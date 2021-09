Kako do vrat, ki jih bodo občudovali vsi v soseski?

Ali ste med srečneži, ki imajo to možnost, da lahko sami izberejo vrsto vhodnih vrat , ki bodo krasila in varovala dom? Če se tudi vam nasmiha ta privilegij, potem morate vedeti, da je pred vami pomembna in vznemirljiva odločitev. Od tega, da se vam sploh utrne ideja, kakšna vrata želite podariti svojemu domu, do tega, da jih tudi naročite, je kar nekaj korakov, ki jih morate opraviti, da boste lahko s ponosom pokazali svoja nova vhodna vrata.

Lepa vhodna vrata so eden od tistih elementov, ki lahko močno spremenijo slog vašega doma oziroma objekta, z njimi lahko naredite tudi vtis na vse sosede v soseski, saj zagotovo nihče ne bo imel natanko takšnih vrat, kot si jih boste oblikovali sami.

Zunanja vrata pripovedujejo zgodbo o lastniku, njegovem odnosu do estetike in o vrednotah, ki jih zanj simbolizira dom. Večina vrat ostane precej neopažena, vendar lahko s pravo izbiro dosežete res dramatičen učinek na videz nepremičnine in vsega zemljišča. Odločite se za naročilo vhodnih vrat po meri, da boste lahko ponosni ob pogledu na svoj dom, ki bo izžareval vaš osebni slog in bo narejen samo za vaš dom.

5 nasvetov za lažje naročilo vrat po meri

Čeprav se na prvi pogled izbira pravih vrat za vaš dom zdi zelo zapletena, pa je z uporabo pametnega konfiguratorja to lahko zelo prijetna in brezskrbna izkušnja. Slovenski proizvajalec aluminijastih vhodnih vrat Inohterm je namreč za vse morebitne kupce in tiste, ki se tudi sicer radi poigravate z različnimi slogi vhodnih vrat, pripravil sodoben, praktičen in preprost uporabniški vmesnik, ki vas po korakih usmerja k oblikovanju sanjskega vhoda.

Ni časa za obisk salona? Splet je tu!

Pri izbiri novih vhodnih vrat se morate odločiti, ali želite dopolniti slog nepremičnine ali ustvariti kontrast. Materiali, zasnova vrat, okvirji, okovje, morebitna zasteklitev in razni dodatki igrajo pomembno vlogo pri vaši odločitvi.

Pred končnim naročilom vhodnih vrat je treba opraviti še nekaj: vrata si je treba najprej ogledati. Šele pristen stik z izdelkom kupcu omogoča pravo vizualno predstavo o tem, kako so videti posamezna vrata, kakšen je občutek, ko se dotakne materiala, in kako deluje morebitna zasteklitev na vhodnih vratih.

Obisk salona je zelo priporočljiv korak pri naročilu vhodnih vrat, a v današnjem virtualno povezanem svetu tudi ta korak lahko nadomestite z obiskom virtualnega razstavnega salona. Inotherm omogoča popolnoma digitalno nakupno izkušnjo, po zaslugi katere niste odvisni od delovnega časa, temveč lahko vrata izberete, ko vam najbolj ustreza.

S tem prihranite svoj dragoceni čas, sploh na začetku projekta, ko šele iščete pravo idejo in zbirate različne ponudbe.

Inothermov virtualni razstavni salon je napredna tehnološka rešitev, ki vam bo olajšala izbirni proces. Ko boste vstopili v salon, se boste s premikanjem miške sprehodili po ponudbi in pri vsakem modelu vrat se vam bodo izpisali podatki o določenih vratih ter dodatkih, kot so kljuke, stekla, barva okvirja, kukala in dodatna oprema.

Če imate raje pogovor s strokovnjakom za vhodna vrata, pa izberite možnost spletnega posveta z Inothermovi strokovnjaki.

Vrata, ki delujejo usklajeno z objektom. Kam po ideje?

