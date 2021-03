Tukaj je EON Connect – Telemachova inovacija na področju internetne varnosti!

Oglasno sporočilo

Podjetje Telemach je danes predstavilo EON Connect – inovativno aplikacijo, ki omogoča upravljanje hišnega interneta in popoln nadzor nad njim . Aplikacijo, ki postaja zaveznik otrok in staršev pri varni uporabi interneta , so razvili strokovnjaki United Cloud , razvojnega in inovacijskega centra skupine United Group, v okviru katere deluje tudi Telemach.

Telemachovi uporabniki lahko prek mobilnega telefona ali tablice upravljajo svoja omrežja WiFi in LAN ter povezane naprave kadarkoli in kjerkoli. EON Connect z varnostnim in starševskim nadzorom omogoča zaščito otrok v hišnem internetu. Starši lahko svojim otrokom omejijo dostop do družbenih omrežij ali določenih kategorij vsebin, ki se jim zdijo neprimerne, nastavijo čas spanja ali takoj ustavijo oziroma začasno prekinejo internetni dostop na kateri koli napravi ali profilu. Z enim samim klikom na gumb lahko optimizirajo svoje omrežje WiFi in tako zagotovijo najboljšo internetno zmogljivost v svojem domu. V aplikaciji EON Connect lahko v vsakem trenutku preverijo, katera naprava je trenutno povezana v njihovo hišno omrežje, ter ustvarijo ločeno omrežje WiFi za goste.

S pomočjo aplikacije je mogoče ustvariti tudi uporabniške profile ter upravljati in določati pravila povezanih naprav v omrežju. Aplikacija onemogoča krajo zaupnih podatkov ter naprave ščiti pred sumljivimi programi in škodljivimi vsebinami.

Aplikacija EON Connect je na voljo vsem Telemachovim uporabnikom, ki uporabljajo modema UBEE EVW32C ali TECHNICOLOR CGA2121, prijava v aplikacijo pa je mogoča s prijavnimi podatki uporabniškega računa Moj Telemach.

Obstoječi naročniki, ki nimajo ustreznih različic modemov, prejmejo modem, ki podpira storitev EON Connect brez doplačila ob prehodu na paket EON Full ali EON Premium. Ravno tako ustrezni modem prejmejo novi uporabniki ob izbiri paketov EON Full ali EON Premium. Paketa sta za nove uporabnike na voljo v prav posebni akciji – 50 odstotkov popusta za 12 mesecev.

Aplikacija je na voljo za naprave iOS, Android ali Huawei.

"EON Connect je še en primer inovativnih izdelkov in storitev, ki jih je razvila ekipa United Cloud. Ta revolucionarna storitev je rezultat sodelovanja z ekipo skupine United Group in znova potrjuje, da smo tako vodilni kot tudi gonilna sila v naši industriji," je povedal predsednik uprave United Cloud Srđan Đurđević.

EON Connect je bil ustvarjen v United Cloud, inovacijskem centru skupine United Group, ki je razvil tudi nagrajeno platformo EON TV. United Cloud je vodilno raziskovalno-razvojno središče v regiji in ga sestavlja več kot 200 usposobljenih strokovnjakov, inženirjev, razvijalcev in inovatorjev ter oblikovalcev UX/UI, ki delajo na petih lokacijah v treh različnih državah.

Telemach, vodilni ponudnik plačljivih videovsebin in že vrsto let najhitreje rastoči mobilni operater v Sloveniji, je konec preteklega leta dosegel prav poseben mejnik, saj je prevzel prvo mesto tudi med ponudniki storitev fiksnega interneta. Nova storitev EON Connect bo njegovo vlogo zagotovo še okrepila. Podjetje je namreč vedno na čelu inovacij na področju interneta in televizije pri nas, pri čemer se zanaša na uporabo vrhunskih tehnologij za zagotavljanje osebne izkušnje.

Naročnik oglasne vsebine je Telemach.