Do davkarije prek zaslona svojega mobilnega telefona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krepi se seznam davčnih opravil, ki jih slovenski državljani lahko opravimo na svojem mobilnem telefonu, torej brez obrazcev in brez obiska davčnega urada.

Krepi se seznam davčnih opravil, ki jih slovenski državljani lahko opravimo na svojem mobilnem telefonu, torej brez obrazcev in brez obiska davčnega urada. Foto: STA

Krepi se seznam davčnih opravil, ki jih slovenski državljani lahko opravimo na svojem mobilnem telefonu, torej brez obrazcev in brez obiska davčnega urada. Najnovejša pridobitev: uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane.

Z mobilno aplikacijo eDavki, ki sledi že dalj časa uveljavljenemu spletnemu portalu eDavki, želi finančna uprava čim bolj poenostaviti komunikacijo z davčnimi zavezanci.

Naboru storitev, ki jih omogoča mobilna aplikacija eDavki se pridružuje uporaba predizpolnjenega obrazca vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane. Sistem bo namreč prevzel zadnje znane podatke oziroma podatke iz dohodninske odločbe za preteklo leto.

Ta funkcionalnost bo, vsaj za zdaj, na voljo samo v mobilni in ne tudi v spletni različici.

Knjigovodska kartica, pretekli dohodninski izračuni, roki …

Čisti računi, dolga ljubezen - pregled knjigovodske kartice davčnega zavezanca v mobilni aplikaciji eDavki. Foto: Srdjan Cvjetović Z mobilno aplikacijo eDavki lahko davčni zavezanci v vsakem trenutku, ko smo povezani z internetom, med drugim preverimo, ali smo državi še kaj dolžni (ali ona nam), preverimo svoje dohodninske izračune za zakonsko predpisano dobo desetih let in prejmemo opomnike glede rokov, ki so pomembni za davčno poslovanje.

Tako je rok za dokončno uveljavljanje olajšave za vzdrževane člane za izračun naslednje dohodninske odločbe oziroma spremembo podatkov, ki vplivajo na ta izračun, 5. februar 2019.

Kakšnega srečneža bo davčna uprava celo nagradila

Sistem eDavki, tako spletni kot mobilni, poleg stalne dostopnosti ponuja dodatne prednosti. Zavezanci, ki bi morali prejeti vračilo preveč plačane dohodnine, bodo svoj denar prejeli štiri dni prej, če poslujejo prek sistema eDavki.

Prav tako uporaba sistema eDavki prinaša srečke za nagradno igro za električni skiro, električno kolo in 25 tisoč evrov, so sporočili s finančne uprave.