Naravni material za sanjski videz vsakega prostora

Keramične ploščice lahko v vsak prostor spremenijo v sanjski ambient, kjer lahko z različnimi strukturami in vzorci dosežemo domačnost vaške hiške, minimalistično urejenost sodobnega stanovanja ali razkošno imenitnost palače.

Zakaj izbrati keramiko za urejanje doma?

Keramične ploščice so preproste za čiščenje in vzdrževanje.

Keramika je varna, higienska in trajnostna izbira. Je popolnoma naravni material, narejen pretežno iz zemlje (glina, ila), ki se z žganjem na visoki temperaturi spremeni v izjemno trden in obstojen gradbeni element, kot so opeke in ploščice.

Ne vsebuje nobene plastike in se 100-odstotno reciklira. Ne gori in tudi v primeru požara ne oddaja nobenih škodljivih snovi za človeka ali okolje.

Preprosto čiščenje: sodobni slogi bivanja vnašajo v ambiente različne naravne materiale, ki pa so velikokrat zahtevni za vzdrževanje, zato jih vedno bolj nadomešča keramika. Lesene talne obloge so precej občutljive na madeže in udarce ter jih je treba sčasoma obnavljati. Zato se vedno več ljudi odloča za keramične ploščice, ki so preproste za čiščenje in vzdrževanje.

Gladke ali grobe: prednost ploščic je tudi v tem, da lahko izbiramo med različnimi stopnjami gladkosti oziroma grobosti površine – bolj ko je površina groba, manjša je možnost zdrsa in posledično padca. Pri tem pa je dobro upoštevati dejstvo, da je bolj grobe površine tudi nekoliko težje čistiti. Za površine, ki so bolj podvržene madežem, je zato boljše izbrati manj grobe ploščice.

Glazura: odločilen element, ki odloča o kakovosti ploščice

Kakovost površine daje keramičnim ploščicam prednost pred drugimi materiali.

Bistvenega pomena za keramične ploščice, namenjene oblaganju tal in sten, je glazura – torej zgornja površina ploščice, po kateri hodimo oziroma nanjo pritrjujemo druge elemente, saj med drugim zagotavlja, da je ploščica odporna proti obrabi in da je odporna proti madežem.

Ravno kakovost in trpežnost površine daje keramičnim ploščicam prednost pred drugimi materiali za oblaganje sten in tal, saj so keramične ploščice izjemno enostavne za vzdrževanje in čiščenje, odporne proti vlagi in vročini in ne zahtevajo nobenih vzdrževalnih posegov.

Tudi s ploščicami lahko dosežemo naravni videz lesa

Keramika z vzorcem in formatom lesenih desk (kolekcija BARK, 15 x 60 cm)

Digitalna tehnologija danes omogoča, da ploščice do potankosti posnemajo naravo.

Imitacija lesa: sodobne keramične ploščice do popolnosti posnemajo les po videzu, strukturi in formatu, prav tako pa so idealne za polaganje nad talnim gretjem, zato vedno bolj nadomeščajo klasični parket. Oblika in velikost teh ploščic je identična pravim lesenim deskam (15 x 60 cm; 22,5 x 90 cm …).

Poleg lesa so najpogostejše še različne vrste kamnov, pa tudi beton, terrazzo, tekstil in številni drugi materiali.

Prva izbira pri opremljanju prostorov

Z digitalno tehnologijo je mogoče na ploščice prenesti katerikoli dizajn, pri čemer domišljija skoraj nima meja. V kombinaciji z razvojem različnih glazur, ki so lahko mat, sijaj, polmat, struktur in nanosov posebnih materialov so keramične ploščice postale eden od najmočnejših segmentov opremljanja notranjih in zunanjih prostorov.

Izbor keramike je pogosto velik izziv zaradi izjemno široke in raznovrstne ponudbe.

Kako izbrati prave keramične ploščice?

