Edinstven fotoaparat, ki ga izdeluje samo Nikon

Vsi imamo doma vsaj en fotoaparat. Lahko je namenjen profesionalni uporabi ali pa zaradi svoje kompaktne oblike bolj priročen za potovanja, izlete v naravo in podobno. Nikon P1000 se nagiba k drugemu. Želi biti priročen v vseh mogočih situacijah, za fotografiranje od blizu in daleč, in se tako znebiti mišljenja, da moramo za dobro fotografijo s seboj nositi veliko objektivov. Pa nam je P1000 res olajšal delo?

Serija fotoaparatov Coolpix P je namenjena tistim, ki želijo kompakten fotoaparat in velik zum. Seveda je velik zum zelo uporabna stvar, ki nam presneto olajša fotografiranje v različnih situacijah. Nikon je s svojo serijo P z vsako izdajo šel dlje. Prišel je tako daleč, da smo ob novici, da prihaja P1000, ostali odprtih ust. 125-kratni optični zum pomeni, da lahko s P1000 predmete približamo od tako daleč, kot da bi na zrcalno-refleksni fotoaparat namestili 3.000-milimetrski objektiv.

"Kompaktnost" je resnično zadnja beseda, s katero bi opisali Nikon P1000. Foto: Peter Susič

Daljnogled? Ah, tega ne potrebujete več!

Kdor se na fotografijo in na cene fotografskih dodatkov vsaj malce razume, bo hitro doumel, da Nikon za okoli 1.000 evrov ponuja nekaj, za kar bi sicer morali plačati vsaj desetkrat toliko, čeprav 3.000-milimetrskega objektiva ne moremo ne kupiti ne sestaviti s kombinacijami dodatkov (kombinacija dolgega objektiva in podaljška oz. extenderja). Zmogljivost Nikona P1000 se zato zdi naravnost sanjska.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Velik, a vseeno lahek

Coolpix je serija kompaktnih in cenovno ugodnih digitalnih fotoaparatov. To je po eni strani res, a za P1000 bi bilo to nemogoče trditi, saj je zaradi svoje velikosti primerljiv z nekaterimi dražjimi in večjimi fotoaparati. Vseeno ima zaradi svoje plastične konstrukcije relativno nizko težo, njegovo nošenje pa ne povzroča bolečin v rokah ali vratu. Ergonomično tudi sledi trendu zrcalno-refleksnih bratov, ki jih je zaradi globljega oprijema zelo preprosto in udobno držati.

Nikon P1000 (desno) s "pospravljenim" objektivom poleg Nikona D5500, na katerem je nataknjen večji objektiv Nikkor 14-24mm f/2.8. Foto: Peter Susič

Vse tako, kot mora biti

Gumbi so po aparatu logično razporejeni in prilagojeni uporabi z eno roko. Obroč na objektivu je elektronski in namenjen spreminjanju različnih vrednosti, ki jih izberemo sami. 8,1-centimetrski zaslon na žalost nima podpore za dotik, je pa vrtljiv v vse smeri in spodobno svetel za zunanjo uporabo. Kukalo je kot pri vseh "kompaktnežih" elektronsko in zelo dobro. Seveda ni v razredu Nikona Z7, a napredek v razvoju elektronskih kukal je opazen. To je svetlo in ima dovolj ostro sliko, da ta ni moteča. Tudi težav z osveževanjem slike nima, kar je bila mogoče pomanjkljivost starejših elektronskih kukal.

Tole je elektronsko kukalo, fotografirano s telefonom, zato ostrina ni povsem dobro zajeta. Foto: Peter Susič

Prismojeni zum!

Moramo priznati, da je bilo fotografiranje s P1000 izjemno zabavno. Predvsem zato, ker nam je razpon zuma omogočal izjemno fleksibilnost pri iskanju kadra. Zum objektiva 24-3000 ni mogoče najti nikjer drugje in prav neverjetno je, kaj vse lahko z njim počneš. Odprtost zaslonke je pri 24 milimetrih f/2.8, pri 3.000 milimetrih pa f/8, kar sploh ni tako slabo. Češnja na torti je zelo dobra optična stabilizacija. Če se zmoremo umiriti in držati roko kar se da mirno, lahko brez stojala fotografiramo tudi pri 3.000 milimetrih in dobimo dobre rezultate.

