Sosedje, prosim, oprostite, pri nas radi likamo!

Tudi TV-voditelj David Urankar prisega na preprosto, a učinkovito tehnologijo parnih postaj Philips PerfectCare Elite Plus. Takšne situacije so bile včasih pogoste. Likanje mi res ni šlo od rok ali pa na trgu še ni bilo pravega likalnika zame. Poskušal sem si dopovedovati, da videz res ni vse ter da me cenijo zaradi znanja in osebnih lastnosti, a nisem imel izbire. Videz je pomemben in likanje je neizogibno. Na srečo je na trg prišel likalnik, ki bolj spominja na vesoljsko postajo, tako da me je prepričal že zaradi videza.

Likalnik ni več le likalnik, gre za parno postajo, ki je postavila nove standarde v likanju. Parna postaja se sliši zelo možato, zato sem ji dal priložnost in postal goreč zagovornik likanja.

Philips mi z njo omogoča, da sem vedno videti brezhibno urejen.

Likanje postane užitek

Uroš Bitenc ima rad preproste, a pametne stvari. Tudi likalnik mora biti intuitiven in hiter.

Ker rad uživam v vsem, kar počnem, sem si moral ustvariti poseben ritual, da sem začel zares uživati v tem gospodinjskem opravilu. Najprej: ob likanju je obvezna dobra glasba, čim bolj udarna in brezkompromisna, takšen mora biti tudi moj službeni videz. Sosedje, prosim, oprostite, likamo!

Ko uredim dobro glasbeno podlago, sledi priprava pijače. Dopoldne je to vrhunska kava, najraje iz kafetiere, popoldne je to smuti, ki me napolni z energijo. Proti večeru pa se ne morem izogniti svoji občasni razvadi – kozarec vrhunskega piva in likanje postane obred, ob katerem me misel na službo ne zaskeli preveč.

Kadar je na sporedu liga prvakov ali kakšen drug športni dogodek, je povsem logično, kako bom navijal. Z likalnikom v roki – in srajce za ves teden bodo urejene v hipu.

Philips PerfectCare Elite Plus ima namreč nekaj inovativnih lastnosti, zaradi katerih lahko ob likanju počnem še kaj drugega. Nova parna postajaima namreč nekaj inovativnih lastnosti, zaradi katerih lahko ob likanjupočnem še kaj drugega.

Enopotezno likanje brez skrbi

PerfectCare Elite Plus je namreč najzmogljivejša in najhitrejša parna postaja Philips. Z izjemno lahkim likalnikom in pametnim samodejnim izpustom pare je neverjetno priročna.

Tehnologija OptimalTEMP

Ko moram zlikati kavbojke ali občutljivo črno srajco, lahko oboje zlikam skoraj v eni potezi, saj tehnologija OptimalTEMP zagotavlja likanje brez nastavljanja temperature in brez prežganin. S Philips PerfectCare Elite Plus se ne prežge nobena tkanina, ki jo je mogoče likati. Likalnik lahko celo z navzdol obrnjeno likalno ploščo pustim na oblačilih ali likalni deski. Oblačila tako ne dobijo tistega neželenega sijaja, ki izdaja, da nismo vešči tega opravila.

Tehnologija DynamicQ

Parno postajo odlikuje pametni samodejni izpust pare DynamiQ, ki natanko ve, kdaj in kako se likalnik premika, ter zagotavlja zmogljiv izpust pare takrat, ko jo najbolj potrebujem. Rezultati so vedno zavidljivi.

Močan izpust pare

Parna postaja Philips PerfectCare Elite Plus prinaša več pare kot katerakoli druga parna postaja* (pritisk do 8 barov in sunkovit izpust pare do 600 g/min; velja za model GC9682). Para prodre globoko v tkanino in oblačila boste tako zlikali hitreje, saj je en poteg likalnika dovolj tudi v primeru najtrdovratnejših zmečkanin. Likanje še nikoli ni bilo tako hitro in preprosto, kar še posebej hvaležno sprejmemo, ko moramo zlikati kup svežega perila za vso družino.

Navpično likanje

Likalnik parne postaje Philips PerfectCare Elite Plus je tako lahek, da povsem preprosto drsi po oblačilih, zato je tudi navpično likanje s paro povsem preprosto. To se je še posebej izkazalo v kritičnih trenutkih, ko zaradi jutranje naglice nimam časa likati na likalni mizi ali ko srajca oziroma hlače potrebujejo le še zadnje "lepotne popravke". Tudi likanje občutljivih oblačil, kot so suknjiči, je tako veliko lažje.

S parno postajo Philips PerfectCare Elite Plus je zahvaljujoč močnemu izpustu pare, ki prodre v globino tkanine in uniči vse bakterije, mogoče poskrbeti za brezhiben videz in higieno otroških oblačil. *Izpust pare (standard IEC60311) v primerjavi z desetimi najbolje prodajanimi parnimi postajami; preizkušeno aprila 2017.

Vodni kamen je zgodovina

Parne postaje Philips vsebujejo pametne sisteme za odstranjevanje vodnega kamna, ki zagotavljajo njegovo redno odstranjevanje in čiščenje. Vodni kamen, ki se zadržuje v likalniku, lahko povzroča, da iz likalne plošče uhajajo vodne kapljice, delci nečistoče in umazana voda. Redno odstranjevanje vodnega kamna pomaga ohranjati učinkovito delovanje pare ter preprečuje, da bi iz likalne plošče čez čas uhajala umazanija in povzročala madeže. Parna postaja nas z rednimi opomniki opozarja, da je treba izvesti postopek čiščenja.

Sistem preprečevanja vodnega kamna Easy De-Calc Plus: Likalnik ima na ohišju indikator Easy De-Calc, ki začne utripati po približno mesecu dni uporabe ali desetih likanjih in tako označuje, da moramo iz aparata odstraniti vodni kamen.

Parna postaja Philips PerfectCare Elite Plus je očarala tudi dva znana Slovenca:

DJ, voditelj, športni navdušenec Uroš Bitenc in Philips PerfectCare:

Televizijski voditelj David Urankar in Philips PerfectCare:

PREPROSTO: Za vse, ki ne marajo zapletenih navodil za vzdrževanje tkanin:

PerfectCare Elite Plus – model GC9682/80

HITRO: Za vse, ki se vedno pritožujejo nad velikimi kupi perila:

PerfectCare Elite Plus – model GC9670/50