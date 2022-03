Nasveti za popolno udobje v spalnici

Spalnica je naše zatočišče, kamor se umaknemo, ko se dan konča. Oprema in dekoracija naj zato pomagata ustvariti udoben in sproščujoč prostor, ki si ga zaslužimo. Z naravnimi toni in materiali pohištva ji bomo dodali domačnost. Z dekorativnimi elementi, kot so okrasne blazine, zavese in preproge, ji dodajmo barve, ki so nam všeč.

Spalnica je prostor, kjer naj bi se umirili in spočili, zato pri opremljanju stremimo k ustvarjanju sproščujoče atmosfere.

Klasično ali moderno oblikovano pohištvo?

Opremljanja spalnice se lotimo redko, zato velja ob nakupu večjih pohištvenih kosov izbrati barvno nevtralne modele. Pred opremljanjem si zastavimo dve ključni vprašanji – kakšen je razpoložljiv proračun in kako velik je prostor. Pri tem imejmo v mislih osebnost stanovalca te sobe, ki se bo odražala v samem slogu oblikovanja pohištva – sodobno ali tradicionalno. Če smo ljubitelj sodobnega, se pripravimo na prenovo spalnega pohištva vsaj vsako desetletje. Kljub temu pa tudi ta slog ohranja nekaj skupnih elementov skozi desetletja, to sta predvsem elegantnost in minimalizem. Tradicionalni slog ima bolj klasičen videz in vključuje zaobljene zaključke in okraske. Vedno pa lahko izberemo tudi sloge, ki so nekje vmes in tako zadostimo vsem okusom.

Na prvem mestu naj bo udobje

Oprema spalnice naj bo umirjenih barv, prijetnih materialov in preprostih linij, svetloba pa naj bo topla ter pritajena, ki bo ustvarila sproščen ambient. Kakovostno ležišče je eden najpomembnejših elementov opreme spalnice, zato vložimo v najbolj udobno vzmetnico za nove začetke in osebno udobje. Če bomo našli udobno ležišče, bo to pomagalo povečati pozitivno energijo v prostoru in vsakič znova se bomo veselili umika v svoj spalni prostor.

V vsakem stanovanju se vedno nabere kup oblačil, ki jih je treba nekam pospraviti in elegantno urediti. Pri tem so nepogrešljiv element razne omare, ki poskrbijo, da so stvari vedno pri roki, urejene in na svojem mestu.

Dovolj shranjevalnih površin

Spalnice pogosto služijo tudi kot garderobe. Za kar najboljšo urejenost prostora poskrbijo zaprte shranjevalne površine, običajno v obliki visoke garderobne omare. V nekoliko manjših spalnicah je dobrodošla omara z drsnimi vrati, za katero pri odpiranju ne bomo potrebovali dodatne tlorisne površine. Odlična ideja za smotrno izrabo prostora so tudi kotne omare, v katere je mogoče pospraviti precej oblačil in modnih dodatkov, njihova globina pa omogoča celo shranjevanje večjih predmetov. Tovrstne omare najbolje izkoristijo prostor v spalnici.

Nizke omare in komode bodo lepo dopolnile običajne velike garderobne omare. Komode z elegantnimi nogami poudarijo zračen izgled prostora ter ga vizualno ne obtežijo, vseeno pa omogočajo urejeno shranjevanje perila, modnih dodatkov, osebnih predmetov in spominkov. Pri izbiri komode za spalnico si lahko privoščimo več svobode pri kombiniranju. Ker gre običajno za cenovno dostopnejše pohištvene kose, si lahko privoščimo več drznosti pri izbiri barv in linij, pri čemer dosežemo čim bolj unikaten izgled prostora. Zaradi nizke višine zgornja površina lahko služi za razstavljanje družinskih fotografij in dekorativnih dodatkov.

Komode so univerzalen kos pohištva za vsak prostor, ki v dom vnesejo še več urejenosti.

Z načeli feng šuja do najbolj zen prostora v našem domu

Kadar želimo v svojo spalnico vnesti več pozitivne energije, se lahko ravnamo po feng šuju. Ta namreč temelji na načelih pozitivne in negativne energije in naj bi pomagal doseči bolj uravnoteženo življenje in ustvariti boljši "tok" v naših prostorih. Spalnice so izjemno oseben prostor v našem domu. Spodnji nasveti so le smernice, a če jih prilagodimo lastnemu udobju in oblikovalskim željam, bomo imeli prostor, ki se nam bo zdel resnično edinstven.

Ker običajno preživimo več kot osem ur na dan v spalnici, lahko z načeli feng šuja vanjo vnesemo pozitivno in pomirjujočo energijo.

Ker je spalnica prostor, v katerem začenjamo in končujemo dan, začnimo z izgradnjo pozitivne energije prav tu. Prvi korak k tem načelom je lahko dodajanje dekorativnih dodatkov, kot so poudarjene okrasne blazine, ki okrepijo energijo. Z dodajanjem zelenih rastlin pa ustvarimo večji občutek miru. Načela feng šuja odsvetujejo uporabo ogledal ter umetniških del z motivi vode.

Pri načelih feng šuja je absolutno nujna naložba v rešitve za shranjevanje. Če imamo omejen prostor, so idealna izbira garderobne omare z drsnimi vrati, ki poskrbijo, da so stvari vedno pri roki, urejene in na svojem mestu.