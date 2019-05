Pridih Sredozemlja v vašem domu

Šepet morskih valov, omamna mešanica vonjav citrusov, sivke in morja. Tudi doma in sredi najbolj glasnega urbanega naselja si lahko pričarate pravo sredozemsko vzdušje.

Edinstven sredozemski slog izžareva glavne značilnosti svojega okolja – morje, bučno zelenje sredozemskih rastlin, umirjeno belino okolja in poživljajočo rumeno barvo sonca. To so barve, s katerimi lahko zlahka popestrite svoj dom in mu podarite kanček morske nostalgije.

Modro-bela naveza

Sredozemski slog, ki je najmočneje prisoten v interjerjih temperamentne Grčije, je letos glavna zvezda oblikovanja naših prostorov. Modro-bele kombinacije se zlivajo tako na tekstilu kot v večjih ali manjših dodatkih za dom – od prisrčnih svetilk do nepogrešljivih jedilnih servisov in vaz, ki kar kličejo po tem, da jih popestrite s kakšno dišečo sredozemsko rastlino.

Različni odtenki modre, od temne do skoraj smargadne, odražajo Grčijo v malem – od vseh variacij morja do pristne arhitekture vasic, ki tako očarljivo in spokojno pozdravljajo svoje obiskovalce.

Za vse nostalgike in tiste, ki preprosto obožujejo ležernost življenja na grških otokih. Vstopite v trgovino Coincasa in se prepričajte, zakaj vaš dom kliče po morski romantiki. Popestrite ga z odtenki modre in mu podarite nekaj navihanosti z motivi ribe. Vse ljubitelje klasike pa bodo nedvomno navdušili geometrični potiski, ki se tako naravno povezujejo z zemeljskimi prvinami vse grške kolekcije.

Obvezni dodatek vsakega grškega sloga so nedvomno pleteni dodatki iz vrvi. Preproste košare različnih velikosti, tudi postavki za na mizo, ki ob kombinaciji z različnimi odtenki modre dodajo namiznemu stajlingu prav poseben pridih.

Grčija se v vašem domu zrcali tudi na raznovrstnih potiskih – simpatične ribe, oljčni listi in tipični grški geometrični vzorci. Pogrnjena miza v grškem slogu oddaja posebno domačnost tudi zaradi izbranih materialov, kot so steklo, terakota, les in tkanine iz naravnih materialov.

Večna grška romantika s podpisom Coincase

Blagovna znamka Coincasa bo končno popestrila tudi slovenske domove. Gre za blagovno znamko s tradicijo, ki stavi na izbrane materiale in sodobne trende, ki s sezonskimi motivi lično in domiselno poskrbijo za pravo svežino vašega stanovanja. Ste vedeli, da lahko samo z majhnimi spremembami v vaših sobah naredite pravo slogovno osvežitev?

In prav pri tem so v trgovini Coincasa pravi mojstri – izbirate lahko med različnimi dodatki, ki jih lahko smiselno dopolnjujete in tako v hipu spremenite sezonsko razpoloženje v vaših prostorih. Vse kolekcije Coincasa imajo rdečo nit, ki se spreminja glede na letni čas. In ker se bližamo najbolj temperamentnemu letnemu času, so svojim poletnim kolekcijam dodali nekaj pravega morskega temperamenta. V svojih izdelkih so uspeli vmešati tradicijo krajev, ki jih predstavljajo, s sodobnimi linijami in dizajni.