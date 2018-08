Za kako veliko luknjo gre, vidiš, šele ko opaziš stanovanjske bloke

V Rusiji niso izkopali le najgloblje luknje na svetu , temveč tudi eno od največjih. Odkritje nahajališča diamantov sredi Sibirije je namreč botrovalo nastanku orjaškega kraterja, ki so ga najprej sovjetski in nato ruski rudarji v lovu na drage kamne skozi pet desetletij izdolbli več kot pol kilometra v globino. Mir ni ne najgloblji in ne največji rudnik odprtega tipa na svetu, je pa zagotovo najbolj fotogeničen.

Josip Stalin je po drugi svetovni vojni svojim znanstvenikom naročil, naj poiščejo nahajališča diamantov, ki bi pomagali okrepiti gospodarsko rast Sovjetske zveze. Stalin, umrl je leta 1953, ni dočakal odkritja nekaterih največjih nahajališč diamantov na svetu, na katera so ruski geologi leta 1955 naleteli sredi Sibirije, približno štiri tisoč kilometrov vzhodno od Moskve.

Eno od nahajališč so Sovjeti poimenovali Mir, tam pa je začel nastajati tudi istoimenski rudnik diamantov. Razmere za delo so bile grozljive, saj Mir leži v hladnejšem deli Sibirije, kjer so zime tako dolge in ostre, da so tla zamrznjena več kot pol leta (permafrost), temperature pa se spustijo tudi pod minus 50 stopinj Celzija.

Kje je rudnik Mir:

Sovjeti so zamrznjena tla, kjer je nastajal rudnik, segrevali celo z reaktivnimi letalskimi motorji in permafrost odstranjevali z eksplozivi.

Začetek izkopa rudnika Mir leta 1957. Foto: Alrosa

Rudnik je začel obratovati leta 1957, težaven začetek pa je bil pozabljen v naslednjem desetletju, saj je Mir postal eden od najučinkovitejših rudnikov diamantov na svetu.

V tistem obdobju so v rudniku vsako leto pridelali okrog dve toni diamantov, skoraj petina pa je bila tako kakovostnih oziroma čistih, da so bili primerni za prodajo proizvajalcem nakita.

Tako je danes videti "luknja" odprtega rudnika Mir. V ospredju je mesto Mir oziroma Mirny, ki so ga leta 1959 zgradili posebej za bivanje rudarjev in njihovih družin. Mirny ima približno toliko prebivalcev kot slovensko Celje. Foto: Wikimedia Commons

Dela v odprtem rudniku Mir so se z nekaj vmesnimi prekinitvami, ko je dno prekrila voda, po 44 letih končala leta 2001. Takrat je krater rudnika Mir počez meril 1,2 kilometra, globok pa je bil okrog 525 metrov.

Največji rudnik odprtega tipa na svetu je v Združenih državah Amerike. Gre za rudnik bakra Bingham Canyon Mine (klik za fotografijo), ki je globok kar 970 metrov, njegov premer pa znaša skoraj štiri kilometre.

Do leta 2004 so v rudniku Mir izvajali še podzemne operacije iskanja diamantov, potem pa so ga zaprli do leta 2009, ko so se dela nadaljevala, a tudi takrat izključno v podzemnem rudniku.

(Podzemni) Rudnik Mir je ob ponovnem zagonu del leta 2009 obiskal tudi takratni predsednik ruske vlade Vladimir Putin. Foto: Alrosa

Alrosa, podjetje, ki upravlja največja ruska nahajališča diamantov, predvideva, da bo izkop diamantov v podzemnem rudniku Mir glede na ocenjene zaloge dragih kamnov lahko trajal vsaj še od 40 do 50 let.

Centrala za dostop do rovov podzemnega rudnika Mir je v neposredni bližini 1,2-kilometrskega rudniškega kraterja. Foto: Alrosa S takšnimi stroji izvajajo podzemni izkop diamantov v rudniku Mir. Foto: Alrosa

To je obrat za predelavo diamantov, ki prihajajo iz rudnika Mir. Postaviti so ga morali skoraj 20 kilometrov od rudnika, saj so se poleti prej zmrznjena tla v okolici rudnika zaradi toplote začela pogrezati. Foto: Alrosa

V podzemnem rudniku Mir se je lani poleti zgodila huda nesreča. V rudniške rove je vdrla voda in devetim rudarjem preprečila, da bi zapustili rudnik. Epilog nesreče je bil tragičen, saj se je rešiti uspelo samo petim, štiri rudarje pa so deset dni po dogodku prenehali iskati. Foto: Alrosa

To ni krater rudnika Mir, temveč še malce večji odprti rudnik diamantov Udahnaja ali "Srečna luknja". Globok je več kot 640 metrov, v premeru pa meri skoraj dva kilometra in pol. Tudi ta rudnik upravlja podjetje Alrosa. Foto: Alrosa

Preleti kraterja rudnika Mir so prepovedani, saj naj bi nad veliko luknjo nastajali tako močni zračni tokovi, da je nekaj helikopterjev, ki so leteli nad rudnikom, nevarno povleklo navzdol, a po uradnih podatkih strmoglavil ni (še) nobeden. Foto: Alrosa

Preberite tudi: