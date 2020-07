Krvni test PanSeer ugotavlja vzorce DNK, ki so dokazano povezani z abnormalnimi mutacijami pred pojavom raka. Njegova največja prednost je, da omogoča zanesljivo postavitev diagnoze več let prej kot z danes običajnimi metodami.

Nova metoda, ki jo je ameriško-kitajska raziskovalna skupina opisala v znanstveni reviji Nature Communications, se je pokazala za učinkovito pri petih pogostih vrstah raka. Pred začetkom klinične uporabe je treba metodo še temeljito preveriti in uradno verificirati, toda znanstveniki z zadovoljstvom predvidevajo, da jim bo omogočila diagnosticiranje raka v najzgodnejši fazi.

To je predvsem dobra novica za vse bodoče obolele za rakom, saj je uspešnost zdravljenja v veliki meri odvisna od odkritja bolezni v čim zgodnejšem stadiju.

Uspešnost zdravljenja raka je v veliki meri odvisna od odkritja bolezni v čim zgodnejšem stadiju. Foto: Getty Images

Izjemna zakladnica krvnih vzorcev

Pri odkrivanju raka zdravnikom pomagajo specifični biomarkerji, a pri večini rakastih obolenj ni orodja za odkrivanje samih začetkov bolezni. V zadnjih letih se kot najobetavnejši preizkusi izkazujejo krvne preiskave na DNK tumorja.

Za ugotavljanje učinkovitosti nove metode so uporabili podatke o splošnem zdravju in vzorce krvi, ki so jih v študiji kitajske univerze Fudan pridobili od več kot 120 tisoč oseb kitajskega mesta Taizhou v desetletnem obdobju od leta 2007. Raziskovalci so tako lahko preizkusili svojo novo metodo na vzorcih krvi, ko so bili oboleli še asimptomatični in več let, preden so se pri obolelih pokazali jasni znaki bolezni.

Dragoceni čas, ki rešuje življenja

Rezultati so pokazali, da bi v 91 odstotkih primerov nov preizkus prepoznal raka želodca, požiralnika, debelega črevesa, pljuč in jeter eno do štiri leta prej, kot so ga diagnosticirali z danes uveljavljenimi metodami. Ravno tako je test v 95 odstotkih primerov pravilno ugotovil odsotnost raka.

Raziskovalci ob tem poudarjajo, da s tem testom sicer ne morejo zaznati dejavnikov tveganja za nastanek raka in da tudi ne morejo določiti točne vrste raka. Novi test namreč odkriva spremembe, ki upravičujejo ali celo nakazujejo nadaljnje preiskave.

Vodja oddelka za bioinženirstvo na kalifornijski univerzi v San Diegu in eden od glavnih avtorjev novega krvnega preizkusa za zgodnje odkrivanje raka profesor Kun Zhang. Foto: University of California San Diego

Ne predvideva, temveč zelo zgodaj odkriva

Vsekakor pa novi test dobro učinkuje že pri odkrivanju najmanjših sledov rasti rakastih celic, dokler oboleli še ne kaže očitnih znakov bolezni.

Ravno zato menijo, da jo bodo lahko vključili kot pomemben del splošnih in obdobnih zdravstvenih pregledov, predvsem za tiste, ki so zaradi družinske anamneze, starosti ali drugih dejavnikov tveganja bolj izpostavljeni rakastim obolenjem, je poudaril vodja oddelka za bioinženirstvo na kalifornijski univerzi v San Diegu in eden od glavnih avtorjev profesor Kun Zhang.