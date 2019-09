Zakaj iskanja telefonske številke ni priporočljivo zaupati glasovnemu pomočniku?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glasovni pomočniki so našli svoje mesto tudi na pametnih zvočnikih, veliko pa jih uporabljamo na pametnih telefonih.Na fotografiji: pametni zvočnik Google Home.

Glasovni pomočniki so našli svoje mesto tudi na pametnih zvočnikih, veliko pa jih uporabljamo na pametnih telefonih.Na fotografiji: pametni zvočnik Google Home. Foto: Reuters

Še en primer, kako lahko uporabno funkcijo in digitalno storitev nepridipravi zlorabijo tako, da postane tvegana.

Glasovni pomočniki nam lahko marsikaj pomagajo. Vklapljajo in izklapljajo naprave in luči, povedo nam vremensko napoved, predvajajo glasbo, uravnavajo temperaturo v prostoru in še in še.

Znajo tudi poklicati, tudi ko je številka neznana (odmislimo tokrat, da to v nekaterih jezikih deluje bolje kot v drugih). Glasovnemu pomočniku lahko rečemo, da poišče številko želenega ponudnika (na primer telekomunikacijskega operaterja, prodajalca, prevoznika in podobno), in mu lahko celo naročimo, naj jo takoj tudi pokliče.

Toda to ni več najbolj zaželen način klicanja, ker so nepridipravi našli način, kako to izkoristiti za svoje nečedne namene.

Glasovni pomočniki, kot je Amazonova Alexa (na fotografiji), lahko pomagajo pri izvajanju številnih vsakdanjih opravil. Foto: Reuters

Višjo uvrstitev pri iskalniku je mogoče kupiti

Nepridipravi namreč ustvarijo lažne spletne strani, na katerih svojo telefonsko številko prikažejo kot številko za pomoč nekega podjetja.

Naslednji korak je, da – največkrat s plačilom za oglas – svojo stran potisnejo čim višje na seznam zadetkov.

Glasovni pomočniki pa nimajo dovolj znanja, da bi med iskanjem telefonske številke zanesljivo ločili med pristno številko in tisto na lažni spletni strani, ki jo je nepridiprav ustvaril z lažnimi podatki.

Veliko varneje je, če številko klicnega centra nekega podjetja poiščemo sami na uradnih virih podtkov in tega ne zaupamo glasovnem pomočniku.

Če se nasvet sliši čudno, je najbrž zavajajoč

Tako se lahko zgodi, da nič hudega sluteči uporabnik pristane pri prevarantu namesto na pravi številki za pomoč uporabnikom.

Kar pa bi res moralo prižgati preplah, je, da glas z druge strani žice začne deliti nenavadne nasvete, kot so nakazilo denarja, obisk neobičajne in neznane spletne strani ali omogočanje polnega oddaljenega dostopa do računalnika.

Malo manj udobja, a zato več varnosti

Ena od žrtev je tako poročala, da je med klicem klicnega centra velike letalske družbe prek glasovnega pomočnika dobila zvezo z nepridipravom, ki jo je poskušal prepričati o nakupu (lažnih, kakopak) darilnih kartic in ji razlagal, da je "ravnokar posebna prodajna akcija".

Amazonova glasovna asistentka Alexa ima glavno vlogo v pametnem zvočniku Amazon Echo. Foto: Reuters

Organizacije za varstvo potrošnikov zato svetujejo, da telefonske številke podjetij raje poiščemo sami na njihovih uradnih spletnih mestih, računih, ki nam jih pošiljajo, ali drugih uradnih in zanesljivih virih. Ker na spletu mrgoli lažnih spletnih strani, se je treba dodatno prepričati, da je vir, kjer iščemo kontaktne podatke, legitimen. Razne zahteve po potrditvi uporabniških podatkov ali uporabniških računov so velikokrat lažne in zlonamerne.

Prav tako se je treba izogibati vsem transakcijam, za katere glas na drugi strani predlaga plačilo prek nakazila ali s pošiljanjem denarja.