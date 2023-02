Prvi popolnoma trajnostni set za zajtrk

Oglasno sporočilo

Foto: Philips

Čas je za velike ekološke premike

Ste vedeli, da je bilo od leta 1950 na svetu proizvedenih kar 8,3 milijarde ton plastike, od tega nam jih je uspelo reciklirati le devet odstotkov? Vsako leto proizvedemo dodatnih 300 milijonov ton in kar osem milijonov ton je letno konča v morjih in morskih prebivalcih, s tem pa tudi na naših krožnikih. Tudi vsak izmed nas v povprečju letno zaužije sedemdeset tisoč plastičnih mikrodelcev. Kljub temu naj bi do leta 2050 proizvedli še štirikrat več plastike, njena razgradnja pa lahko traja tudi 450 let.

Čas je torej za velike premike k bolj ekološkemu ravnanju in podjetje Philips Domestic Appliances je naredilo prav to, preboj na področju razvoja in proizvodnje trajnostnih materialov. Z ekološko ozaveščeno linijo gospodinjskih aparatov za pripravo zajtrka Eco Conscious premika mejnike, saj so aparati izdelani iz stoodstotne plastike na bioosnovi* in omogočajo manjšo porabo električne energije.

Boljši zajtrk za boljši svet z linijo Philips Eco Conscious

Trajnostno zasnovani in sodobno oblikovani grelnik vode, opekač kruha in mešalnik Philips Eco Conscious imajo visokokakovostne funkcije z majhnim vplivom na okolje in potrošnikom ponujajo zeleno alternativo.

Foto: Philips

Eelco Smit, vodja za trajnost pri Philips Domestic Appliances, o liniji Eco Conscious:

"Izdelki linije Eco Conscious predstavljajo enega od naslednjih korakov na naši poti k doseganju celovitega sklopa zavez na vseh dimenzijah ESG (Environmental, Social, Governance): okolja, družbe in upravljanja. Z uvajanjem plastike na biološki osnovi*, izdelane iz uporabljenega jedilnega olja in drugih rastlinskih odpadkov, prispevamo k zmanjšanju emisij CO2, pomagamo zmanjševati onesnaževanje vode, omejujemo splošno rabo talnih virov (kar pomeni manjši vpliv na proizvodnjo hrane) in ustvarjamo izdelke z deli, ki jih je mogoče reciklirati. Želimo si, da bi sčasoma oblikovali celotno kolekcijo izdelkov Philips Domestic Appliances, ki bi bila zasnovana z mislijo na trajnost."

Henk S. de Jong, CEO Philips Domestic Appliances:

"Philips Domestic Appliances je na poti, da postane še bolj trajnostno podjetje. Prizadevamo si za razvoj izdelkov, ki so narejeni iz trajnostnih materialov, ki jih je enostavneje popraviti, obnoviti in reciklirati ter tako prispevati k zmanjševanju količine odpadkov. Trdno delamo, da dosežemo svoj cilj s sprejemanjem zavestnih odločitev in skrbimo za domove in naš planet. Leta 2021 smo obnovili 14.300 izdelkov in jih ponudili končnim kupcem prek spletnega mesta Philips.com. Zdaj smo predstavili linijo trajnostnih izdelkov za zajtrk. Z navdušenjem pozdravljam prihodnost, saj nadaljujemo doseganje naših ciljev z ustvarjanjem trajnostnih odločitev in tako pomagamo ljudem spreminjate bivališča v domove.”

Preboj na področju razvoja in proizvodnje trajnostnih materialov

Uvedba plastike na biološki osnovi, izdelane iz uporabljenega jedilnega olja in drugih rastlinskih odpadkov, v sestavo izdelka ne pomeni le zmanjšanja onesnaževanja vode, emisij CO2** in celotne uporabe naravnih virov, temveč pomeni tudi preboj na področju razvoja in proizvodnje trajnostnih materialov. Pri Philipsu so uspešno izdelali celotno ohišje aparatov serije Eco Conscious iz stoodstotno bioloških in ponovno uporabljenih odpadkov. Celovit trajnostni set zmanjša emisije CO2** med proizvodnim procesom za 21-odstotkov.