Korak #1: uporaba

Kopalnica v trendovskem vzorcu terazzo (kolekcija TERRAZZO, 30 x 60 cm)

Najpomembnejši element pri izboru je nedvomno funkcionalnost in ustreznost ploščice za naš specifičen namen uporabe, pri čemer obstajata dve osnovni pravili: stenskih ploščic ne smemo polagati na tla, ploščic za notranjo uporabo pa ne smemo polagati zunaj.

Razen tega se namen uporabe ploščic vedno bolj zabrisuje. Tako talne ploščice polagamo tudi po steni, mrazoodporne ploščice, ki jih lahko uporabljamo zunaj, pa se vedno bolj uporabljajo tudi v notranjih prostorih, in sicer zaradi specifičnih učinkov, ki jih omogoča mrazoodporna tehnologija (gres porcellanato, porcelain tiles).

Korak #2: videz

Naslednji korak je estetski vizualni učinek, ki ga želimo v določenem prostoru. Pri tem razmišljamo o štirih temeljnih značilnostih ploščic: format (velikost in oblika), barva, površina in vzorec. Površina je lahko sijajna, mat, gladka, strukturirana ali ima 3D-učinek.

Korak #3: velikost površine

Že velikost in oblika ploščic ustvarjata specifičen vzorec položene površine, pri čemer upoštevamo tudi samo velikost površine. Večje ploščice ustvarjajo bolj redko mrežo fug, manjše pa bolj gosto. Kvadratne ploščice ustvarjajo drugačno mrežo kot pravokotne ali šesterokotne.

Korak #4: način polaganja

Polaganje z zamikom (kolekcija VINTAGE, 15 x 60 cm)

Poigramo se lahko tudi z različnimi načini polaganja. Na voljo imamo običajno polaganje, polaganje v karo, polaganje z zamikom, polaganje v ribjo kost ali pa si omislimo kak poseben kompleksni vzorec.

Ker pomeni keramika samo del interjerja, se je dobro držati nasveta "manj je več", kar pomeni, da damo poudarek samo eni ali največ dvema od štirih značilnosti. Če se odločimo za bolj razgiban način polaganja ali poudarjene fuge, potem smo bolj skromni pri barvi, površini in dekorju.

Majhen prostor, drugačne zakonitosti Velikokrat so ljudje v dilemi, kakšno velikost ploščic naj izberejo za majhne prostore. Zelo majhen format ploščic v majhni kopalnici lahko zaradi goste mreže fug kopalnico še dodatno utesni, s prevelikim formatom pa zaradi majhnosti površine ne moremo ustvariti harmonične mreže. Zato za majhne kopalnice priporočamo srednje stenske formate 20 x 50 in 25 x 60 cm, saj bodo v vodoravni legi s svojo pravokotno obliko prostor optično nekoliko razširili.

Velik prostor, več možnosti polaganja Za večje kopalnice so primerni tudi večji formati ploščic: 25 x 75, 30 x 90 cm … Pri večjih talnih površinah pridejo lepo do izraza bolj razgibani načini polaganja, saj razbijejo monotono kvadratno ali pravokotno mrežo fug.

Ozke hodnike lahko razširimo V ozkih in dolgih prostorih, kot so hodniki, obrnemo ploščice vedno počez, tako da je daljša stranica ploščice pravokotna na daljšo steno, saj bo prostor tako videti širši in prostornejši, kot je v resnici.

Korak #4: barva vpliva na dojemanje prostora

Kopalnica v modri (kolekcija BLOSSOM, 25 x 60 cm)

Barvo ploščic seveda izberemo glede na to, kaj nam je všeč, vendar ne pozabimo, da je keramika dolgotrajna rešitev, in izberimo takšno barvo, ki se je ne bomo hitro naveličali. Najbolj hvaležne so nevtralne barve, saj omogočajo široko paleto kombinacij s preostalimi elementi ambienta.

Nevtralen prostor bomo tako lahko vsakič na novo popestrili z različnimi dekorativnimi elementi in dodatki trendovskih barv in vzorcev.

Topli nevtralni toni (bež, ivory, taupe …) delujejo vabljivo, domače in udobno.

Hladni (bela, siva, grafitna) delujejo pomirjujoče, odprto, čisto in sveže.

Na splošno za majhne kopalnice priporočajo čim bolj svetle barve, s hladnimi toni pa damo majhnemu ambientu bolj odprt in prostoren občutek. Če se odločimo za intenzivno barvo ploščic, ki že sama po sebi daje ambientu specifičen občutek, potem je bolje, da so preostali elementi kopalnice čim bolj minimalistični. K ploščicam v pastelnih barvah lahko dodajamo tudi močnejše barvne odtenke.

Korak #5: vzorec za vsak slog

PATCHWORK (kolekcija SURFACE, 25 x 60 cm)

Vzorec keramičnih ploščic običajno najbolj določa slog ambienta. Najbolj razširjen je klasični slog z brezčasnimi naravnimi vzorci (les, kamen, marmor).

Minimalizem zaznamujejo čiste linije pohištva, odsotnost poudarjenih detajlov in dekoracije ter ploščice s komaj opaznim vzorcem ali pa monokromatske ploščice s fino strukturo.

Zelo priljubljen je tako imenovani "vintage style", slog, ki ga zaznamujejo razgibani vzorci in obrabljen videz. Značilne so ploščice, ki so videti kot stare oguljene deske, ter raznobarvni tradicionalni vzorci, ki se nadaljujejo v neskončnost, ali pa gre za naključno mešanico različnih vzorcev (patchwork).

Predvsem mlajši se navdušujejo nad tako imenovanim slogom "urban style", ki črpa navdih z mestnih ulic, zanj pa je značilna imitacija cementa oziroma betona in ometa v kombinaciji z elementi uličnih grafitov.

Tu je še industrijski slog, ki izhaja iz ideje opuščenega industrijskega objekta, spremenjenega v stanovanje. Tudi pri tem se pojavljajo cement, beton, pa tudi imitacija kovine in učinek rje ter recikliran les (na primer deske iz starih lesenih zabojev, spremenjene v talno oblogo, na katerih so še vedno vidne sledi žebljev, industrijskih oznak in drugih detajlov, ki pričajo o vplivu preteklosti).

Kdor je bolj drzen in želi, da njegova kopalnica zares izstopa, bo našel navdih v najnovejših trendih keramike, združenih pod oznako TILES DECO. Gre za pristop, pri katerem so dekorativne ploščice glavni in prevladujoči element ambienta. Bogato ornamentirane ploščice prekrivajo celo steno ali celo več sten. K temu spadajo močni geometrijski vzorci, ki črpajo navdih iz šestdesetih in sedemdesetih let, prestižna ornamentika stilov art ceco in art nouveau iz zgodnjega 19. stoletja, tropski modernizem z realističnimi rastlinskimi in živalskimi motivi pragozda.

Včasih ponavljanje vzorca, danes naključna razgibanost Digitalna tehnologija omogoča različne načine prenosa vzorca na vso površino, ki jo pokrivajo ploščice. Pri starejših ploščicah je bil običajno ves vzorec na eni ploščici in se je potem enakomerno ponavljal po vsej površini, kar je danes videti precej zastarelo. Pri sodobni keramiki imajo posamezne ploščice različne izseke oziroma variacije istega vzorca (različna lica), kar na steni ustvari naključno razgibanost, enako kot pri naravnem lesu ali kamnu. Nekatere sodobne dekorne ploščice imajo vse enak vzorec, ki se nadaljuje in ponavlja, druge pa imajo različne vzorce, ki se ne nadaljujejo, ampak ustvarijo unikaten, kompleksen dizajn ravno z naključnostjo.

