možnosti za oblikovanje interiera.

Vinilne talne obloge se dobijo v različnih oblikah, dimenzijah, debelinah in so namenjene različnim prostorom. Hoja po njih je tiha in prijetna. So zelo tople in pritegnejo s svojo odpornostjo, barvo, vzorci, različnimi strukturami in nameni uporabe. Njihova površina je svilnata in v nasprotju z laminatom prijetna ter mehka na dotik. Današnje vinilne talne obloge so visokokakovostni in ekološko neoporečni izdelki.

Hoja po laminatu je tudi ob polaganju na filc ali peno lahko precej glasna, na vinilu pa tega ne boste opazili. Vinilne talne obloge najdemo v različnih oblikah, najpogostejša je 2−3 mm debela obloga v rolah, ki se lepi na pripravljeno podlago. Zaradi dobre toplotne prevodnosti je zelo primerna za prostore s talnim gretjem (izolacijske lastnosti so primerljive s keramiko), je pa priporočljivo, da se tla kljub vsemu ne ogrevajo nad 27 stopinj Celzija. PVC je namreč občutljiv na temperaturne razlike in neposredno sončno obsevanje.

Enostavnejše je polaganje plošč ali desk iz PVC na klik sistem, ki ga poznamo tudi pri laminatu. Polaganje (z lepljenjem ali brez) ni zahtevno, napake lahko odpravljamo sproti, pri večini plošč je možna tudi menjava posamezne pri poškodbi. Kadar jih polagamo brez lepljenja, jih lahko nameščamo neposredno na obstoječo keramiko ali parket, zato so primerne za hitre adaptacije stanovanj in poslovnih prostorov.

https://www.kemoplast.si/

Naročnik oglasnega sporočila je Kemoplast d. o. o.