Zaslon je mogoče obračati v vse smeri. Čudno, da si dražji Nikonovi fotoaparati ne morejo privoščiti tako praktičnih rešitev. Foto: Peter Susič

Tema pokvari vse

Zabava in veselje pa se hitro končata takrat, ko svetlobe zmanjka in se premaknemo v zaprte prostore. Če povišamo vrednost ISO na več kot 1.000, hitro dobimo neostro sliko, polno artefaktov. Avtomatska nastavitev fotografiranja zahteva čas zaklopa zaslonke na 1/10, kar za fotografiranje žive družinske zabave nikakor ni primerno. In to kljub dobri optični stabilizaciji. Seveda bo pri fotografijah v temnejših situacijah pomagala vgrajena bliskavica, a padec kakovosti fotografij je precej opazen.

P1000 je videti naravnost vesoljsko. Foto: Peter Susič

Fotografsko poznavalsko blebetanje

Razlog je v velikosti senzorja, ki je zelo majhen. Kdor se spozna na fotografijo, bo opazil, da je ta bistveno manjši od senzorja APS-C. Na vrhu objektiva na P1000 namreč piše, da je vanj vgrajen objektiv, ki sicer premore razpon od 4,3 do 539 milimetra. Ker gre za zelo majhen senzor, se doseg na objektivu bistveno podaljša. Fotoaparat lahko zato doseže efektivno razdaljo 3.000 milimetrov, a drobcenost senzorja pomeni tudi, da nanj pade bistveno manj svetlobe. To se pozna tako na kakovosti kot tudi na globinski ostrini. Zabrisanost? Te je zelo malo.

Foto: Peter Susič

Skratka: podnevi zelo dobro, ponoči zelo slabo

Da ne bo pomote, dokler fotografiramo podnevi, ko na senzor pade dovolj dneve svetlobe, bomo s P1000 uživali. Zaradi svojega razpona zuma omogoča tako fotografiranje večjih trgov kot opazovanje ptic ali divjih živali. Za drugo kljub dobri stabilizaciji priporočamo namestitev na stojalo. Nikon se pri P1000 hvali tudi s tem, da lahko z njim brez težav fotografiramo vsak lunin krater posebej, kar je nedvomno res.

Poleg preostalih načinov fotografiranja imamo možnost fotografiranja lune in ptic. Način za fotografiranje ptic osredotoči fokusno točko na sredino, ki je ponavadi tudi najobčutljivejša točka na vseh fotoaparatih. Foto: Peter Susič

"Kompaktni" posebnež

Nikon Coolpix P1000 ima marsikatero lastnost, ki jo najdemo pri kompaktnih fotoaparatih. Majhen senzor, ogromno pomagal pri fotografiranju, zabavna uporaba. Da bi si zares lahko rekel "kompaktnež", pa bi mogoče moral biti manjši in cenejši. A potem P1000 ne bi tako zelo izstopal. Ne bi bil nekaj posebnega. Nikon je tako izjemno zabavna naprava, ki nam ponudi ogromno manevrskega prostora in dovoli delanje fotografij, ki jih sicer ne bi zmogli. Že res, da s kakovostjo fotografije ni najboljši, je pa nedvomno edinstven in česa takega ne boste našli pri nobenem drugem proizvajalcu.

Baterija, ki jo uporablja P1000, bi lahko bila večja. Zdržala bo le kakšen popoldan fotografiranja, potem bo že začela prositi za elektronsko vtičnico. Foto: Peter Susič

Koliko zares potrebujemo takšen mega zum?

Odločitev, ali bi mu takšen fotoaparat sploh ustrezal, mora seveda sprejeti kupec. Pri ceni 1.000 evrov se že začenja spogledovati z dražjimi fotoaparati. Prejšnji model P900 je zdaj mogoče dobiti za dobrih 500 evrov, je pa seveda res, da 3.000-milimetrskega objektiva ne bomo našli nikjer drugje. Kljub temu bi teh 1.000 evrov raje vložili v nakup zrcalno-refleksne rešitve v obliki Nikona D5600 ali D7200, poleg pa izbrali katerega od dlje segajočih zum objektivov, recimo od 18- do 140-milimetrskega ali od 18- do 200-milimetrskega. Zum ne bo primerljiv, bo pa zato kakovost slike mnogo boljša, tako podnevi kot v mraku.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Foto: Peter Susič

Všeč nam je bilo:

- kljub velikosti je lahko prenosljiv.

- izjemno zabavna fotografska izkušnja,

- neverjeten doseg zuma,

- ergonomija in preprostost uporabe,

- dobra optična stabilizacija.

Ni nam bilo všeč:

- v temnejših situacijah kakovost fotografij drastično upade,

- baterija bi lahko bila boljša,

- ni zaslona na dotik.