Ploščice v treh dimenzijah

V zadnjih letih je pri keramiki velik poudarek na 3D-strukturah, te dajejo steni dodatno dimenzijo in prefinjeno igro svetlobe in sence. S 3D-strukturami lahko razgibamo tudi sicer minimalistične ambiente.

Najpogostejše so mozaične in geometrijske 3D-strukture, 3D-strukture v obliki valov ali drugih organskih oblik, predvsem pa strukture v obliki opeke (brick), ki spominjajo na tako imenovane subway tiles – to so majhne pravokotne bele ploščice, ki so jih polagali na stenah podzemne železnice v New Yorku v začetku 20. stoletja.

Korak #6: izris prostora za boljšo predstavo

3D-ploščice z imitacijo opeke – BRICK (kolekcija VISUAL, 25 x 60 cm)

Glede načina polaganja in kombinatorike različnih tipov ploščic, ki smo jih izbrali, nam bo najbolj v pomoč izris prostora, ki ga danes ponujajo večinoma že vsi saloni keramike. Izris nam omogoča, da si bolje predstavljamo prostor in tudi vzorec položene površine, saj si je na podlagi ene same ploščice težko predstavljati celoto.

Če bomo polagali talno keramiko v različnih prostorih, je dobro razmisliti o možnosti povezave prostorov z istim tipom keramičnih ploščic. Ta ideja je vedno bolj razširjena, saj z njo dosežemo večjo povezavo in enotnost stanovanja. V tem primeru izberemo najprej talne ploščice, šele nato pa poiščemo še stenske ploščice za kopalnico, ki se bodo ujemale s talnimi.

Ni treba, da so stenske in talne ploščice v isti barvi ali vzorcu. Lahko so v podobnem tonu, lahko pa ustvarimo tudi določen kontrast med steno in tlemi.

Pogoste kombinacije: les po tleh in kamen ali marmor na steni, terrazzo po tleh in cement na steni …

Nevtralne stenske ploščice (bela, svetlo siva, ivory) z diskretnim vzorcem lahko kombiniramo s skoraj vsakimi talnimi.

Več tipov ploščic na eni steni

Kombinacija kamna in lesa v kopalnici (kolekciji FINESTONE, 30 x 60 cm, in NATUR, 15 x 60 cm)

Za stene imamo na voljo različne kombinacije. Vse stene lahko obložimo enotno z istim tipom ploščic, lahko pa kombiniramo različne.

Običajne kombinacije so svetlejše in temnejše ploščice v isti barvi, osnovne in dekorne ploščice iz iste kolekcije, ravne in 3D-ploščice, sijajne in mat ploščice …

Možnosti kombiniranja različnih tipov ploščic so neomejene in ravno s premišljeno in unikatno kombinacijo lahko vnesemo v prostor značaj in osebno noto.

Manjši prostor: vsaka stena svoj tip ploščic Klasična kombinatorika: svetla in temna ploščica z mozaikom (kolekcija AGRA, 25 x 75 cm) Za manjše prostore svetujemo čim manj razbijanja sten, če že uporabimo še drugo vrsto ploščic, jo položimo po eni celi steni. Večji prostor: več možnosti preigravanja kombinacij Talne ploščice se nadaljujejo tudi po steni (kolekcija NORDIC, 22,5 x 90 cm). V večjih prostorih se seveda lahko poigramo z različnimi tipi ploščic. Zanimiv učinek dosežemo tudi, če na določenem delu sten, ki ga želimo poudariti, nadaljujemo kar polaganje ploščic, ki smo jih položili na tleh, na preostale stene pa položimo drug tip ploščic. Možnosti je neskončno, tako da si je dobro vzeti čas in mogoče poiskati na spletu nekaj kopalnic, ki imajo kakšno značilnost, ki nam je všeč, saj bo na podlagi tovrstnega materiala v trgovini prodajalec lažje naredil izris po vaših željah in okusu.

