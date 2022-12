Magični mesec druženj ob bogati mizi

December, najtemnejši mesec v letu ko se dan nezadržno krajša do zimskega solsticija, oziroma 21. decembra. Mesec, ki je prav zato tako prežet z lučjo, ki jo ustvarjamo z druženji, praznovanji in krasitvami. Ob slavnostno postavljeni, okrašeni in obloženi mizi, v družbi naših najdražjih ustvarjamo spomine in tradicije najbolj magičnega meseca v letu.

Slavnostna večerja

Slavnostno pogrnjena miza gostom izraža našo skrb, spoštovanje in veselje ki smo jih vložili v pripravo celotnega večera, s tem pa tudi kako cenimo naše goste. Formalna postavitev pogrinjkov je v tem pogledu osnova elegantnega večera.

Na spletu pa tudi v starejših kuharicah najdemo pravila formalne postavitve, ki jo seveda prilagodimo glede na število hodov, ki jih pripravljamo. Osnove, ki jih moramo poznati pa so:

vrstni red jedi se odraža v postavitvi pribora, od zunanjega roba proti servirnem krožniku naj si sledi pribor od predjedi do glavne jedi

rezila nožev so vedno obrnjena navznoter – proti krožniku

kozarci stojijo desno zgoraj nad priborom

spodnji rob pribora naj bo poravnan s spodnjim robom servirnega krožnika

Večerja s petimi hodi je najzahtevnejši izziv za gostitelja, ne samo z vidika priprave okusnih in zanimivih jedi, temveč se lahko hitro soočimo s pomanjkanjem različnih krožnikov, pribora in kozarcev. Tradicionalno pet hodov vključuje juho, solato, ribjo jed, glavno jed in sladico. Vsak hod naj se postreže na novem krožniku, zato je praktično imeti dovolj obsežen jedilni servis krožnikov.

Lesnini nas čaka široka ponudba pogrinjkov, servisov, kozarcev, pribora, prtov in dekoracij, s katerimi bomo ustvarili nepozabna vesela druženja v magičnem decembru.

Veselo praznovanje v ožjem krogu

Nepozabno druženje pa lahko pripravimo tudi v bolj sproščenem pa zato nič manj slavnostnem vzdušju. Začnimo z lepo pogrnjeno mizo. Velika izbira, ki jo omogočajo namizni prti naj nam bo osnova na katerem bomo gradili slog našega pogrinjka. Ustvarimo plasti vizualno in taktilno zanimivih kontrastov s tem, da na prt položimo slavnostni pogrinjek, ki bo prt hkrati še zaščitil. Naj bo izbrani jedilni servis porcelan ali keramika, lahko za sproščeno slavje uporabimo tematsko okrašenega, ki bo še nadgradil občutek magičnega decembra in veselja. Pogrinjek dopolnimo z izbranim priborom in servietami, za piko na i mizo okrasimo s svečami in nizkim aranžmajem, ki goste ne bo oviral pri pogovoru preko mize.

Obvezni del slavja - penina

Ob formalnem ali sproščenem slavju v času magičnega decembra radi nazdravimo z našimi dragimi. Vsaka prava slavnostna zdravica pa potrebuje čar, prefinjenost in veselje penine. V trgovinah imamo na izbiro penino za vsak okus in priložnost. Kakršnokoli bomo izbrali, ne pozabimo na primerne kozarce. Kozarci za penino so najpogosteje oblike tulipanovega cveta, ozkega keliha ali »flavte«, med sommelierji veljajo kozarci oblike tulipanovega cveta za optimalne za razvoj in okušanje bogatih not in arom penine. Vse naštete oblike pa omogočajo opazovanje mehurčkov, če so drobni, številni in dolgotrajni, zagotovo pijemo dobro penino.