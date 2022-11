Velik uspeh Slovencev: Apple jih je uvrstil med najboljše na svetu

The 2022 #AppStoreAwards winners are here. Discover how an app or game can impact lives in awesome ways. 📲: https://t.co/ZlQXhqzv6Y pic.twitter.com/uQhuGJjPjq

Apple je sledilnik Gentler Streak, ki ne spremlja le fizične aktivnosti in vadbe uporabnika, temveč ga usmerja tudi k bolj zdravemu življenjskemu slogu, razglasil za najboljšo aplikacijo za pametno uro Apple Watch v letu 2022, je razvidno iz sporočila za javnost na Applovi spletni strani.

Da so za aplikacijo prejeli nagrado, je na družbenem omrežju Twitter potrdila tudi soustanoviteljica in izvršna tehnološka direktorica kranjskega podjetja Gentler Stories Jasna Krmelj:

OMG!!! What just happened?! We're the Apple Watch App Of The Year!! 💙🧡

Thank you @Apple for this heartwarming recognition! 🙏

We are so honored, humbled and over the moon right now. pic.twitter.com/BEkxSL8UIG