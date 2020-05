S tremi koraki do popolne fotografije!

Oglasno sporočilo

Spremenite perspektivo

Perspektiva pomembno vpliva na kompozicijo vsake fotografije. S preprosto spremembo kota pogleda ali razdalje lahko popolnoma spremenite sporočilnost in estetiko fotografije. Najbolj preprosto je, če predmet zanimanja posnamete od zgoraj in od spodaj. Pogled iz ptičje perspektive naredi osebo na fotografiji majhno, od spodaj pa veliko. Posneta od daleč je videti kot majceni del v impresivni celoti, medtem ko jo bližinski posnetek napolni z občutkom moči.

Zaradi tega si pred vsakim posnetkom vzemite nekaj časa in dobro razmislite o perspektivi. Sprehodite se okoli predmeta, prizora fotografiranja in poiščite zanimive kote, ki lahko radikalno spremenijo sporočilnost oziroma razpoloženje na fotografiji. Ultra široki kot ene od štirih kamer pametnega telefona Huawei P40 lite bo vaše fotografije močno približal profesionalni kakovosti. Sposobna je namreč zajeti 140 odstotkov več prizora od običajnih kamer z 78-stopinjskim objektivom.

Ni pomembno, kaj boste fotografirati, pokrajine in arhitekturne posebnosti bodo zažarele v čisto novi luči. S kamero za bližinsko (makro) fotografijo pa lahko odkrivate svet, ki ga s prostim očesom ne vidite – podrobnosti dlačic na telesu žuželk ali skrivnostno dogajanje v osrčju cvetlic.

Eksperimentirajte s svetlobo

Vtisi na fotografiji ali v življenju so zasluga svetlobe. Sončna svetloba vzbuja radostna čustva, somrak ima pomirjajoč učinek, medtem ko je tema moteča. S svetlobo lahko resničnost predstavimo z različnih zornih kotov, manipuliramo z zavestjo in povzročamo različne občutke. Razumevanje svetlobe na fotografiji pa je odvisno, kam postavite svetlobni vir, naj bo naravni ali umetni. To pa vpliva na fotografijo bolj kot karkoli drugega. Svetlobni vir pred prizorom običajno ustvari ravno fotografijo z malo ali nič globine, svetloba iz boka pa nanjo doda sence in teksture.

Glavna kamera pametnega telefona Huawei P40 lite ima tipalo ločljivosti 48 milijonov svetlobnih pik, ki se odlično obnese tudi v slabših svetlobnih razmerah. Sposobna je poustvariti čarobnost večerne zarje kot tudi podrobnosti posameznih valov na vodni gladini. Fotografiranje je tudi preprosto, dovolj je namreč pritisniti na sprožilec. Tudi ko pade noč, je P40 lite še vedno učinkovit. Zaradi nočnega načina vam ne bo treba pri sebi imeti stativa, telefon namreč v sosledju naredi več različno osvetljenih fotografij, ki jih potem sestavi v eno. Rezultat pa je nočna fotografija, polna podrobnosti in živih barv.

Učinek zamegljenega ozadja

Zamegljeno ozadje poudari osebo ali predmet na fotografiji in jo hkrati naredi čudovito. Fotografije niso le vizualno privlačne, ampak prisilijo, da pozornost usmerite na določeno področje. Učinek rahlo spominja na meglo, v kateri razločimo barvne kroge, kapljice ali druge elemente, ki ustvarjajo harmonijo in estetiko, in pomeni kakovostno fotografijo, le da je del nje izven fokusa. Odvisen je tudi od lastnosti leč. Dražji teleobjektivi z veliko svetlobno močjo običajno nudijo prijetnejšo zameglitev kot cenejši.

Pametni telefon Huawei P40 lite ima namensko kamero za globinsko zaznavo, ki je zadolžena za učinek zamegljenega ozadja. S pomočjo algoritmov umetne inteligence ustvari plitko globinsko ostrino, zmehča ozadje in ga poudari z ostrimi podrobnostmi predmeta ali osebe. Kot nalašč za takrat, ko želite polepšati stvari. Kljub drobnim stvarem, pramenom las, vzorcem tkanine, lahko ustvari večplastno fotografijo s poudarkom na predmetu in zamegljenim ozadjem.

Poleg modela srednjega razreda P40 lite v družino P40 spadajo še premijski modeli P40, P40 Pro in P40 Pro+. Odlikujejo se v zmogljivih procesorjih, poudarek na fotografski odličnosti in tudi tržnici AppGallery, ki je postala osrednje mesto za priljubljene lokalne in globalne aplikacije za uporabnike naprav Huawei.