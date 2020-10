Na kaj moramo biti pozorni pri nakupu garderobne omare?

Oglasno sporočilo

Oblačni in hladnejši jesenski dnevi so nas pregnali v zavetje svojih domovanj, ponovni ukrepi zoper novi koronavirus pa nas bodo, kot kaže, tam še nekaj časa tudi zadržali. In ker se bo pri številnih med vami v tem obdobju zagotovo pojavila želja po urejanju stanovanja, vam bomo v tem prispevku pokazali, v kateri pohištveni salon se lahko namesto z masko podate kar z miško. In cilj tega tedna? Nakup odlične garderobne omare. Tri, štiri, akcija!

Ko je stvari preveč, prostora pa premalo …

Kam z vsemi poletnimi oblačili, športnimi pripomočki, opremo za poletne radosti, pa igračami, ki niso več kul? Odgovor je jasen: "Potrebujete še eno omaro!" Toda kako do popolne nove garderobne omare, če človeku v teh negotovih časih ni do obiskovanja trgovskih središč in salonov?

… je rešitev Dom24!

Brez skrbi. Popoln pohištveni salon obstaja tudi na spletu. Imenuje se Dom24, ponuja pa celotno paleto pohištva za prav vse prostore v stanovanju, od kuhinje in jedilnice do dnevne sobe, spalnice, otroške sobe in kopalnice. Njihova virtualna hala je odlično založena s kakovostnim pohištvom evropske izdelave, ki je na voljo po ugodnih cenah in celo z možnostjo plačila na obroke. Smo si prislužili vašo pozornost? Prav, potem pa lepo vabljeni na oddelek z garderobnimi omarami. Ne boste razočarani.

Garderobne omare za vsak dom

Se ogrevate za minimalistično skandinavsko eleganco ali si oči raje spočijete na klasičnih linijah? Potrebujete zgolj prostor za nekaj jaken ali iščete omaro, ki bo "pogoltnila" velik del vaše garderobe? Dobra novica: pri Dom24 boste v vsakem primeru prišli na svoj račun.

Ste za ogledala? Odlično! Samo poglejte si omaro IRMA – popoln spoj praktičnosti in kakovosti, ki ga omogočajo sodobni materiali in načini izdelave.

Njihova raznolika ponudba namreč vključuje omare vseh dimenzij, ki se čudovito podajo tako v moderno urejena stanovanja kot tudi prostore v nekoliko bolj tradicionalnem slogu. Na voljo so tako klasične garderobne omare s krilnimi vrati kot tudi garderobne omare z drsnimi vrati, ki so tudi na slovenskem trgu vse bolj priljubljene in trenutno pravi hit.

Ogromna omara z drsnimi vrati ZENA je trendovska in izjemno kakovostna, pa še preprosta za montažo. Kot nalašč za projekt Karantena.

Kako torej izbrati, na kaj biti pozoren? Preden izberete svojo novo omaro, si vzemite še minutko ali dve za naslednje vrstice. Morda vam prihranijo mnogo več kot minutko, ko boste izbirali popoln model za svojo spalnico, dnevno sobo ali hodnik.

Splošni nasveti za izbiro garderobne omare

1. Pred nakupom razmislite o svojih navadah in potrebah. Oblačila raje zlagate ali obešate? Potrebujete tudi predal, kaj vse boste še pospravili v novi kos pohištva? Ne kupujte na pamet.

2. Že imate omaro, a bi jo radi nadomestili z novo? Pred skokom na splet si poglejte, kaj vse vas na stari omari moti oz. kaj bi z nakupom nove radi spremenili. Potrebujete dodaten predal, morda več polic? Malenkosti štejejo.

3. Dobro premerite prostor in se prepričajte, da je izbrani model omare res ustrezen. Pri načrtovanju si lahko pomagate tudi tako, da na mesto, kjer bo stala omara, položite karton ali ga označite z lepilnim trakom. Bo med novo garderobno omaro in drugimi kosi pohištva, na primer posteljo, dovolj prostora? Kaj pa, ko odprete vrata?

4. Izberite notranjost. Izvlečne police, drog za obešalnike, obešala za kravate ali pasove … Bolje je na to misliti prej kot posamične elemente vgrajevati naknadno.

Garderobna omara SPENCER 250 ponuja obilje prostora za obešanje, ki ga obkrožajo številne prostorne police.

