Športna loterija je od začetka svojega delovanja leta 1996 s pomočjo partnerjev - med katere spadajo Pošta Slovenije, Loterija Slovenije, Petrol, Tobačna 3dva, Mercator, OMV, MOL, Špar - in individualnih prodajalcev zgradila obsežno prodajno mrežo, ki zajema 1576 prodajnih mest. Rastoči portfelj iger, ki jih Športna loterija ponuja, zajema: športne stave, stave na številke, napovedne igre, e-igre, srečke idr.

Na sliki prenovljeno individualno prodajno mesto Bar Rendez vous v ljubljanski Šiški

V tem letu so se pri Športni loteriji lotili celovite prenove svojih prodajnih mest z namenom posodobitve opreme in zamenjavo opreme z zmogljivejšimi samopostrežnimi terminali, ki uporabnikom omogočajo vplačilo iger z gotovino, prenovili pa so tudi programsko opremo in na naprave namestili aplikacijo, ki uporabnikom omogoča številne nove funkcionalnosti. Prenovo prodajnih mest spremlja tudi nova grafična podoba, ki ponuja informacije o produktih, prodajnemu partnerju, odgovornem igranju, odraža pa tudi vizijo in poslanstvo družbe, ki je tradicionalno tesno povezana s športom.

Prenova prodajnih mest je v teku in bo končana predvidoma do konca leta 2021. Število prenovljenih prodajnih mest se spreminja iz dneva v dan, pri izbiri pa pri Športni loteriji pazijo na smiselno zastopanost po slovenskih regijah in upoštevajo tudi raznolikost prodajnih mest. Na produktni spletni strani www.e-stave.com lahko s pomočjo interaktivnega zemljevida (povezava na zemljevid) preverite, katera prodajna mesta so že prenovljena in kakšne storitve ter produkte ponujajo.

Interaktivni zemljevid, kjer lahko preverite aktualno število prenovljenih prodajnih mest Športne loterije

V začetku letošnjega leta je Športna loterija predstavila tudi prenovljeno spletno stran, ki v skladu z najnovejšimi trendi panoge igralcem ponuja boljšo uporabniško izkušnjo na vseh napravah z obilico samopostrežnih in prilagodljivih nastavitev. Prenova prodajne mreže in prenova spletne strani odražata razvoj in inovativni pristop Športne loterije, ki je osredotočen predvsem na izboljšanje uporabniške izkušnje. Velike korake naprej v smeri digitalizacije pa spremlja tudi nova mobilna aplikacija.

Vsebina nove mobilne aplikacije je poenotena s spletno stranjo in omogoča vse funkcije, ki jih ponuja spletna stran, tudi možnost izbire svetlejše ali temnejše barvne sheme. Mobilno aplikacijo poiščite v trgovini Google in Apple ter na spletni strani www.e-stave.com!

Pri Športni loteriji so pripravili tudi druge dobrodošle novosti:

pregled sestavljenih košaric,

možnost spremljanja rezultatov v živo za dogodke, ki se nahajajo na vašem listku,

obveščanje aplikacije o statusu listka,

obveščanje aplikacije o ponudbi za predčasno izplačilo in možnost potrditve ponudbe za predčasno izplačilo,

koda aplikacije.

Koda aplikacije uporabniku omogoča, da ob vplačilu košarice vse vplačane listke doda v aplikacijo v pregled Moji listki. Kodo aplikacije lahko odčita prodajalec na prodajnem mestu preko blagajne ali igralec sam ob vplačilu listka na terminalu.

Nova mobilna aplikacija sledi predlogi spletne strani in terminalske aplikacije ter omogoča vse funkcije, ki jih ponujata.

Kljub približevanju uporabnikom s številnimi funkcionalnosti pr Športni loteriji opozarjajo, naj bo igranje iger na srečo predvsem zabava.

Športna loterija je v letu 2008 pridobila certifikat odgovornega prirejanja iger na srečo pri neodvisni komisiji World Lottery Association (WLA), leta 2012 pa certifikat evropskega loterijskega združenja EL – European State Lottery and Toto Association. Družbena odgovornost Športne loterije pa se kaže na vseh področjih poslovanja, od samega razvoja igre, njenega oglaševanja in prodaje ter sodelovanja z interesnimi skupinami, ki jih problematika zanima.

Naročnik oglasnega sporočila je Športna loterija.