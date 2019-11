Pirnarjeve inovacije krojijo trg vhodnih vrat

Oglasno sporočilo

Redko se zgodi, da so inovacije družinskega podjetja iz majhne države tiste, ki iz leta v leto krojijo svetovni trg.

Ena izmed slovenskih uspešnic na poslovnem področju je proizvajalec vhodnih vrat Pirnar. Iz majhnega družinskega podjetja so se razvili v mednarodno nagrajene inovatorje. So praktično nepremagljivi na področju inovacij vhodnih vrat.

Slovenska velesila, ki prestavlja meje mogočega

Vhodna vrata Pirnar so ena najmodernejših in tehnološko najpopolnejših vhodnih vrat na svetu.

Njihova vrata so mojstrsko ročno izdelana, vsi detajli so skrbno načrtovani, njihove inovacije na področju odpiranja vhodnih vrat pa so v samem svetovnem vrhu.

Podjetje Pirnar je v zadnjih letih osvojilo neverjetno število nagrad za dizajn in inovacije tako na domačih kot tudi tujih tleh:

BONITETNA OCENA ODLIČNOSTI AAA – ponašajo se z nadpovprečnimi rezultati in izpolnjujejo stroge kriterije.

– ponašajo se z nadpovprečnimi rezultati in izpolnjujejo stroge kriterije. GERMAN DESIGN AWARD WINNER je nagrada, ki jo podeljujejo izključno za največje inovacije na področju dizajna s celega sveta. Pirnar je večkratni prejemnik te prestižne nagrade.

je nagrada, ki jo podeljujejo izključno za največje inovacije na področju dizajna s celega sveta. Pirnar je večkratni prejemnik te prestižne nagrade. GERMAN INNOVATION AWARD WINNER je nagrada za inovacije, ki jo prejmejo izdelki in rešitve, ki se razlikujejo predvsem po osredotočenosti na uporabnika.

je nagrada za inovacije, ki jo prejmejo izdelki in rešitve, ki se razlikujejo predvsem po osredotočenosti na uporabnika. ARCHITIZER A+AWARD je eden največjih programov nagrajevanja inovacij na svetu. Njegovo publiko sestavlja 400 milijonov ljudi.

je eden največjih programov nagrajevanja inovacij na svetu. Njegovo publiko sestavlja 400 milijonov ljudi. RED DOT DESIGN PRODUCT DESIGN je nagrada, ki jo podeljujejo v Nemčiji in velja za eno najpomembnejših nagrad v svetu dizajna. Zmagovalca določi žirija 40 strokovnjakov s celega sveta, ki po najstrožjih kriterijih pregledajo nominacije največjih svetovnih velikanov.

Inovativna, luksuzna in ročno izdelana vhodna vrata Pirnar so vrata, katere omejuje le domišljija. Presegajo vse meje mogočega.

Vsako leto v podjetju razvijejo več inovacij, kot jih konkurenca razvije v nekaj letih. Med njihove največje inovacije spadajo najbolje izolirana aluminijasta vhodna vrata na svetu, novi načini lastne osvetlitve vhoda, skriti čitalniki prstnega odtisa, popolnoma raven vhod in seveda prva pametna vhodna vrata na svetu – vrata oziroma vhodna stena Theatrica.

Spoznajte prvo vhodno steno na svetu

Theatrica je vhodna stena, ki se lastniku enostavno odpre (zapelje se v steno) in za njim spet zapre. Theatrica ima neverjetne prednosti:

- so prva samodejna vrata na svetu;

- so brezdotična vrata, odpirajo se s pomočjo kamer, ki posnamejo osebo pred vrati in, če jo računalnik prepozna, se vrata odprejo;

- izdelana so lahko iz različnih materialov: lesa, stekla, aluminija, kamna ali iz kombinacije več materialov;

- uporabljajo najnovejšo tehnologijo za prepoznavo obrazov.

Theatrica niso prva in edina Pirnarjeva nagrajena vrata na področju inovacij. Že pred njimi so bila prav tako nagrajena Pirnarjeva Ultimum Pure vrata z One Touch tehnologijo.

Inovativna tehnologija s samodejnim izvlečnim in uvlečnim potezalom, ki deluje na podlagi prepoznavanja prstnih odtisov, je pometla s konkurenco na vseh področjih. Potezalo se samodejno izvleče, ko čitalnik prstnega odtisa prepozna lastnika, nato pa se spet povleče v vrata.

Nič ni nemogoče – Pirnarjev simbol krilatega konja

Inovacije so v Pirnarjevem svetu nekaj običajnega. Njihov simbol je krilati konj. Zgodba o krilatem konju prehaja iz generacije v generacijo in zaznamuje delo v podjetju. Govori o obdobju, ko je bil konj še nepogrešljiv človekov pomočnik. Pirnarjev sin si je belil glavo s težavo, ki je ni znal rešiti.

Oče ga je nekaj časa opazoval, nato pa je pristopil k njemu in mu dejal: »Ne razmišljaj, kaj bi lahko naredil z navadnim konjem. Razmišljaj, kaj bi lahko naredil, če bi imel konj krila.«

In sin je težavo čez nekaj časa rešil z idejo, na katero prej sploh ni pomislil.

Pirnarjevo delo še dandanes spremlja modrost, da nič ni nemogoče, zato so inovacije njihov vsakdanji spremljevalec. Če želite na lastne oči izkusiti popolnost njihovih inovacij, se oglasite v salonih Pirnar v Ljubljani in Mariboru!

