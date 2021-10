Ali lahko brezžični sesalniki nadomestijo klasične modele s kablom?

Redki so tisti, ki se sesanja lotijo z veseljem. Poleg tega ni prav nič spodbudna sama predpriprava na sesanje, ko je treba pripraviti težak sesalnik, izvleči kabel in se sklanjati k vtičnicam. A zdaj gre tudi drugače!

Premik proti brezžični čistilni opremi se šele dobro začenja

Čeprav so brezžični pokončni sesalniki na trgu že več kot desetletje, so nov zagon dobili ravno v zadnjih letih, ko sta napredovali zmogljivost baterij in tehnologija filtriranja delcev iz zraka.

Sesalniki vseh velikosti in funkcij - pokončni, ročni, mokri, suhi - so na voljo v brezžičnih napravah. Prehod na brezžični sesalnik ima tri ključne prednosti. Prvič, brezžični sesalniki izboljšajo varnost z odpravljanjem potencialne nevarnosti spotikanja ob kabel. Drugič, povečajo produktivnost, saj naj bi z brezžičnim sesalnikom čistili lažje in hitreje kot z njihovimi kabelskimi kolegi. Tretja pomembna prednost je preprostost uporabe, saj brezžični sesalniki, zaradi odsotnosti kabla, lastnikom omogočajo, da se osredotočijo le na ustvarjanje čistega prostora, ne pa na manevriranje s kablom in menjavo vtičnic.

Rowenta X-Force Flex spreminja način čiščenja: združuje izjemno zmogljivo sesanje in ultimativno čiščenje

Zahvaljujoč najnovejšim Rowentinim tehnologijam za motorje X-Force zagotavlja sesalno moč do 130 vatov za globinsko čiščenje povsod po hiši. Nov digitalni motor DigitalForce optimizira sesalni pretok zahvaljujoč svojim aerodinamičnim loputam in samodejno prilagodi njihove hitrosti.

Uživajte v času delovanja do 45 minut s pomočjo snemljive baterije in z izjemno močjo sesanja. Kot nalašč za sesanje vašega doma, ne da bi ga morali napolniti.

Ponuja vrhunsko higieno in filtracijo. Zahvaljujoč svoji 99,9-odstotni filtracijski tehnologiji zajame vse delce, vse do najmanjšega, in sproti čisti zrak.

Tehnologija Flex z gibljivo cevjo omogoča, da dosežete štirikrat globlje pod pohištvom, ne da bi se morali za to prepogibati.



Udobje na dosegu roke

Razlog, zakaj se vse več ljudi odloči za pokončni brezžični sesalnik, je njegovo dodatno udobje. Ni vam več treba imeti opravka s kabli in preprosto ga lahko premikate iz sobe v sobo. Tovrstni sesalniki so lahki in priročni, ni potrebe po nakupu sesalnih vrečk, baterija pa se polni med tem, ko sesalnik ni v uporabi. Pri tem je zmogljivost kakovostnih pokončnih brezžičnih sesalnikov primerljiva s klasičnimi kabelskimi.

Na voljo so z gumbi za upravljanje, ki so nameščeni blizu konic prstov, kar omogoča nadzor hitrosti in spreminjanje načina čiščenja. Brez težav ga lahko spremenite iz pokončnega v ročni sesalnik.

Pa vendar, ali lahko brezžični sesalnik nadomesti klasični model ali je le dopolnilno orodje pri manjših gospodinjskih opravilih?

Igraje sesajte po vseh površinah

Brezžični sesalniki, v nasprotju z modeli s kabli, lahko pridejo, kamorkoli želite. Zakaj? Ker niso omejeni z dolžino kabla. Poleg tega je večina sesalnikov z ergonomskim oprijemom, tako da z lahkoto očistite stopnice, ne da bi morali paziti na težak sesalnik, in vsa težje dostopna mesta.

