Na širitev pandemije vpliva tudi kakovost notranjega zraka

Trenutno stanje pandemije bo v razmišljanju in delovanju ljudi spremenilo to, da bomo posamezniki postali vse bolj ozaveščeni o kakovosti našega notranjega zraka. Ljudje kar 90 % svojega časa namreč preživimo v zaprtih prostorih. Kakovost slednjega je tako lahko kar 2- do 5-krat slabša od zunanjega. Zato je zelo pomembno, da za to ustrezno poskrbimo in da je zrak, ki ga vsakodnevno vdihavamo, zares kvaliteten. Posledično bo tudi manj zdravstvenih težav in možnosti, da nastopi vnovična pandemija.

Poleg ustrezne vlažnosti v prostoru je že prvi korak do doseganja postavljenega cilja ustrezno prezračevanje notranjih prostorov. Namen tega je dovajanje svežega zraka, kar dodatno zaščiti ljudi pred onesnaževalci zraka, vključno z virusi. In kaj vse se lahko nahaja v notranjem zraku, ki ni ustrezno prezračevan? Takrat se v slednjem pričnejo kopičiti onesnaževalci zraka, kot so cveti prah, sporne plesni, bakterije, virusi, mikrobi, … Virusi se lahko prilepijo na večje delce prahu in kapljice in skupaj z njimi potrjujejo po prostoru. In prav ti trdni delci, ki se nakopičijo v prostoru, lahko vplivajo na naše zdravje. Lažji in manjši, kot je delec, dlje časa ostane v prostoru. Odlaga se lahko v sluznici nosu in žrela, človekovega respiratornega sistema. Včasih pa so delci celo tako majhni, da prodrejo v človekova pljuča, ali celo tako majhni, da najdejo pot skozi celične membrane pljučnih mešičkov v človekov krvni obtok in povzročijo za življenje ogrožajoče bolezni. Zaradi njihove škodljivosti lahko nastopi celo visoka raven tveganja za srčno-žilne bolezni. Nalezljive bolezni je mogoče nadzirati in omejevati s prekinitvijo poti prenašanja patogenov. Uporaba visokozmogljivih zračnih filtrov v sistemih klimatiziranja in prezračevanja premore k zajemanju večine po zraku plavajočih trdnih delcev.

Vpliv vsega zapisanega je v zadnjem letu dni vsekakor pripomogel k širjenju koronavirusa po vsem svetu, saj ljudje nemalokrat sploh ne pomislimo, kaj vse se nahaja v zaprtih prostorih okrog nas. Pa naj si gre za delovno mesto, dom, hotel ali restavracijo. Ne zavedanje in nespoštovanje potreb po kakovosti notranjega zraka, sta bila gotovo tudi vzrok, da danes govorimo o ne zadrževanju v zaprtih prostorih, saj se tam nahaja največ škodljivih vplivov in delcev. Zato je treba čimprej ravnati tako, da to preprečimo.

Ustrezno filtriranje notranjega zraka!

V popolnoma zaprtem notranjem okolju onesnaževalci zraka ne morejo neovirano vstopati ali izstopati iz prostora, zato ostajajo in se kopičijo v prostoru. To lahko vpliva na zdravje ljudi, zato je kot prvi korak ustrezno prezračevanje ali filtriranje zraka izrednega pomena. Ob dovajanju svežega zunanjega zraka je za čiščenje notranjega zraka potrebna določena stopnja filtriranja. Pomembno je tudi filtriranje izhodnega zraka. Trdne delce, ki se premikajo proti rešetkam za izhodni zrak, je treba filtrirati, in tako preprečiti onesnaženje celotnega prezračevalnega sistema. Tako si lahko zagotovimo čist in zdrav zrak v notranjem prostoru!

To lahko naredimo z različnimi filtri, na voljo na tržišču, kjer moramo biti pozorni, da slednji zagotavljajo ustrezno filtracijo in kakovost zraka. Na učinkovitost filtra pa vpliva delež delcev, odstranjenih iz zraka, ki potujejo skozi filter. Višja učinkovitost je običajno rezultat višjega padca tlaka pri prehodu delcev skozi filter. Zatorej, spremenimo miselnost in poskrbimo za lepšo in bolj zdravo prihodnost.

