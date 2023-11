Ugasnila je legendarna, a "izjemno nevarna" spletna stran

Spletno klepetalnico Omegle je marca 2009 iz svoje otroške sobe v hiši staršev zagnal takrat 18-letni Leif K-Brooks. Zaradi svojevrstnega pristopa k povezovanju klepeta željnih uporabnikov, te je Omegle namreč poparčkal s popolnimi tujci, je bila rast priljubljenosti portala meteorna.

Omegle, ki je zelo hitro dodal tudi možnost videoklicev med naključnimi uporabniki, je na vrhuncu priljubljenosti vsak mesec zabeležil več sto milijonov obiskov, videoposnetki interakcij med uporabniki, ki se niso poznali, pa so pogosto postali viralni na YouTubu ter družbenih omrežjih in zbrali na milijone ogledov:

Še zadnji mesec delovanja, oktobra 2023, je Omeglu kljub dolgotrajnemu upadanju števila obiskovalcev uspelo pritegniti več kot 11 milijonov različnih uporabnikov oziroma zbrati več kot 50 milijonov obiskov spletne strani, je razvidno na analitičnem portalu Similarweb.

"Res ne vem, kaj sem pričakoval, ko sem ustanovil Omegle. Zakaj bi kogarkoli zanimala spletna stran, ki jo je 18-letnik brez kakršnegakoli oglaševalskega proračuna naredil v svoji sobi v hiši svojih staršev v Vermontu? A je kljub temu tako rekoč takoj po zagonu postala izredno priljubljena, rasla je organsko in kmalu dosegla milijone uporabnikov dnevno. Verjamem, da je pomembno vlogo pri tem igrala osnovna človeška potreba po spoznavanju novih ljudi, Omegle pa je bil eden najboljših načinov za zadovoljitev te potrebe," je v sporočilu obiskovalcem na zdaj nedelujoči spletni strani omegle.com zapisal ustanovitelj Leif K-Brooks.

Omegle je bil skoraj v desetletju in pol obstoja tarča mnogih upravičenih kritik, da zaradi zagotavljanja anonimnosti in odsotnosti pogoja registracije uporabniškega računa za uporabo storitve ustvarja idealno okolje za razrast spolnih zlorab otrok, diskriminacije in drugih nezakonitih dejavnosti.

Sporočilo, ki danes pričaka obiskovalce spletne strani Omegle. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Prav v času, ko je ustanovitelj Leif K-Brooks ugasnil spletno stran, se ta spopada s tožbo, katere vložiteljica od portala Omegle zahteva odškodnino v višini kar 22 milijonov ameriških dolarjev, ker je leta 2014 na spletni strani še kot mladoletna oseba postala žrtev spolne zlorabe in izkoriščanja. To je bil sicer le eden od številnih primerov poskusov ali pa dejanskih spolnih zlorab mladoletnih uporabnikov na portalu.

Na Omegle.com je bilo namreč zgolj v letu 2022 podanih več kot pol milijona pritožb zaradi spolnih zlorab otrok. Michael Salter, profesor kriminologije in strokovnjak za spolne zlorabe otrok na univerzi Novi Južni Wales v avstralskem Sydneyju je Omegle označil za "izjemno nevarno" spletno stran:

Omegle reported 600 000 incidents of child sexual abuse on its site in 2022. It was egregiously dangerous and the world is a better place without it.



The fact that it was taken offline by civil action and not state enforcement is an indictment of the weakness of US regulation. https://t.co/dGT28NcgPz