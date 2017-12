Tviti so postali neuporabni, knjižnica ne bo več arhivirala vseh

Novo leto, nova metoda zbiranja tvitov v največji knjižnici na svetu. Foto: Reuters

Leta 2010 je knjižnica ameriškega kongresa (Library of Congress), najstarejša zvezna kulturna ustanova v ZDA in tudi največja knjižnica na svetu, začela arhivirati prav vsako javno objavo na družbenem omrežju Twitter. S svojimi prizadevanju jim je uspelo zajeti celo objave iz leta 2006.

Toda ob izteku letošnjega leta bodo to prakso končali.

Od zdaj samo "zgodovinsko pomembni"

V nedavno objavljenem javnem dokumentu so poudarili svoj ponos na obsežno zbirko vseh javnih objav na Twitterju, a obenem zapisali, da je nadaljevanje tega početja povsem nepotrebno.

Tako so napovedali, da bodo po novem letu zbirali in arhivirali samo tiste tvite, za katere bodo ocenili, da so "zgodovinsko pomembni".

Eden od razlogov, da so se v Washingtonu odpovedali nadaljevanju doslednega arhiviranja vseh tvitov, je tudi nedavna odločitev o povečanju zgornje meje za dolžino posamezne objave na Twitterju s 140 na 280 znakov, ki je med uporabniki sprožila zelo mešane občutke.

Trenutni predsednik ZDA Donald J. Trump je gotovo eden od odmevnejših uporabnikov družbenega omrežja Twitter v svetovnem merilu.

Tviti niso več samo besedilo

Drug razlog je v vsebinskih zasukih tvitov. Danes ti velikokrat vsebujejo samo fotografije in video, medtem ko so v knjižnici ameriškega kongresa zbirali samo besedila, zaradi česar so vedno večji deli zbirk postali, kot so sami zapisali, neuporabni.

Nov selektiven način arhiviranja tvitov bo usklajen s selektivnimi načini, s katerimi ta knjižnica in drugi skrbniki arhivirajo spletne vsebine. Edina pomembna izjema tega selektivnega pristopa ostaja neprofitno nevladno združenje Internet Archive, ki z orodjem Wayback Machine vztraja pri svojem namenu shranjevanja čim širšega razpona spletnih vsebin.

Objave na družbenem omrežju Twitter že dolgo niso več samo besedilo. Ker je knjižnica ameriškega kongresa zbirala samo besedila, so vedno večji deli njihove zbirke tvitov omejeno uporabni ali celo neuporabni. Foto: Reuters

Zbirka do nadaljnjega ostaja nedostopna

Zbirka tvitov knjižnice ameriškega kongresa ostaja še naprej zaprta za raziskovalce in javnost. Embargo, katerega uradni razlog je odsotnost primernih programskih orodij za dostop in obdelavo podatkov, traja do nadaljnjega in ni znano, kdaj bo preklican. So pa njeni skrbniki prepričani, da bo nekoč v prihodnosti takratnim zgodovinarjem zelo pomagala pri ustvarjanju podobe današnjega časa.

Leta 2010 je bilo vsak dan objavljenih okrog 55 milijonov tvitov, že leta 2012 pa je to število zraslo na 500 milijonov.