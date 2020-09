Znanost bližje odgovoru, zakaj nekatere živali čutijo magnetna polja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Magnetorecepcija med drugim omogoča velikim morskim želvam vrnitev na plažo, kjer so začele svojo življenjsko pot. Foto: Reuters

Nekatere živali – čebele, ptice, kiti, velike želve, jegulje, nekatere vrste pingvinov in druge – lahko čutijo magnetna polja in njihove spremembe.

Kljub različnim predpostavkam in kar obsežnemu raziskovanju na tem področju še danes nimamo zanesljivega odgovora, kako je to mogoče. Ta dar med drugim omogoča velikim morskim želvam vrnitev na plažo, kjer so začele svojo življenjsko pot.

Najnovejša ameriško-britansko-izraelska raziskava, objavljena v znanstveni reviji Philosophical Transactions of the Royal Society B, prinaša novo hipotezo, ki ta nam nedosegljivi čut magnetorecepcije pojasnjuje s simbiozo (sožitjem) med temi živalmi na eni strani in posebno skupino magnetotaktičnih bakterij na drugi strani.

Sledi so bile spregledane

Magnetotaktične bakterije so bakterije, ki se lahko usmerijo glede na magnetno polje, zahvaljujoč svojim magnetosomom – posebnim organelam znotraj celic. Nova raziskava prinaša nove dokaze za hipotezo, da imajo ravno te bakterije odločilno vlogo pri tem, kako živali čutijo bližnje geomagnetno polje.

Tudi nekatere vrste pingvinov imajo zmožnost magnetorecepcije oziroma zaznavanja magnetnih polj. Foto: Cover Images

Največja ovira za to hipotezo je bilo doslej pomanjkanje dokazov o prisotnosti magnetotaktičnih bakterij v vzorcih tkiva živali, ki čutijo spremembe magnetnega polja. Raziskovalci so zato proučili veliko metagenomsko podatkovno zbirko, uspelo jim je dokazati prisotnost genetskih sledi magnetotaktičnih bakterijah pri številnih živalskih vrstah.

Doslej so jih spregledali tako zaradi obsežnosti takšnih zbirk kot tudi zato, ker teh sledi nihče ni usmerjeno iskal, pojasnjujejo avtorji raziskave.

Veliko neznank ostaja

Raziskovalci že razvijajo genetske teste za prisotnost teh bakterij in bodo z njimi preverili razne živalske vrste in njihova specifična tkiva.

Velika neznanka še ostaja, kako magnetotaktične bakterije komunicirajo s svojimi gostitelji, torej kako gostitelj zaznava spremembe na bakterijah zaradi vplivov magnetnega polja. Ni še odgovora niti na vprašanje, kje bi na živali gostitelju morale bivati magnetotaktične bakterije, da bi lahko posredovale učinke svojega čuta za magnetna polja. Zagotovo tako ostaja še veliko dela za potrditev hipoteze, ki se zdi vedno bolj verjetna.

Spoznavanje interakcij živih bitij z magnetnimi polji nam bo pomagalo tudi pri razumevanju, kako spremembe magnetnega okolja, na primer pri daljnovodih, vplivajo na nas. Foto: Thinkstock

Obeti tudi v ekologiji, medicini, gradbeništvu …

Spoznavanje interakcij živih bitij z magnetnimi polji lahko pomaga tudi ljudem. Bolje bomo spoznali, kako je mogoče izkoristiti Zemljina magnetna polja za iskanje svojih poti, ekologi pa lahko izvedo pomembne informacije o vplivih sprememb magnetnega okolja, na primer z gradnjo daljnovodov, na bioraznolikost (biodiverziteto).

Nova spoznanja bi lahko uporabili tudi pri razvoju terapij, ki bi izkoriščale magnetizem za apliciranje zdravil.