Osem nasvetov za hitro čiščenje stanovanja

Oglasno sporočilo

Sledite nam korak za korakom do pospravljenega in čistega doma, v katerega boste z veseljem sprejeli tudi nenapovedane goste.

1. Ustvarite si rutino, ki ustreza vam.

Vsak izmed nas ima svoj način čiščenja – nekateri čistijo sproti, drugi le ob koncih tedna. Nekateri se najprej lotijo omar, drugi oken. Ustvarite si rutino, ki ustreza vam. Mi vam svetujemo, da se skozi stanovanje sprehodite sobo za sobo, od vrha do tal in da si ne zadate preveč nalog, saj vas utegne volja do čiščenja prehitro miniti.

2. Poslovite se od stvari, ki jih ne potrebujete.

Najprej pospravite vse stvari, ki niso na svojem mestu. Z leti se v naših življenjih nabere cel kup stvari, brez katerih bi zlahka preživeli – še več, predstavljajo nepotrebno navlako. Pripravite si tri velike škatle in v njih razporedite stvari po načelu: obdržim, podarim, odvržem.

Z bombažno krpo pobrišite prah s pohištva. Z ročnim sesalnikom Philips PowerPro Aqua 3-v-1 posesajte sedežno garnituro in oblazinjeno pohištvo. Pozdravite pomlad s pisano, privlačno posteljnino, ki je niste uporabili že dalj časa. Za piko na i po postelji in sedežni garnituri razporedite nove okrasne blazine, na mizo pa postavite šopek pomladnega cvetja.

Nad tem, da je pomlad v zraku, prahu pa čisto nič, je bila po uporabi Philips PowerPro Aqua 3-v-1 navdušena blogerka Jana Koteska.

4. Očistite kopalnico.

Na keramične površine – umivalnik, kopalno kad, kad za prhanje in kabino – nanesite čistilo in ga pustite nekaj časa, da začne delovati. Tudi v straniščno školjko vlijte čistilo in ga pustite. Medtem s čistilom za steklo očistite ogledalo. Vrnite se h keramičnim površinam in jih temeljito zdrgnite. Ne pozabite zamenjati brisač in preprog.

5. Pospravite kuhinjo.

Umazano posodo pomijte ali zložite v pomivalni stroj. Pospravite delovne površine in stvari, ki ne spadajo nanje, zložite v kuhinjske omarice. Na kuhinjsko korito in štedilnik nanesite čistilo in ga pustite delovati. Medtem izpraznite koše za ločevanje odpadkov. Vrnite se h koritu in štedilniku.

6. Obrišite okna.

Čiščenja oken se lahko lotite na različne načine. Nalogo boste najhitreje opravili tako, da steklo popršite s čistilom in ga obrišete s čisto bombažno krpo. To opravilo vam utegne vzeti kar nekaj časa, odvisno od količine steklenih površin, zato si čiščenje okenskih okvirjev prihranite za kakšen drug dan.

7. Posesajte in očistite tla.

Foto: Tina Rakuš Zdaj, ko je stanovanje pospravljeno in se okna svetijo, je čas, da se lotite največje površine – tal. Sesanje ne spada med vaša najljubša opravila? Potem gotovo še niste preizkusili brezžičnega sesalnika Philips PowerPro Aqua 3-v-1, ki ga lahko uporabljate dnevno, saj je lahek, mikavnega videza in zato vselej pri roki. Poleg tega, da nima vrečke – posodo s prahom preprosto odstranite in njeno vsebino stresete v smeti –, vam z uporabo posebnega nastavka omogoča tudi mokro čiščenje, krpo iz mikrovlaken pa preprosto operete v pralnem stroju. Zlahka snemljiv ročni sesalnik je kot nalašč za sesanje drobtin in živalskih dlak s pohištva ter težje dostopnih kotov.

Blogerka Tina Rakuš je presenečena nad sesalnikom Philips PowerPro Aqua 3-v-1, saj se je z njim njen čas za sesanje in pomivanje tal razpolovil.

Foto: Jana Koteska

Zdaj, ko je stanovanje pospravljeno in čisto, lahko preostanek dneva izkoristite za sprehod v naravo, večer pa končate s poležavanjem na kavču.

Blogerka Jana Koteska pravi, da so obvezna oprema za nedeljsko poležavanje na kavču daljinec, pokovka in ročni sesalnik Philips PowerPro Aqua 3-v-1.

Naročnik oglasnega sporočila je Philips.