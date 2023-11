Takole so videti najboljše fotografije, narejene z mobilnimi telefoni

Oglasno sporočilo

Huawei je razglasil 57 zmagovalcev fotografskega natečaja XMAGE 2023, ki je izpostavil fotografije, posnete z napravami Huawei. Podelili so tri glavne nagrade, 17 nagrad za najboljša dela v posameznih kategorijah, 34 nagrad za drugo mesto in tri častne omembe. Med nagrajenci je tudi Andreja Ravnak iz Slovenije.

Gorski pogled | HUAWEI Mate 50 RS | Drugouvrščeni v kategoriji Na prostem Foto: C Wang Hanbing (Kitajska)

Zmagovalci so bili izbrani med več kot 600 tisoč deli, ki so bila prijavljena med 7. aprilom in 15. avgustom iz skoraj sto držav. Največ del je prispelo iz Kitajske, pa tudi iz Malezije, Turčije, Poljske, s Filipinov in iz Združenih arabskih emiratov. Pri tem so bili najbolj priljubljeni telefoni Huawei P60 Pro, Huawei P40 Pro in Huawei Mate 40 Pro.

Dela, ki so osvojila srca sodnikov

Fotografije Zmajevi oblaki Domcarja Calinawana Lagta s Filipinov, Letalski šov Piotra Cebule iz Poljske in Neustrašni orel Dou Chuanlija iz Kitajske so prepričale strokovno žirijo, da jim je podelila veliko nagrado. Avtorji bodo prejeli deset tisoč ameriških dolarjev (pred obdavčitvijo) iz sklada za ustvarjanje XMAGE, s čimer Huawei želi podpreti njihovo fotografsko delo in jih obenem spodbuditi, da za svoje ustvarjanje še naprej uporabljajo Huaweieve telefone.

Zmajevi oblaki | HUAWEI P30 Pro Foto: C Domcar Calinawan Lagto (Filipini)

Komentar žirije (Chen Xiaobo, 9. podpredsednik kitajskega združenja fotografov): "Le kadar fotograf prestopi konvencionalne meje, lahko vidimo prizore, ki bodo kmalu izginili, so neobičajni ali jih je težko videti."

Letalski sejem | HUAWEI P40 Pro Foto: C Piotr Cebula (Poljska)

Komentar žirije (avstralska portretna fotografinja Jessica Hromas): "Fotografija zastavlja več vprašanj, kot podaja odgovorov, zato vznemirja gledalčevo domišljijo. Ali bo letalo varno pristalo ali strmoglavilo? Kam leti? Kdo je moški v ospredju? Na fotografiji je čutiti, da se v ozadju odvijata zgodba in gibanje, kar gledalca vabi, da zapolni vrzeli."

Foto: C Dou Chuanli (Kitajska)

Komentar žirije (kitajski modni fotograf Pei Tongtong): "Poleg tega, kar je zunaj, je še pomembnejše najti notranjost subjektov, njihove značaje ali čustva v tistem trenutku. Na slikah, fotografijah in videoposnetkih smo videli že veliko orlov, vendar si bom tega zagotovo za vedno zapomnil – v njem je ujeta prava duša orla. Pod njegovim puhastim, gostim perjem se skrivajo njegove ostre, zastrašujoče oči."

Nove kategorije, ki navdihujejo spektakularno ustvarjalnost

Letošnje tekmovanje je vključevalo vrsto kategorij, med drugim Nočni sprehod, Portret, Umetnost in moda, Na prostem, Pozdravljeno življenje, Akcija in Pripovedovanje zgodb. Nove kategorije so bile dodane, da bi udeleženci lahko razvili ustvarjalnost in predstavili edinstvene poglede na svet.

Žirija je izbrala 17 zmagovalcev kategorij in 34 drugouvrščenih, ki bodo prejeli po 1.500 oziroma 1.000 ameriških dolarjev iz sklada za ustvarjanje XMAGE.

Nočni pogled na most | HUAWEI P40 | Zmagovalec v kategoriji Nočni sprehod Foto: C Zhang Wei (Kitajska)

Otrokova prihodnost | HUAWEI P40 Pro | Zmagovalec v kategoriji Portret Foto: C Rhon Paolo C. Velarde (Filipini)

Med nagrajenci najdemo slovensko fotografinjo Andrejo Ravnak. Andreja je po izobrazbi in poklicu arhitektka, sicer pa velika ljubiteljica naravnih lepot našega čudovitega planeta. Je nosilka naziva mojstrica fotografije v Fotografski zvezi Slovenije in naziva Excellence FIAP diamond 1 v mednarodni fotografski zvezi. Je prejemnica številnih mednarodnih fotografskih nagrad in pogosto vabljena tudi v žirijo ob domačih in tujih fotografskih projektih. V zadnjih nekaj letih je bila urednica fotografije in ustvarjalka vsebin za fotografsko revijo Digitalna Kamera in je del fotografske ekipe, ki organizira fotopotepe po Evropi.

Zamenjala je že kar nekaj modelov telefonov Huawei, najdlje se je družila s Huawei Mate20 Pro, trenutno pa uporablja P60 Pro. "Fotofon je vedno pri roki in zato vedno na razpolago, da ujameš zanimive trenutke, spomine in sprotna dogajanja. Pomembno je, da poznaš svoje fotografsko orodje in znaš iz njega iztisniti vse tisto, kar ti omogoča," pravi.

Foto: C Andreja Ravnak (Slovenija)

Nagrajena fotografija je bila posneta na prvomajskih fotopočitnicah z Digitalno Kamero na otoku Mljetu. "Bil je eden tistih trenutkov, ko opaziš droben detajl in dobro igro svetlobe. Nebo je bilo ravno prav posuto s puhastimi oblački in zamislila sem si portret marjetic proti nebu. Ravno pravšnja igra svetlobe v polprosojnih lističih in magična številka tri prispevata k dobremu vtisu fotografije. Veseli me, da je strokovna žirija znala prepoznati kot dobro tudi fotografijo s tako preprostim motivom," ponosno dodaja Andreja Ravnak.

Natečaj HUAWEI XMAGE je od uvedbe leta 2017 prehodil dolgo pot. Ni le navdihnil številnih posameznikov, da so v roke vzeli svoje pametne telefone in posneli čudovite fotografije, temveč je postal tudi platforma za predstavitev stvaritev, ki ljudem omogočajo vpogled v poglede fotografov na svet in njihovo vsakdanje življenje. Natečaj XMAGE je postal pomemben svetovni fotografski dogodek, ki je med posamezniki sprožil val navdušenja, da bi z mobilno fotografijo izrazili čustva, izžarevali samozavest in sprostili moč podob.

Za celoten seznam nagrajencev obiščite uradno spletno stran: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage.

O podjetju Huawei Consumer Business Group

Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva. Huawei je po svetu vzpostavil že 14 raziskovalnih in razvojnih centrov, tudi v Nemčiji, na Švedskem, v Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Huawei Consumer Business Group je ena od Huaweievih treh poslovnih enot in ima pod okriljem pametne telefone, tablične računalnike, osebne računalnike, nosljive naprave, storitve v oblaku in drugo. Huaweieva globalna mreža je zgrajena na več kot 30 letih strokovnega znanja in izkušenj v telekomunikacijski industriji ter posvečena zagotavljanju najnovejših tehnoloških rešitev uporabnikom po vsem svetu.

Za več informacij, prosimo, obiščite: consumer.huawei.com/si

Spremljajte nas:

Facebook, YouTube, Instagram, Skupnost

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI.