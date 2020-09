Kako so videti vhodna vrata, ki krasijo najlepše svetovne domove?

Oglasno sporočilo

Pirnar je hitro rastoče slovensko podjetje s sedežem v Ljubljani. Z več kot 50-letno tradicijo so med vodilnimi podjetji na področju inovacij in izdelave najsodobnejših vhodnih vrat iz aluminija in lesa.

So zaupanja vreden partner, ki posluje s številnimi evropskimi državami, kot so Avstrija, Nemčija, Francija, Belgija, Velika Britanija, Švica, Italija, Združeni arabski emirati, Južna Koreja, ZDA in številne druge. Prav vsaka vhodna vrata so izdelana v lastni sodobni proizvodnji, kjer je tudi obrat za izdelavo stekla in obdelovanje lesa.

Sodobna in do okolja prijazna proizvodnja

Pirnar pri svojem delu uporablja reciklažne materiale, ki so hkrati varčni, zanesljivi in trpežni. Zaradi lastne proizvodnje poskrbijo za stalen nadzor kakovosti in s končnimi kontrolami redno preverjajo stabilno izdelavo vrat, zaradi česar so vhodna vrata Pirnar vedno izdelana z urarsko natančnostjo, z veliko mero ročnega dela in z budnim očesom za detajle.

V lastni proizvodnji od začetka do konca izdelajo prav vsaka vrata. Sami izdelujejo polnila in plošče iz različnih materialov, kot so na primer aluminij, les in stekleni detajli. Pirnar ima tudi lastno proizvodnjo ročajev iz nerjavečega jekla, med katerimi so tudi patentirane inovacije, ki so prejele številne svetovne nagrade.

Po zaslugi naprednih tehnologij se vrata Pirnar ponašajo z večjo stabilnostjo in vzdržljivostjo. Ta se kaže predvsem pri velikih temperaturnih razlikah, saj vhodna vrata obdržijo svojo obliko tudi takrat, ko so zunaj ekstremne vremenske razmere.

Zanesljiva protivlomna zaščita in vrhunska izolacija

Dodatna vrednost aluminijastih vhodnih vrat je tudi njihova izredna toplotna izolativnost. Obojestransko prekrivno polnilo, zanesljivo tesnilo ter večslojno steklo ponujajo velike prihranke pri energiji in s tem zagotovijo, da se vam bo investicija povrnila v zelo kratkem času.

Vhodna vrata Pirnar vsebujejo že v osnovi visoko protivlomno zaščito. Zahvaljujoč kompaktnim materialom, večtočkovni serijski ključavnici, debelini profilov in dodatni varnostni rozeti so vhodna vrata Pirnar prava zaščita za vaš dom.

Pirnar garantira tudi dolgo življenjsko dobo vhodnih vrat. Aluminijasta vhodna vrata so izredno odporna proti vsem vremenskim razmeram in prašno lakirana v njihovi sodobni lakirnici, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in vrhunski videz še več desetletij.

Inovacije in nenehen razvoj

Podjetje Pirnar je v svetu znano po svojih inovacijah in nenehnem razvoju. Ravno zaradi svojih inovacij ohranjajo konkurenčnost na trgu in se z uporabo najnovejših tehnologij postavljajo ob bok vodilnim podjetjem s področja izdelave vhodnih vrat.

Najnovejša investicija je bila leta 2018, ko so odprli novo proizvodnjo s sodobno lakirnico, ki izstopa po svoji tehnološki zasnovi ter najnovejših tehničnih in okoljevarstvenih standardih, v proizvodnjo pa vnaša nove avtomatizirane procese, ki olajšajo delo in skrajšajo čas dobave alu vhodnih vrat.

Brezkompromisna izbira vhodnih vrat

Pri Pirnarju lahko izbirate med različnimi kolekcijami, ki jih lahko dodatno nadgrajujete po svojih željah. Kateri modeli vhodnih vrat so vam na voljo, lahko preverite v treh različnih katalogih Optimum, Premium in Ultimum, ki vas bodo vodili čez različne možnosti izbire. Naj vaš dom krasijo vrata, ki so prejela največ prestižnih nagrad na svetu za dizajn in inovacije. Pirnar vhodna vrata so prava izbira za vse. Aluminij velja za enega najbolj zanesljivih in odpornih materialov, medtem ko vam les ponuja toplino narave in odlično izolacijo.

Vrata, ki vas zapeljejo s svojim dizajnom

Kakovostna vhodna vrata vam morajo ponujati protivlomno in izolacijsko zaščito ter biti hkrati vizualno dovršena in izpopolnjevati videz vašega doma. Podjetje Pirnar vam ponuja ravno to. Na področju dizajna so izjemno aktivni in vedno na lovu za najnovejšimi modnimi trendi, ki jih izpopolnijo in umestijo v vrhunsko izdelana vhodna vrata.

Aluminijasta vrata Pirnar odlikujeta smisel za detajle in unikatna obdelava, ki je v veliki meri plod natančnega in doslednega ročnega dela. Z razlogom veljajo na trgu za najboljša vhodna vrata, ki s svojim edinstvenim občutkom za estetiko zaznamujejo vsako hišo ali poslovno stavbo ter jim dodajo izjemen končni videz.

Najnaprednejši sistemi zaklepanja in bogata ponudba dodatne opreme

Pri podjetju Pirnar verjamejo, da nič ni nemogoče, zato vam ponujajo najrazličnejše in inovativne načine zaklepanja, kot so na primer čitalci prstnih odtisov, skriti v zaščiti cilindra ali preprosto vgrajeni v ročno obdelana potezala. Seveda lahko izberete tudi klasična vhodna vrata na ključ ali pa v svoj dom vnesete pridih sodobnosti z odklepanjem s pomočjo prepoznave obraza.

V široki ponudbi podjetja Pirnar ne spreglejte tudi preostale dodatne opreme, s pomočjo katere bodo vaša vhodna vrata resnično zablestela. Oglejte si ponudbo različnih ročno narejenih potezal, preverite možnost elektronskega kukala, za dodatno osvetlitev si privoščite posebno potezalo z osvetljenim personaliziranim napisom ali osvetlitev praga, ki vas bo toplo pozdravilo vsakič, ko se boste vračali domov pozno v noč.

Kakovost potrjena s svetovnimi priznanji in nagradami

Vhodna vrata Pirnar krasijo številne hiše, njihove inovacije na področju odpiranja in zapiranja vhodnih vrat premikajo meje poznanega in so prava revolucija na trgu vhodov. Za svoje inovativno delo so bili že večkrat nagrajeni tako pri nas kot v tujini. Med pomembnejšimi dosežki je prestižna mednarodna nagrada RedDot Design Award, ki daje priznanje posebnemu oblikovanju, kjer je slavila njihova osupljiva vhodna stena Theatrica.

Aluminijasta vhodna vrata Pirnar poskrbijo za varnost objekta. S svojimi inovativnimi rešitvami, stalnim spremljanjem trendov in uporabo najnovejših tehnologij poskrbijo za kakovostna alu vhodna vrata, ki bodo krasila vaše vhode še mnogo let.

Prenesite si najnovejše kataloge vhodnih vrat PIRNAR.

Naročnik oglasnega sporočila je Pirnar, d. o. o.