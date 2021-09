Vodilna skupina strokovnjakov v industriji je televizor U8GQ Hisense izbrala za najboljši družinski televizor

Oglasno sporočilo

Vrhunski ULED-televizor 4K 65U8GQ Hisense je prejel cenjeno nagrado združenja EISA v kategoriji družinskih televizorjev. Žirija strokovnjakov iz združenja EISA ("Expert Imaging and Sound Association"), ki vsako leto nagrajuje najboljše proizvode v kategorijah hi-fi, domači kino, fotografije in video, avtomobilska elektronika in mobilna elektrika, je pametni televizor opisala kot "izjemno občudovanja vreden televizor z mamljivo ceno". S to nagrado je bilo izkazano priznanje nenehnim prizadevanjem podjetja Hisense v zagotavljanju visokokakovostnih in zanesljivih izdelkov svojim strankam.

Popolna izkušnja gledanja za vso družino

Nagrajeni televizor 65U8GQ Hisense poskrbi za vse potrebe gledalca in zagotovi popolno izkušnjo gledanja za vso družino, zato je idealen pametni televizor za družinsko dnevno sobo. Tehnologija barv s kvantnimi pikami omogoča prikaz več kot milijarde živobarvnih odtenkov za neverjetno jasnost in najvišjo raven kakovosti slike.

Funkcija Full Array Local Dimming Pro z več kot 120 območji zatemnjevanja, ki jih je mogoče individualno nadzirati, dodatno zagotavlja izjemne ravni kontrasta. Pametni televizor omogoča tudi osupljivo izkušnjo zvoka z naprednim vgrajenim zvočnim sistemom, ki podpira tehnologijo Dolby Atmos® in prostor napolni z izjemnim zvokom – tako kot v resničnem življenju! Ne glede na to, kaj radi gledate – najnovejšo risanko z najmlajšimi ali svojo najljubšo kuharsko oddajo – se boste vsakokrat potopili v neverjetno resnično doživetje.

Spoznajte Hisense: kakovost, inovacije, zmogljivost.

Hisense, vodilno svetovno podjetje na področju potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov, stremi k razvijanju inovativnih rešitev, ki temeljijo na potrebah in zahtevah uporabnikov ter se brezhibno prilegajo sodobnim domovom.

Zanesljiva tehnologija na dosegu roke je postala zaščitni znak blagovne znamke, katere cilj je zagotoviti visokokakovostne izdelke za svoje stranke. Kakovost je eno ključnih meril, po katerih združenje EISA, ki povezuje 60 vodilnih publikacij o tehnologijah, spletnih mest in komentatorjev iz 29 držav iz kroga množičnih medijev, izbira zmagovalni izdelek v vsaki kategoriji.

Žirija je televizorju 65U8GQ Hisense podelila zelo želeno nagrado EISA v kategoriji družinskih televizorjev in navedla, da "televizijski sprejemnik 65U8GQ zrcali razumevanje podjetja Hisense, kaj pomeni dejanska vsestranskost sodobnega ploskega zaslona".

VIDAA, zabaviščno središče v udobju lastnega doma

Ne glede na to, ali uživate v gledanju filmov, ste goreč privrženec športa ali predan igralec iger – Hisense poskrbi za vse. Lastniški operacijski sistem VIDAA podjetja je intuitivna in prilagojena platforma, ki omogoča preprost dostop do vgrajenih aplikacij in zabave ter popoln nadzor nad vgrajenimi funkcijami, kot so tehnologija MEMC 120 Hz, ultra gladko gibanje, način za šport, HDR 10+, Dolby vision IQ in IMAX Enhanced. S temi funkcijami lahko uživate v katerikoli akciji, ki jo izberete na zaslonu, za izkušnjo gledanja, ki ji ni para.

Žirija združenja EISA je v obrazložitvi navedla, da zmagovalni pametni televizor odlikujejo "vrhunski pametni operacijski sistem blagovne znamke VIDAA U5, ki je preprost za uporabo in omogoča, da so pester izbor aplikacij za videoposnetke na zahtevo in priporočene vsebine dostopne le z enim klikom na daljinskem upravljalniku – ali pa se jih lahko zahteva ob pomoči vgrajene asistentke Alexa in glasovnim upravljanjem pomočnika Google".

Podjetje Hisense bo še naprej razveseljevalo svoje kupce

"Podjetje Hisense je vedno usmerjeno v najsodobnejše tehnološke trende, ki lahko močno izboljšajo kakovost vsakodnevnega življenja. Naš glavni cilj je strankam zagotoviti skrbno zasnovane pametne rešitve za dom po dostopnih cenah. Izjemno ponosni in počaščeni smo, da je EISA, združenje, ki povezuje vodilne strokovnjake v naši industriji, prepoznalo naša prizadevanja in nas nagradilo s posebno nagrado EISA v kategoriji najboljši družinski televizor. ULED-televizorji 4K lahko resnično popestrijo družinske večere in res smo veseli, da je združenje EISA temu izkazalo priznanje. Hkrati ta nagrada pomeni tudi veliko odgovornost za družino Hisense in nas spodbuja k temu, da si v prihodnje postavimo še višje cilje. Po svojih najboljših močeh se bomo trudili, da bomo še naprej razveseljevali svoje kupce z izdelki, ki jim omogočajo, da uživajo v slehernem trenutku svojih življenj," je povedala Alenka Potočnik Anžič, direktorica marketinga za Hisense Europe.

