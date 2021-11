V novembru do gratis termostata, nižjih stroškov ogrevanja in večjega udobja

Jesen je obdobje, ko se več časa zadržujemo v prostorih, zato se morajo bivalne razmere čim bolj približati optimalnim. Optimalne razmere pa se od prostora do prostora razlikujejo, saj je vsak prostor v našem domu namenjen različnim aktivnostim.

V kopalnici se bolje počutimo, če so temperature malo višje. Osebna nega ni samo skrb za osnovno higieno, ki jo lahko opravimo v nekaj minutah, ampak vključuje tudi naše osebne rituale, ki nam že zjutraj pomagajo do boljšega počutja. Zato je prav kopalnica tisti prvi prostor v domu, kjer si želimo, da bi nam bilo toplo in udobno. Idealna temperatura v kopalnici je namreč okoli 24 stopinj Celzija.

Po drugi stran je v spalnici oziroma v prostorih, kjer spimo in počivamo, treba zagotoviti nižje temperature. Idealna temperatura v spalnici je okoli 18 stopinj Celzija, saj je pri nižjih temperaturah naš spanec bolj kakovosten. Hladnejše temperature namreč poskrbijo za to, da se v telesu začne sproščati melatonin, ki ima vlogo pri uravnavanju spanja.

Dnevna soba je spet drug prostor, kjer je zaželena malo višja temperatura, in sicer nekje med 20 in 22 stopinj Celzija. Študijske sobe in pisarne pa lahko segrejemo do približno 22 stopinj Celzija.

Vsak prostor s svojo temperaturo

Za prijetno in udobno bivanje je idealno, da ima vsak prostor prilagojeno temperaturo.

To lahko dosežemo z lastnim, neodvisnim virom ogrevanja, ki nam poleg popolne svobode pri regulaciji temperatur v različnih prostorih prinaša tudi občutne prihranke pri stroških za ogrevanje. Za takšen vir ogrevanja veljata električno talno gretje in ogrevanje z IR-paneli, ki ju lahko tudi poljubno kombiniramo ter tako dosežemo še boljše bivalno udobje glede na lastne potrebe.

Električno talno gretje in IR-paneli veljajo za enega najbolj varčnih ogrevalnih sistemov, saj oba sistema omogočata tudi odlično regulacijo ogrevanja prek različnih termostatov. Dober termostat nam namreč omogoča natančno krmiljenje sistema in s tem velik prihranek pri stroških ogrevanja, kot tudi večje bivalno udobje. V vsakem prostoru lahko torej porabimo toliko energije, kolikor mi želimo, brez izgub.

Termostati MySun so primerni za vse IR-panele in talno ogrevanje blagovne znamke MySun.

Popolnoma prilagojen način ogrevanja

Blagovna znamka MySun bo vaš najboljši prijatelj v hladnih mesecih.

Obstaja več različnih termostatov, ki si jih ljudje izbirajo na podlagi lastnih potreb in želja. V sklopu MySun termostatov zato lahko izbiramo vse od analognih, digitalnih, pa do Wifi termostata, ki poleg nastavitve urnika ogrevanja omogoča tudi krmiljenje na daljavo preko pametnega telefona ali tablice. Termostat TOUCHSCREEN TFT WiFi je sodoben termostat za krmilje električnih sistemov ogrevanja. Vgrajeni modul WiFi omogoča krmiljenje na daljavo. Termostat spremlja porabo električne energije: ob vsakem času lahko preverite dejansko porabo.

V primeru, da je v vsakem prostoru nameščen termostat, lahko nastavimo drugačno temperaturo za vsak prostor posebej, kar je nadvse dobrodošlo tudi v prehodnih obdobjih.

Termostati odlično pripomorejo k znižanju stroškov ogrevanja, saj z njimi dobimo popolni nadzor nad ogrevanjem. Nastavimo urnik ogrevanja, tako da sistem deluje takrat, ko sami določimo, in sicer na temperaturo, ki si jo izberemo sami.

Primer uporabe: Kopalnico lahko ogrevamo zjutraj in zvečer, spalnico v večernih urah, dnevni prostor pa popoldan. Za konec tedna termostat nastavimo ločeno in tako dobimo popolno prilagajanje svojemu slogu življenja.

Sistema, ki se prebijata v ospredje

IR-paneli namesto zraka ogrevajo površine, kot so stene in predmeti v prostoru.

Med najbolj priljubljenimi in hkrati tudi najbolj varčnimi ogrevalnimi sistemi so električno talno gretje in IR-paneli. Pri obeh načinih ogrevanja imamo popolno svobodo pri uravnavanju temperature z različnimi termostati, hkrati pa sta oba sistema varčna in ne potrebujeta nobenega vzdrževanja.

IR-paneli, ki jih lahko preprosto namestimo na stene ali strop, nam omogočajo, da je vsak prostor individualno krmiljen, in v vsakem porabimo toliko energije, koliko jo potrebujemo. S tem so tudi izgube energije minimalne. Poleg tega pa je investicija v IR-panele običajno precej manjša, kot če bi izbrali druge vire ogrevanja, namestitev je povsem preprosta, vzdrževanje pa ni potrebno.

Talno ogrevanje lahko brez velikih gradbenih del namestite v kateremkoli prostoru doma.

Tudi pri električnem talnem gretju lahko v vsak prostor namestimo svoj termostat in tako dobimo nadzor nad ogrevanjem posameznih prostorov. Električno talno ogrevanje poskrbi, da nam je toplo v noge, ne izsušuje zraka, je izjemno prilagodljivo in hitro odzivno. Včasih je veljalo, da električno talno gretje ni poceni, danes pa vemo, da gre za varčen sistem, ki ima nizko porabo električne energije in nizke investicijske stroške ter ne zahteva dodatnega vzdrževanja.

Oba sistema, tako IR-paneli, kot tudi talno gretje MySun, imata poleg vseh prednosti tudi dolgo življenjsko dobo in garancijo do 20 let.

