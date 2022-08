Telekom Slovenije v programsko shemo dodaja Arena Sport 1 Premium

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Telekomu Slovenije bodo v petek, 5. avgusta, z novim TV-programom Arena Sport 1 Premium še obogatili nabor športnih vsebin, ki jih lahko spremljajo njihovi naročniki televizije. Nov TV-program bo naslednjih pet sezon namenjen prenosu nogometnih tekem angleške Premier League, poleg tega pa lahko ljubitelji nogometa pri Telekomu Slovenije na programih Arena Sport spremljajo tudi špansko La Liga, italijansko Serie A, francosko Ligue 1, tekme Evropske lige UEFA, nemškega in hrvaškega nogometnega prvenstva itd.

Prenosi tekem angleške lige se začnejo ta konec tedna, ko bo na sporedu prvi od 38 prvenstvenih krogov. V petek se bosta v uvodni tekmi pomerila Crystal Palace in Arsenal, v petek se pričenja tudi francoska liga z uvodno tekmo, v kateri se bosta pomerila Lyon in Ajaccio. Španska in italijanska liga se začneta teden dni kasneje, 12. avgusta.

Arena Sport 1 Premium je naročnikom brezplačno na voljo v programskih shemah Standard in Mega HD, in sicer na programskem mestu 509. Naročniki NEO lahko program poiščejo tudi z glasovnim upravljanjem, tako da izgovorijo "Arena Premium" ali "Arena Sport Premium". Program ima snemalnik in možnost ogleda nazaj za sedem dni.

Poleg nogometnih tekem elitnih evropskih tekmovanj lahko naročniki televizije Telekoma Slovenije na TV-programih Arena Sport še naprej spremljajo ali bodo spremljali tudi košarkarske tekme lig NBA, ABA in ACB, rokometno ligo prvakov, odbojkarsko ligo prvakov, bejzbol ligo MLB, reli tekmovanje WRC in mnoge druge športne vsebine, so še sporočili iz Telekoma Slovenije.