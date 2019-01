Telemach prvič v Sloveniji predstavlja neomejen prenos podatkov

Oglasno sporočilo

Z današnjim dnem je slovenskim uporabnikom mobilnih storitev na voljo mobilni paket, ki poleg neomejenih klicev, SMS-sporočil in omrežja UNIFI zagotavlja tudi neomejeno količino prenosa podatkov. Telemach je s paketom NAJVEČ postal prvi slovenski operater, ki ponuja pravi paket z neomejenim prenosom podatkov, in s tem porušil mit o plačljivem podatkovnem prenosu pri mobilnih storitvah. Paket NAJVEČ se bo ob tem tako za obstoječe naročnike Telemachovih fiksnih storitev kot tudi mobilne uporabnike pocenil za dva evra.

Prvi pravi neomejeni paket mobilnih storitev na slovenskem trgu – Telemachov paket NAJVEČ – je obstoječim uporabnikom fiksnih storitev na voljo za zgolj 20 evrov na mesec, preostali pa bodo zanj mesečno odšteli 22 evrov. Z neomejenim paketom Telemach nadaljuje svojo strategijo zagotavljanja najboljših storitev za najugodnejšo ceno na trgu. Preostali paketi storitev pri konkurenčnih ponudnikih namreč dosegajo višjo ceno, hkrati pa ne omogočajo neomejene količine prenosa podatkov. Uporabniki paketa NAJVEČ lahko uživajo tudi v 9 GB prenosa podatkov brez doplačila ob gostovanju v državah EU/EEA. Ponudba v paketu NAJVEČ velja tudi za poslovne uporabnike.

Z neomejenim podatkovnim prenosom Telemach znova premika meje mobilne telefonije. V paketu NAJVEČ bodo uporabniki tudi po preseženih 100 GB prenosa podatkov s polno hitrostjo LTE deležni delovanja mobilnega interneta s hitrostjo 1 Mbps, kar omogoča neskončno in nemoteno uporabo spleta, družbenih omrežij, ogleda videov in mobilne televizije.

Telemach torej svoje mobilne pakete še naprej dopolnjuje v smeri izpolnjevanja pričakovanj uporabnikov in sodobnih tehnologij ter tehnologij prihodnosti. Za brezhibno delovanje in uporabo le-teh sta ključni količina in hitrost prenosa podatkov. "Uporabniki želijo brezskrbno brskati po spletu, uporabljati vse mogoče aplikacije, biti na poti in gledati televizijo, skratka uporabljati vse, kar jim tehnologija lahko ponudi. Naša dolžnost je, da jim to omogočimo, zato smo se odločili ponuditi paket, ki ima neomejeno količino prenosa podatkov. S tem smo premaknili mejo pri zagotavljanju mobilnih storitev in navdušeni smo, da bodo naši uporabniki uživali v prenovljenem paketu," je ob predstavitvi paketa poudarila članica poslovodstva Ditka Maučec, ki je pri Telemachu odgovorna za razvoj produktov in marketinga.

Brez dodatnih stroškov

Telemach je sicer kot edini v Sloveniji ob predstavitvi paketov družine VEČ ponudil brezplačen prenos podatkov po porabljeni količini v paketu. V nasprotju s konkurenčnimi paketi se tako tudi v drugih dveh paketih preseganje zakupljene količine podatkovnega prenosa dodatno ne zaračunava. To pomeni, da so uporabniki pri Telemachu lahko povsem brez skrbi, da bi jih presenetil visok račun ob prekoračitvi prenosa podatkov v Sloveniji. Hkrati pa Telemach še vedno omogoča uporabo prenosa podatkov za najnujnejše brskanje po spletu.

Vsi paketi družine VEČ so bili že na začetku decembra deležni dodatne količine prenosa podatkov. Paket ŠE VEČ tako trenutno ponuja kar 50 GB podatkovnega prenosa doma in 6,5 GB v državah EU/EEA, paket VEČ pa omogoča 2 GB prenosa podatkov v Sloveniji in 2,8 GB prenosa podatkov v državah EU/EEA.

AKOS: Telemach še naprej najhitreje rastoči mobilni operater

Telemach je imel po poročilu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) v tretjem četrtletju preteklega leta na trgu mobilnih storitev 20,7-odstotni tržni delež na področju mobilnih storitev ter bil najhitreje rastoči mobilni operater v Sloveniji. V zadnjem letu je Telemach v primerjavi z drugimi mobilnimi operaterji v Sloveniji najbolj povečal svoj tržni delež, in sicer za dve odstotni točki, kar dokazuje zaupanje uporabnikov in kakovost mobilnih storitev.

Prav tako je jasen pokazatelj stopnja zadovoljstva obstoječih Telemachovih uporabnikov, ki neprestano raste. K temu doda tudi izboljševanje paketov za obstoječe uporabnike, in ne zgolj nove naročnike Telemachovih mobilnih storitev. Adrian Ježina, predsednik poslovodstva pri Telemachu, pravi: "Veliko vlagamo v razvoj omrežja, skrbimo, da je sodobno, vzdržljivo in ima dovolj zmogljivosti, da ponudi hiter prenos podatkov in nemoteno delovanje mobilnih storitev. V prihodnjih letih bomo v svoje fiksno in mobilno omrežje v Sloveniji vložili približno 100 milijonov evrov, s čimer želimo še naprej dvigovati raven kakovosti naših storitev.

Še vedno največ mobilnih uporabnikov v Sloveniji iz konkurenčnih ponudnikov prehaja k Telemachu, o čemer priča tudi naša konstantna rast tržnega deleža. Zavedamo se, da gre razvoj naprej, da prihajajo nove tehnologije, ki jih bodo želeli uporabniki imeti in uporabljati. Zato moramo biti pripravljeni oziroma tudi sami predstavljati gonilo razvoja na slovenskem trgu."