Iskanje kakovostnih vhodnih vrat, ki se bodo ujemala z vašo nepremičnino, jo dopolnjevala, poudarjala atribute, ki se vam zdijo pomembni, ni mačji kašelj. To delo obvladajo izkušeni oblikovalci, ki dobro poznajo svojega naročnika, a tudi naročnik oziroma investitor mora vedeti, kakšna vrata se najbolje podajo njegovemu slogu bivanja. Oblikovalec in lastnik morata skupaj najti prava vrata, ki ustrezajo lastnikovim željam in estetskim pravilom.

Če nimate idej, kako naj bodo vhodna vrata sploh videti, je dobra rešitev ogled Inothermovega virtualnega salona in pregled kataloga vhodnih vrat.

To dvoje naj bo vaša odskočna deska, kjer se potovanje do popolnih vhodnih vrat lahko začne. Poiščite model, ki vam je všeč, prilagodite ga svojim željam in posebnostim svojega doma.

Ste bolj za minimalizem ali tradicijo?

Izbirate lahko modele, materiale, barve, teksture, zaključni dekor. V Inothermovi ponudbi so na voljo številne različne slogovne usmeritve, saj imajo kar 400 modelov vhodnih vrat od sodobnega minimalizma, do trendovske elegance in tradicionalnih modelov. Izbirate lahko različne konstrukcije vrat, in sicer so na izbiro enokrilna vrata, vrata z eno ali dvema obsvetlobama ali vrata z nadsvetlobo. Posebej določite dimenzije vrat in jih stilsko dopolnite še z elegantnimi emajliranimi dekorativnimi stekli.

Vrata so lahko popolnoma nezastekljena, torej polna, lahko pa se odločite za klasična kvadratna stekla ali drznejša polkrožnimi stekla.

Tako kot pri obleki in zunanji urejenosti osebe tudi pri vhodnih vratih najpomembnejši vtis dosežete lahko z raznimi dodatki, ki vratom podarijo dušo.

Vhodna vrata imajo več funkcij, med drugim skrbijo za toplotno in zvočno izolativnost doma in nas varujejo pred ekstremnimi vremenskimi vplivi ter pred nepovabljenimi gosti. Za večji občutek varnosti lahko svoja vhodna vrata po meri opremite tudi s tehnološko dovršenim sistemom Inosmart za odklepanje vrat.

Ali se bodo vhodna vrata podala pročelju vašega doma?

Končni videz vhodnih vrat morate preveriti na resničnem objektu, kar je lažje reči kot storiti. A tukaj vam na pomoč priskoči do uporabnika zelo prijazen spletni konfigurator, ki je popolnoma preprost za uporabo.

Kupcu omogoča popolno personalizacijo brez pomoči strokovnjaka. Konfigurator omogoča nalaganje slike vašega pročelja, tako da lahko že takoj preverite, ali je vaša izbira ustrezna.

Po tem, ko ste izbrali vrata, prilagodili detajle in mere, pa v roku 24 ur prejmete personalizirano ponudbo za natanko določena vhodna vrata po meri, ki ste jih oblikovali prek spletnega konfiguratorja.

Ko boste z vrati zadovoljni, preprosto kliknete na gumb POŠLJI POVPRAŠEVANJE in prejeli boste informativno ponudbo za konfigurirani model. Inotherm na vsako povpraševanje odgovori že v 24 urah, tudi če še nimate natančnih mer. Informativna ponudba namreč velja tudi za približne mere. Za pridobitev informativne cene lahko vrata izmerite sami, nato pa strokovnjak opravi točno meritev in za vas naroči vhodna vrata.

Kakovostna aluminijasta vhodna vrata po meri je mogoče preprosto naročiti tudi prek spleta s pomočjo konfiguratorja vhodnih vrat.

Inothermovi strokovnjaki za vhodna vrata bodo poskrbeli tudi za kakovostno in strokovno montažo vhodnih vrat glede na to, ali gre za novogradnjo, prenovo ali zahtevo po boljši izolativnosti objekta.