Opekač kruha z osmimi nastavitvami popečenosti

Z osmimi nastavitvami popečenosti, vključno s funkcijo ponovnega segrevanja in odmrzovanja, pripravite toast točno tako, kot imate najraje. Samodejni gumb za izklop zagotavlja varčevanje z energijo. Opekač*** je opremljen s priročnim odstranljivim pladnjem za drobtine in odstranljivim pokrovom za prah.

Foto: Philips

Grelnik vode – ni treba zavreči niti kapljice

Vsako jutro si hitro in enostavno pripravite najljubši jutranji napitek. Grelnik**** Philips Eco Conscious ima prostornino 1,7 litra in enostaven indikator ravni vode. Tako natančno izmerite količino želene vode in vam ni treba zavreči niti kapljice. Za varčevanje z energijo poskrbi tudi samodejni gumb za izklop.

Foto: Philips

Mešalnik brez BPA in v embalaži brez plastike

Pripravite si svoj najljubši smuti za na pot. Mešalnik***** je opremljen s tehnologijo ProBlend, ki združuje 350-vatni motor z rebrastim vrčem in ostrimi rezili za ustvarjanje gladkih mešanic brez grudic. Prenesite aplikacijo NutriU in odkrijte nove recepte za svoj mešalnik ter tako zmanjšajte količino zavržene hrane. Vrč Tritan™ Renew iz reciklirane plastike ima elegantno in ergonomsko obliko ter služi tudi kot plastenka za vodo, tako da lahko zmanjšamo porabo plastike za enkratno uporabo. Poleg tega ne vsebuje BPA, je varen za stik s hrano in primeren za pomivalni stroj. Da bi še dodatno zmanjšali količino odpadkov, je izdelek pakiran v embalaži brez plastike, vrečka pa je izdelana iz stoodstotno recikliranega papirja.

Foto: Philips

Izdelki linije Eco Conscious so zaradi dizajna, ki ga je navdihnila narava, svilnato belega matiranega zaključka in naravnih materialov bolj trajnostna alternativa, hkrati pa imajo tudi eleganten in čist dizajn. Grelnik vode in opekač kruha sta leta 2022 dobila nagrado za oblikovanje Red Dot, mešalnik pa je prav tako prava paša za oči – kot nalašč za vsako kuhinjo.

Sto zamisli za pripravo najljubših napitkov Pri Philipsu verjamejo, da mora biti zdravo kuhanje enostavno, ne da bi pri tem poslabšali okus. Zato aplikacija NutriU ponuja več kot sto zamisli za pripravo najljubših napitkov za zajtrk, obrokov in prigrizkov z novim Philipsovim mešalnikom serije Eco Conscious. Aplikacija vam pomaga tudi pri zmanjševanju količine zavržene hrane z iskanjem večnamenskih idej za vašo hrano v hladilniku. Od zdravih čokoladnih sladic do glavnih obrokov, polnih hranilnih snovi – recepte naredimo zdrave, ne da bi pri tem okrnili slasten okus. Z aplikacijo, ki vam zagotavlja navdih in enostavno uporabo izdelka preprosto dodajte sestavine v kozarec, ga zaprite, zmešajte in uživajte. Ko končate pripravo slastnega smutija, kozarec preprosto sperite ali ga postavite v pomivalni stroj.

*Glavno ohišje je izdelano iz 100 % PP-plastike iz certificiranih virov na biološki osnovi, na podlagi masne bilance (BioPP predstavlja do 94 % celotne plastike).

***Izračun temelji na proizvodnji enakih naprav z uporabo bioplastike v primerjavi s stoodstotno primarno plastiko (ali primarnim polipropilenom).

******Glavno ohišje je izdelano iz 100 % PP-plastike iz certificiranih virov na biološki osnovi, na podlagi masne bilance (BioPP predstavlja do 64 % celotne plastike).

Naročnik oglasnega sporočila je VERSUNI.