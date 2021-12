Kako doseči dobro premišljeno prenovo mansarde?

Verjamemo, da ste že vsi videli, do kakšnih zgrešenih rezultatov lahko pripeljejo gradbena dela, ki potekajo brez strokovne pomoči. Prenova mansarde je poseben izziv, ki lahko ponudi edinstvene ambientalne rešitve, ali pa tudi edinstvene zamujene priložnosti. Bi res lahko kar posnemali rešitev, ki ste jo videli pri sosedu? Težko. Prvič, vaša mansarda ni sosedova, ima drugačne omejitve in ponuja drugačne možnosti. In drugič, vi imate svoj način bivanja, drugačne potrebe in želje.

Preživeti vzorci

Zakaj se še vedno veliko ljudi odloča za prenovo na lastno pest? Najbrž predvsem zaradi starih prepričanj. Še vedno smo z eno nogo v časih, ko je sodelovanje z arhitektom veljalo za prestiž. Pred nekaj desetletji smo bili Slovenci narod samograditeljev, naši starši so si hiše postavljali sami. Imeli so tipske načrte, domačega zidarja, ki je vodil dela, in pomoč v obliki sosedov, prijateljev in znancev. In ker smo s tem odraščali, številni to prakso tudi nadaljujejo. Danes je zlasti za mlade družine najcenejša stanovanjska rešitev prav stanovanje v hiši staršev, a preurejanje bivalnega okolja in bivanje se je od tistih let povsem spremenilo. Tako glede tehnike in tehnologije kot glede želja in pričakovanj.

Foto: VELUX Slovenija

Kaj je naloga arhitekta?

Pri mansardi so najpomembnejše funkcionalnost, orientacija in pravilna osvetljenost. Ker je ta prostor z različnimi višinami specifičen, je treba pozornost nameniti dobremu izkoristku volumna; kako torej umestiti pohištvo, da so izkoriščeni tudi nižji deli in obenem ohranjena prosta gibalna površina; kako na primer s strešnim oknom povečati stojno višino? Arhitekti so izšolani, da znajo te izzive reševati optimalno. Drugi načeloma nismo, niti ne obvladamo procesa celostnega načrtovanja gradbene prenove z vsemi elementi, ki vplivajo nanjo. Če veste, kaj si želite, je to odlično, arhitektova naloga pa je, da vaše želje spravi v obliko, ki bo v skladu z zakonodajo, ki bo strokovno podpirala želeno funkcionalnost in bo nenazadnje tudi estetska. Saj ne želite živeti v domu, kamor so se zlili vsi okusi, priložnostni nakupi in neusklajene barve materialov, kajne?

Predvsem pa je pomembno, da se pri prenovi poskrbi za ustrezno osvetlitev prostorov in čim boljši izkoristek naravne svetlobe, ki jo lahko dobimo skozi navadna ali strešna okna. Prav od količine svetlobe v prostoru je namreč odvisno naše počutje, nenazadnje pa tudi naše zdravje.

Foto: VELUX Slovenija

Zakaj je dobro poslušati strokovnjake?

Bi vam samemu uspelo izkoristiti vse prednosti in posebnosti, ki jih prinaša mansarda? Veste, kako velika morajo biti okna, kje naj bodo umeščena in kako jih senčiti, da bodo zagotovila optimalno počutje? Bi znali brez pomoči zagotoviti zdrave pogoje odraščanja za svoje otroke, ki bodo v teh prostorih preživeli dneve, najbrž leta? No, arhitekt to obvlada. Izkušnje in izobrazba mu omogočajo, da uskladi želje in proračun z danostmi prostora. Da misli na predpise in omejitve, zna opazovati in vidi stvari, ki jih drugi ne. Da predvideva, vključuje izkušnje in vse našteto kombinira z znanjem, ki sta mu ga prinesla študij in praksa. In če se ne strinja z neko vašo fiksno idejo, mu je dobro prisluhniti. Zagotovo tega ne počne zato, ker bi se mu zahotelo konflikta.

Foto: VELUX Slovenija

Za vzpostavitev prvega stika z arhitekti povprašajte znance za priporočila ali pobrskajte po spletu, oglejte si njihove reference in razmislite, kaj si želite v svojem domu in česa ne potrebujete. S temi informacijami boste pomagali pri usmeritvi za izris idejne zasnove.

