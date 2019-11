S preverjanjem obraza tudi dostop do porničev

Avstralske oblasti na vseh ravneh resno razmišljajo o uvedbi nacionalne zbirke podatkov za razpoznavo obrazov, ki bi jo gradili na podatkih s fotografij v potnih listih in vozniških dovoljenjih.

Njihovih namenov ne zmotijo niti pomisleki o zasebnosti in varnosti. Tako je med drugim pristojni odbor za varnost, kjer ima večino vladajoča koalicija, oktobra vladi svetoval, naj znova prouči svoje načrte, ker po njihovem mnenju predlagana zakonodaja nima dovolj varoval za zasebnost in varnost državljanov.

"To imamo že na vsakem pametnem telefonu"

Avstralskih oblasti to, kot kaže, ne zmoti preveč. Ne nazadnje uporabljamo razpoznavo obrazov tudi pri svojih pametnih telefonih, odgovarjajo zagovorniki takšne zbirke podatkov.

Obenem pa javnost želijo pomiriti in prepričati tako, da predstavljajo in poskusno tudi uvajajo številne primere rabe, kjer bi to tehnologijo lahko s pridom izkoristili. Nekaj najnovejših je zbral The Guardian.

Primer 1: energetske subvencije

Vlada jugovzhodne avstralske dežele Viktorija (glavno mesto Melbourne) je julija spremenila proces razpoznave upravičencev za subvencije pri postavljanju solarnih panelov na strehe svojih domov v vrednosti do 2.225 avstralskih dolarjev (1.370 evrov).

Avstralska dežela Viktorija je sistem dodeljevanja subvencij za vgradnjo solarnih panelov nadgradila z avtentikacijo z razpoznavo obraza, a izkušnje niso bile prepričljive. Foto: Getty Images

Nekdanji sistem preverjanja identitete s sto točkami so nadomestili z razpoznavo obraza v mobilni aplikaciji.

Toda v skoraj polovici primerov razpoznava ni bila uspešna, nekateri uporabniki pa zaradi pomislekov o zasebnosti tega sistema sploh niso želeli uporabljati.

Primer 2: preverjanje v dveh korakih

Avstralsko ministrstvo za notranje zadeve je telekomunikacijskim operaterjem predlagalo uporabo razpoznave obraza za preprečevanje zlorab, ki se lahko pojavijo pri sklepanju naročniških razmerij ali drugih pogodbenih obveznosti, kot je prenos številke k drugemu operaterju.

Melbourne, glavno mesto avstralske zvezne države Victoria

Toda smrtni udarec tej pobudi je zadalo drugo krilo oblasti – zvezna vlada. Avstralski minister za komunikacije Paul Fletcher je napovedal, da bodo telekomunikacijski operaterji sami razvili svoj sistem preverjanja v dveh korakih, ki ne bo zahteval obrazov – razen na fotografiji predloženega osebnega dokumenta.

Primer 3: javni prevoz

Avstralska jugovzhodna dežela Novi Južni Wales (z glavnim mestom Sydney) je pred kratkim nadgradila možnost plačevanja javnega prevoza. Zdaj je poleg plačevanja z brezstično kartico Opal (podobno kot londonski Oyster ali ljubljanska Urbana) mogoče tudi neposredno "fočkanje" in plačevanje s plačilno kartico.

Toda minister za promet dežele Novi južni Wales Andrew Constance vidi dodatno udobje v uvedbi možnosti plačevanja z razpoznavo obraza. "Nič več vstopnih ovir, samo neovirana vožnja, za katero sem prepričan, da jo bomo ustvarili v ne preveč oddaljeni prihodnosti," je julija navdušeno razlagal medijem.

Toda kako bi imeli uporabniki možnost samostojne odločitve o (ne)uporabi tega sistema, če bi ob vhodu obraze skenirali vsem potnikom, so mu hitro odgovorili kritiki.

Sydney, Novi južni Wales, Avstralija Foto: Reuters

Primer 4: ugotavljanje žrtev družinskega nasilja

Tudi centri za socialno delo so pokazali veliko zanimanja za razpoznavo obraza pri preverjanju identitete ranljivih skupin iskalcev doklad in pomoči. "Žrtve družinskega nasilja morajo včasih zapustiti svoje domove brez svojih dokumentov, ki jih v nekaterih primerih celo obdržijo storilci nasilnega dejanja," so utemeljevali svoje zanimanje.

Toda prej omenjeno stališče pristojnega odbora za varnost je pot do uresničevanje ambicij centrov za socialno delo podaljšalo, če ne kar povsem porušilo.

Primer 5: dostop do vsebin za odrasle

Avstralski parlament preučuje izvedljivost sistema za preverjanje starosti oziroma polnoletnosti, ki največkrat pride do izraza pri dostopu do vsebin za odrasle.

Predlogi spodnjemu domu tamkajšnjega parlamenta vključujejo predloge, kot so nadzor prek plačilnih in kreditnih kartic ter uvedbo sistema, ki bi ga lahko upravljali telekomunikacijski operaterji ali kar vladne ustanove.

Avstralsko notranje ministrstvo je prepričano, da razpoznava obraza zagotavlja zanesljivo preverjanje starosti uporabnikov, s tem tudi upravičenost dostopa do vsebin za odrasle. Foto: Reuters

Avstralsko zvezno ministrstvo za notranje zadeve pa je prepričano, da je tudi za preverjanje starosti uporabnikov razpoznava obraza lahko primerna rešitev. "S tem bi, na primer, lahko preprečili, da bi mladoletnik uporabil osebne dokumente svojih staršev in se tako izognil nadzoru starosti uporabnika," so med drugim zapisali v svojem predlogu.