Oprema za moderno spalnico: kaj vse potrebujete?

Oglasno sporočilo

Uživate v opremljanju prostorov in doma? Potem bo opremljanje moderne spalnice eno prijetnejših opravil. Za vas smo pripravili kratek seznam, kaj vse potrebujete za novo spalnico, kakšni so trenutni trendi in kako z malo truda doseči občutek domačnosti in udobja.

Postelja, središče dobrega počutja

Postelja je za marsikoga najljubši del doma. Po napornem dnevu nič ni boljšega kot uleči se v mehko posteljo in zaspati. Da bo spanec nemoten in kakovosten, pa je bistveno, da imate posteljo, ki ustreza vašim potrebam. Kot prvo, mora biti posteljni okvir dovolj velik, da na njem udobno spita dve osebi. Nekateri bolje spijo na visokih posteljah, drugi na nizkih. Eni prisegajo na les in naravne materiale, drugi obožujejo mehkobo oblazinjene postelje z visokim naslonom.

Vzmetnica in letveno dno določata kakovost spanja

Velikokrat ponudba postelj ne vključuje letvenega dna in ležišča, saj ima vsak posameznik svoje potrebe. Od teh dveh je namreč odvisna kakovost vašega spanca. Nekateri imajo raje mehkejše vzmetnice, drugi bolj trde. V zadnjem času so še posebej priljubljene visoke vzmetnice, na katerih se boste počutili, kot da spite na oblaku. Pri nakupu letvenega dna in vzmetnice bodite pozorni na polnilo in kakovost izdelave.

Nočne omarice in komode

Nočne omarice so nepogrešljiv odlagalni prostor ob vsaki postelji. Čeprav so velikokrat že sestavni del kompletov, pa nočnim omaricam ni treba biti vedno v istem slogu kot postelja. Dovolite si biti malce drzni in kombinirajte moderne in minimalistične kose, ki bodo razbili uniformnost in vaši spalnici dali nekaj duše. Med nepogrešljivimi kosi pohištva v kopalnici so tudi komode, ki so lahko odličen dodatek v prostoru.

Garderobne omare za spalnico

Malokdo ima to srečo, da ima za garderobno omaro namenjen ločen prostor. Drugi se moramo zadovoljiti z garderobnimi omarami. Ker prostora za shranjevanje ni nikoli preveč, si omislite prostorne garderobne omare, v katere boste lahko skrili vse, od oblačil do posteljnine, blazin, odej ipd. Če imate manjši prostor, si omislite garderobne omare z drsnimi vrati, še vedno pa mnogi prisegajo na tiste s krilnim odpiranjem vrat.

Dodatki za spalnico

Dodatki so tisti, ki naredijo iz spalnice prijeten, domač in topel prostor. Ne bojte se moderne spalnice opremiti z okrasnimi blazinami, pregrinjali ali preprogami. Z rastlinami ne boste samo popestrili prostora, temveč bodo vplivale tudi na boljše spanje. Na nočne omarice postavite lučke, na pozabite pa tudi na tabureje, stole in druge odlagalne površine. V spalnici nikakor ne sme manjkati ogledalo, bodisi že vgrajeno na garderobno omaro, kot del lepotne mizice ali pa samostoječe.

Naročnik oglasne vsebine je Dom24.