Če niste ljubitelji božičnih dreves, obstajajo alternative

V prazničnem času se res ne moremo izogniti postavljanju božičnih dreves, to pa ni vsem ljubo opravilo, saj od nas zahteva kar nekaj dela: od nakupa, postavitve in pozneje še vzdrževanja. Če se vam zdi delo z oskrbo in vzdrževanjem božičnega drevesa letos povsem odveč, obstaja nekaj alternativ, s katerimi boste lahko enako dobro pričarali božično vzdušje.

Prave smrečice so sicer lepe, niso pa najbolj praktične, saj je treba venomer paziti, da so dovolj zalite in da jim temperature v domu ugajajo, zato da bi preprečili prehitro sušenje in odpadanje iglic, ki gredo marsikomu pošteno na živce. Plastične smrečice so boljše, a tudi te se lahko po več letih uporabe in obešanja včasih težkih okrasnih dodatkov obrabijo, zato je potreben nakup nove.

Vendar: ali je sploh pomembno, da je božično drevo narejeno v obliki smreke oziroma jelke? Z nekaj domišljije in ustvarjalnosti lahko drevo naredimo iz skoraj vsega.

Smreka na zidu

Če torej ne marate pravih dreves, je ena izmed možnosti, da drevo izrežete iz debelejšega kartona ali ga narišete na plakat, ki ga nato zalepite na želeni zid ali celo vrata. Ta način je še posebej praktičen za tiste, ki vam v domu v resnici primanjkuje prostora za postavljanje pravega drevesa.

Foto: Pixabay

Poleg tega, da je tovrstno početje izjemno praktično, bo po času praznikov tudi pospravljanje mnogo lažje, saj boste papir le odlepili iz zida. Plakat ali izrezek lahko shranite za naslednje leto, vedno pa lahko naredite tudi novo različico.

Še en izmed načinov vključuje uporabo lepilnega traku in sicer tako, da z lepilnim trakom washi ustvarite podobo smrečice na zidu. Prednost tovrstnega načina je predvsem, da ni nujno, da z lepilom ustvarite podobo smreke. Igrajte se z linijami, zato da ustvarite nekakšno moderno, abstraktno različico drevesa. Okraske in lučke lahko nato zalepite na zid.

Ni potrebno, da je drevo smreka

Čeprav vam jelke in smreke niso všeč, si pa želite, da vaš prostor zažari z praznično konstelacijo, lahko namesto tradicionalne izbire posegate po naslednjih različicah. Ena izmed možnosti je, da naberete večje število vej različnih velikosti in jih povežete v obliki smreke z laksom.

To lahko nato obesite ali pritrdite na zid. Vejice lahko namesto dekorativnih dodatkov okrasite z rožicami, izdelanimi iz krep papirja, zato da bo videti čim bolj naravno. Ne pozabite pa seveda na lučke.

Foto: Pixabay

Za smrečico si lahko izberete tudi povsem navadno lestev, okoli katere lahko povežete lučke, na stopničke pa lahko postavite keramične ali lesene dodatke v obliki angelčkov ali pa celo lanterne z dišečimi svečami.

Vaše božično drevo je lahko tudi katerakoli druga okrasna rastlina, ki jo imate doma, le da pri tej izbiri odsvetujemo uporabo lučk, saj lahko te s svojim pregrevanjem škodujejo listju rastline. Tisti, ki nimate prostora za kaj več, lahko za svoje drevo uporabite kar kaktus ali pa ga izdelate sami iz vejic grmičevja.

Za tovrstna drevesa svetujemo okraske izdelane iz papirja, da bi preprečili poškodbe rož. Manjša drevesa, posajena v cvetličnih lončkih, je najlepše postaviti na okensko polico, zato da tudi drugim izvabite nasmeh ob pogledu na domiselno drevesce.