Velika prednost pokončnih brezžičnih sesalnikov je njihova gibčnost. Očistite hodnike in prostore z veliko "prometa" brez skrbi, da bi se kdo zapletel med kabel. Pokončni brezžični sesalnik Rowenta X-Force Flex z gibljivo cevjo omogoča, da očistite štirikrat globlje pod nizkim pohištvom. Prilagodljivost je povezana s čisto močjo sesanja, da pokrijete vsak centimeter svojega doma, kar zagotavlja končni dostop do zajemanja prahu v vsakem vogalu. Poleg tega je zaradi glave Power LED Vision lažje sesanje v temnejših prostorih. Glava z novo obliko se giblje do 180 stopinj in vam tako pomaga, da zlahka najdete vsa mesta. Rowenta X-Force Flex omogoča sesanje in mokro čiščenje hkrati v polovičnem času. V eni potezi posesajte tla in jih očistite madežev.

Idealen za čiščenje raztresenih drobtinic

Večina pokončnih brezžičnih sesalnikov omogoča ročno sesanje, s tem pa se njihova priročnost še poveča. Zaradi baterijskega napajanja jih lahko uporabimo povsod, neodvisno od možnosti priključitve na elektriko. Z njimi preprosto posesamo avto, plovilo, vrtno uto. Ta način sesanja je priročen tudi na pultu in jedilni mizi, da jo zlahka očistimo drobtin. Rowenta X-Force Flex je popoln v primerih, ko želite nehati sesati tla in želite očistiti delovno površino. Krtača in cev namreč stojita sami.

Z Rowentinim patentiranim sprožilcem Boost pa boste uživali v moči, ki je na dosegu roke. Za vsakodnevne večje potrebe po čiščenju ali dodatno potrebo po moči povlecite sprožilec, da v trenutku zagotovite večjo moč čiščenja. Prihranite baterijo, vendar ne energije.

Z enim polnjenjem do čistega stanovanja

Rowenta X-Force Flex s svojo sedemcelično in 25,2-voltno močjo zagotavlja visoko in konstantno sesalno moč do 45 minut, ko uporabljate sesalnik na položaju Eco. Kot nalašč za sesanje vašega doma, ne da bi ga morali napolniti. Če potrebujete dodatno, daljšo porabo energije, povečajte čas delovanja do ure in pol zahvaljujoč možnosti nakupa dodatne baterije. V tem primeru boste imeli pri roki vedno dodatno baterijo, da boste dokončali daljše čiščenje.

Spremljajte moč in avtonomijo: Control Display v realnem času pokaže informacije o času delovanja in moči. Omogoča popolno ravnotežje za optimizacijo čiščenja. Prihaja s tremi naprednimi načini, ki ustrezajo vsem potrebam: prvi je način Eco, ki je idealen za vsakršno sesanje ob vsakodnevni uporabi in na vseh površinah ter ponuja do 45-minutno avtonomijo. Drugi način je namenjen mehkim površinam in čiščenju živalskih dlak. Način Boost pa je namenjen za skrajne potrebe po moči.

Brezžični pokončni sesalnik vsekakor lahko nadomesti klasični sesalnik

Je učinkovit, močan in zanesljiv. Gibčnost, majhna teža in izjemna priročnost so njegove bistvene prednosti, zaradi katerih boste, ko enkrat preizkusite brezžični sesalnik, klasičnega le še redko prijeli v roke. Brezžični pokončni sesalnik je zagotovo ena boljših možnosti za čiščenje vašega doma.

Kakovostni brezžični sesalniki so pri sesanju povsem primerljivi z modeli na kabel in jih zlahka uporabljamo kot edini sesalnik. Napredek v zmogljivosti baterij temu le pritrjuje, saj bomo tako z enim polnjenjem lahko posesali manjše stanovanje. Dela pa se lahko lotite takoj, saj ni motoviljenja z električnim kablom. Preprosto in hitro boste posesali vse prostore, neprimerljivo bolj preprosto pa je sesanje stopnic in seveda prostorov, kjer ni dostopa do električne vtičnice.

Preverite razliko z novim pokončnim sesalnikom X-Force Flex: tehnologija za učinkovito in hitro čiščenje.



Sesalnik Rowenta X-force Flex 11.6 je na voljo v vseh bolje založenih prodajalnah s tovrstnimi izdelki.