Za dolgo sveže sadje in zelenjavo – hladilniki Gorenje

Oglasno sporočilo

Zato so v Gorenju pri izdelavi in razvoju hladilnikov GardenFresh mislili prav na čim daljše zagotavljanje svežine in okusov, ki nam jih lahko ponudita samo sveže poletno sadje in zelenjava. Tako ima hladilnik poseben predal, namenjen ohranjanju svežine živil, v katerem so živila obstojna bistveno dalj časa, tudi do trikrat dlje. Predale hladilnika, ki so bili prvotno namenjeni shranjevanju mesa in rib, lahko s funkcijo Convert FreshZone izjemno preprosto spremenite v predale, namenjene shranjevanju sadja in zelenjave; s pomočjo funkcije ConvertActive pa celo zamrzovalnik spremenite v hladilnik, kar je še posebej priročno ob večjih nakupih ali kadar je naš vrt izjemno obilno obrodil. Hladilnik FreshGarden odlikuje tudi izjemno tiho delovanje, posledica odlične izolacije in inovativne rešitve pri sistemu hlajenja, in lahko dosega glasnost 35 dB, kar je tišje od šepeta.

Vsi kupci izbranih hladilnikov Gorenje ob nakupu prejmejo darilo na dom – gajbico svežih izdelkov z več kot 35 slovenskih kmetij – in tako svojemu telesu zagotovijo še dodatne vitamine in minerale iz slovenskih živil.



