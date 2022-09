Kosi pohištva, ki bodo vašo dnevno sobo naredili moderno

Oglasno sporočilo

Da v svojo dnevno sobo vnesete nekaj modernosti, ni treba zamenjati vsega pohištva. Dovolj bo že nov in sodobnejši kos pohištva, osvežitev stenskih barv ali drugačna razporeditev pohištva v prostoru. V nadaljevanju razkrivamo, s katerimi kosi lahko vaša dnevna soba najhitreje, najugodneje in z najmanj truda doživi popolno preobrazbo.

Dizajnerski kavč kot osrednji element prostora

Kavč je osrednji del dnevne sobe, na katerem preživimo ogromno časa, zato ni vseeno, kakšnega izberemo. V prvi vrsti mora biti ta udoben in prostoren, za ustvarjanje videza moderne dnevne sobe pa je pomembno tudi, kako je videti, torej kakšni so njegovi oblika, material in izvedba. Trenutno so izjemno priljubljeni minimalistični kavči in zofe z globljim sediščem, prilagodljivim naslonom in kovinskim ogrodjem, med materiali pa še vedno prevladujejo usnje, mikrotkanina in tudi žamet. Poleg klasične ravne in L-oblike so vedno bolj priljubljeni tudi veliki kavči v obliki črke U.

Počivalniki in zofe kot prijetna popestritev

Že en dizajnerski počivalnik, tabure ali stol je lahko dovolj, da prostor spremenite v moderno dnevno sobo. V mislih imamo predvsem kose, ki se morda barvno in stilsko ne skladajo s preostalim pohištvom v prostoru, vseeno pa se k njemu podajo in ga naredijo bolj estetsko dovršenega. Če želite z enim kosom vzbuditi pozornost, naj ta izstopa, vendar še vedno sovpada s stilom celotnega prostora.

Klubske mizice nenavadnih oblik

Klubska mizica je nepogrešljiva v vsaki dnevni sobi. Čeprav v osnovi služi kot odlagalni prostor, pa je lahko tudi estetski element, ki prostoru vdahne občutek za stil in estetiko. Nekateri prisegajo na kovino, drugi na steklo, tretji pa na masivne mize za dnevno sobo. Pri izbiri sledite svojemu okusu, vseeno pa imejte tudi v mislih, kateri material je primeren za vas in uporabo. Če bo mizica služila le kot dekorativni element, izberite lahkotno različico, če pa bo služila kot miza za odlaganje hrane in pijače ali naslon za noge, pa razmislite o masivnejši različici.

Minimalistični regali za dnevno sobo

Manj je več, bi lahko rekli, da velja za moderne dnevne sobe. To velja tudi za regale in pohištvo v dnevni sobi, ki so pogosto estetsko dovršeni in funkcionalni. Poslovite se od visokih omar in regalov za steklene kozarce in spominke, raje se poigrajte z nizkimi regali in minimalističnimi policami. Moderni in kakovostni regali za dnevno sobo so vam na voljo na dom24.si.

Dodatki, ki prostoru vdahnejo dušo

Najlažje in najugodneje je modernost v dom vdahniti z modernimi in estetsko dovršenimi dodatki, kot so preproge, svetila, okrasne blazine, vaze, skulpture, slike, rastline, zavese ... Dovolite si biti drzni, poigrajte se z barvami in stili. Nenazadnje je prostor odraz vas in, kar je najpomembnejše, da se v njem dobro počutite vi.

