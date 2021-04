Trije nasveti, kako na spletu zaščititi najmlajše

Oglasno sporočilo

Internet je v času pandemije postal glavno sredstvo za komuniciranje, informiranje, nakupovanje in ohranjanje stikov s prijatelji ter znanci. Uporaba svetovnega spleta hkrati s prednostmi prinaša tudi številne pasti, ki prežijo zlasti na mlajše in manj vešče uporabnike. V času, ko nas je pandemija prikovala na dom in pred ekrane, naj bo varnost na spletu na prvem mestu. Vaši najmlajši bodo pri uporabi interneta varnejši, če boste upoštevali naslednje dejavnike.

Dialog z otroki in mladostniki

Mlajši populaciji internet v obdobju pandemije predstavlja tudi glavni vir izobraževanja in informacij, nadomestil je celo igro in druženje z vrstniki. Dolžni smo poskrbeti, da bo splet varen prostor za vsakega uporabnika, še posebej za otroke in mladostnike. Dialog o varnosti v digitalnem svetu je zato nujen in neizbežen. Opozorite svoje najmlajše, naj bodo pozorni, katere informacije (in s kom) delijo na spletu. Podučite jih, naj zaščitijo svoje geslo, hkrati jim pri uporabi medmrežja bodite za zgled.

Vse ob pravem času

Danes se otroci že zelo zgodaj srečajo s tehnologijo. Varneje je, če mlajši otroci uporabljajo internet v prisotnosti staršev. Tako jih lahko sproti opozarjate na potencialne nevarnosti in jih usmerjate, da se bodo v svetu interneta bolje znašli. Prišel bo trenutek, ko bodo vaši najmlajši pokazali interes za socialna omrežja. Precenite, ali so glede na svojo starost in ozaveščenost že dovolj zreli za njihovo uporabo. Večina najstnikov vsakodnevno uporablja socialna omrežja in ima odprte profile na različnih platformah. Potrudite se, da ostanete povezani in vključeni v njihovo življenje, hkrati pa spoštujte tudi njihovo zasebnost.

EON Connect

V obdobju svetovne epidemije, ko še več časa preživimo pred ekrani, je Telemach, vodilni ponudnik fiksnega širokopasovnega interneta v Sloveniji, poskrbel za aplikacijo EON Connect, ki postaja zaveznik otrok in staršev pri varni uporabi interneta.

EON Connect uporabnikom Telemacha omogoča, da lahko prek svojega mobilnega telefona ali tablice kjerkoli in kadarkoli upravljajo domača omrežja WiFi in LAN ter povezane naprave. Aplikacija je tako odlična rešitev za starše, ki na ta način lahko poskrbite za varnost otrok na spletu, tudi kadar vas ni doma. Najmlajšim uporabnikom lahko na daljavo omejite dostop do družbenih omrežij ali določenih kategorij vsebin, nastavite čas spanja ali prekinete internetni dostop na katerikoli napravi oziroma profilu. Z enim samim klikom lahko optimizirate svoje omrežje WiFi in tako zagotovite najboljšo internetno zmogljivost v svojem domu. V aplikaciji EON Connect lahko kadarkoli preverite, katera naprava je povezana v vaše hišno omrežje, in ustvarite ločeno omrežje WiFi za goste. S pomočjo aplikacije je mogoče ustvariti tudi uporabniške profile ter upravljati in določati pravila povezanih naprav v omrežju. Aplikacija onemogoča krajo zaupnih podatkov ter naprave ščiti pred sumljivimi programi in škodljivimi vsebinami.

EON Connect lahko na napravah IOS, Android ali Huawei naložite vsi uporabniki Telemacha, ki uporabljate modema UBEE EVW32C ali TECHNICOLOR CGA2121. Prijava v aplikacijo je možna s prijavnimi podatki uporabniškega računa Moj Telemach.