5. Kaj pa barve in slog? Odgovor se skriva v preostalih kosih pohištva, ki jim morate prilagoditi tudi slog omare. Toda ne bojte se biti drzni in ustvariti zanimivega kontrasta. Zakaj ne bi med elegantne minimalistične elemente postavili retro kosa pohištva? Izbira je vaša. Pri barvah naj vas vodijo naslednji nasveti:

a. Lahki, pastelni toni delujejo pomirjujoče, zato so kot nalašč za spalnice ali otroške sobe.

b. Temnejše barve prinašajo pridih elegance, a se ne podajo vsakemu prostoru. Predvsem jih odsvetujemo v manjših sobah.

c. Zeleni in rumeni odtenki izžarevajo energijo, zato so odlični za igrive dnevne sobe, igralnice in seveda otroške sobe.

d. Ni ga čez pristno toplino lesa. Lesni vzorci in naravne barve ustvarijo domače vzdušje, ki se poda skoraj vsakemu domu.

Garderobna omara JINAN v retro slogu in živahni rdeči bo v prostor vnesla novo energijo.

Garderobne omare s krilnimi vrati – za privržence dobre stare klasike

Za privržence tradicionalnega sloga imajo pri Dom24 v ponudbi številne klasične modele s krilnimi vrati. Na voljo so tako dvokrilne kot enokrilne izvedenke, pa tudi modeli, ki imajo na dnu predale. Poseben adut so kotne omare, ki omogočajo idealen izkoristek prostora, hkrati pa prostoru dodajo prav posebno, edinstveno noto.

Vi rečete klasika, pri Dom24 pa rečejo: Tanja. Nevpadljive linije, minimalistična, a elegantna ročaja in prefinjena bela barva. Ne izstopa, a zlahka prepriča!

Garderobna omara ART 80 ima na dnu vsebuje dva prostorna predala – odlično za nogavice, spodnje perilo ali druge manjše kose garderobe.

Garderobno omaro s krilnimi vrati lahko stilsko dopolnite z elegantnimi ročaji, lahko pa se odločite tudi za nekoliko bolj minimalističen pristop in izberete vrata, pri katerih te nadomeščajo okrogle odprtine. Še posebej v kombinaciji s svetlimi odtenki boste na ta način prostor prepojili z igrivo toplino in mu vdihnili nekoliko bolj mladosten, sproščen značaj.

Kotna garderobna omara Anabel je izjemno zanimiv model, tako zaradi oblike črke L kot zaradi samosvojega načina odpiranja – lukenj namesto ročajev. Simpatično, kajne?

In še en adut ponudbe Dom24: modele omar zlahka kombinirate s pohištvenimi seti, na primer za dnevno sobo ali spalnico. Individualni kosi pohištva v ponudbi se namreč stilsko ujemajo z večjimi zasnovami ter vam s tem omogočajo, da svojo izbiro pohištvenega seta poljubno dopolnjujete in tako popolnoma prilagodite svojim potrebam.

Garderobne omare z drsnimi vrati so moderna, a tudi praktična izbira

V stiku s trendi in na strani praktičnosti – vse to predstavlja izbira garderobne omare z drsnimi vrati. A njihova priljubljenost ne preseneča. Drsna vrata so izjemno eleganten dodatek, hkrati pa omogočajo prihranek prostora. Predvsem če za novo omaro nimate na voljo ogromne površine ali pa je vaša spalnica že skoraj preveč nasičena s pohištvom, veste, da šteje vsak centimeter – tudi pri odpiranju omare.

Moderno, elegantno, praktično. Ali kdo opisuje omaro z drsnimi vrati? ARVIN 2 150 je eden od prostornejših modelov, ki je na voljo v topli rjavi ali elegantni beli barvi.

Modeli z drsnimi vrati so zato odlična izbira tudi za ozke hodnike, stopnišča ali manjše pomožne sobe. Prav tako odlično stilsko razgibajo prostor. Z vrati z ogledalom boste ubili kar dve muhi na en mah – pridobili boste prostor za shranjevanje in še veliko ogledalo, pred katerim boste zjutraj preverili, ali ste dobro urejeni za nov delovni dan.

Omara, ki se skriva za velikim ogledalom? Odlično za preizkušanje oblačil med sezonskim čiščenjem. Garderobna omara z drsnimi vrati ANAYA je oblikovno prečiščena, a zato še toliko bolj prefinjena.

Naročnik oglasnega sporočila je Dom24 d.o.o.