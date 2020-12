S katerimi naslovi boste obogatili svojo zbirko?

Nekatere med njimi igričarji čakajo že skoraj desetletje, kot je na primer Cyberpunk 2077, ki bo izšla 10. decembra, a je kljub temu njeno mesto upravičeno na seznamu najboljših iger tega leta. Napovedana je bila že za april in od leta 2012 jo vsi že težko čakajo. Igra v novem svetu kibernetsko izboljšanih bojevnikov, hekerjev in nove tehnologije sledi zgodbi izobčenega plačanca V-ja, ki išče ključ do nesmrtnosti. Vsaka odločitev igralca ključno oblikuje potek zgodbe. V akcijski avanturi Cyberpunk 2077, ki se dogaja v apokaliptičnem mestu NightCity, nastopa filmski igralec Keanu Reeves.

Ena od najtežje pričakovanih novih izdaj videoiger je tudi Assassin’s Creed Valhalla, ki nas tokrat preseli v vikinške čase. Glavni lik Eivor v moškem ali ženskem spolu (odvisno, kaj izberemo na začetku) v 9. stoletju skupaj z drugimi nordijskimi dolgobradci prečka Dansko, južno Švedsko in Norveško ter odpluje na angleški otok in se tam loti osvajanja ozemlja v imenu svojega klana. Boji so krvavi in napeti pa tudi taktični in v slogu iger RPG odvisni od veščin ter opreme vašega lika. Veliko vlogo imajo naselja, za katera skrbite in jih branite, ponudijo pa tudi vpogled v vikinški vsakdan, ki ni temeljil le na prelivanju krvi. Ježa konja in plutje z ladjo sta samoumevna. Prisotno je tudi večigralstvo, v katerem pošiljate svoje Vikinge pomagat drugim igralcem.

Vsaka izdaja igre FIFA 21 požanje veliko zanimanja. Lanska izdaja je bila med širšim občinstvom slabše sprejeta, kritizirali pa so jo predvsem profesionalni igralci, saj so očitali rigidnost in neuravnoteženost. Letošnja izdaja med poznavalci velja za bolj igralno in realno, tudi za karierne načine pravijo, da so dobro urejeni in da so dobili nekaj svežine.

Med najbolj priljubljenimi igrami je tudi Call of Duty, ki je danes stara že 17 let in je med Slovenci še vedno zelo priljubljena.

Predstavljamo še nekaj najbolj prodajanih iger, s katerimi si lahko krajšamo čas v prihodnjih mesecih. Če jih še nimate, jih je vredno preizkusiti.

Za ljubitelje strelskih iger: DOOM Eternal založnika Bethesda Softworks, ki je igričarje osvojil na začetku leta, ima vrhunsko grafiko in je polna akcije. Gre za prvoosebno strelsko igro, v kateri se igralec bori proti vojski iz pekla. Na voljo je na osebnih računalnikih, na konzolah PlayStation 4 in Xbox One ter na platformi Stadia. DOOM Eternal se je tako zasidral v srca igričarjev tudi zato, ker je založnik močno nadgradil predhodnika. S tem so dokazali, da je 30-letna franšiza še zmeraj tako vitalna, kot je bila leta 1993.

Za ljubitelje virtualne resničnosti: virtualna resničnost je zabavna, ampak je lahko draga, dolga leta smo pogrešali igro, ki bi izkoristila vse potenciale virtualne resničnosti. Razvijalec igre Valve je po 12 letih končno ponudil novo različico igre Half-Life, ki jo imajo številni za eno od najboljših. Nova različica igre je postavila nove standarde na področju oblikovanja stopenj, tempiranja akcije in interakcije z okolico. Novembra 1998 je prvi Half-Life po mnenju številnih kritikov računalniške igre razdelil v dve kategoriji: tiste, ki so izšle pred igro Half-Life, in tiste, ki so izšle pozneje. Igra je namreč postavila nove standarde na področju oblikovanja stopenj, tempiranja akcije in interakcije z okolico.

Za ljubitelje igranja domišljijskih vlog: FinalFantasy velja za eno od najstarejših naslovov v igričarski industriji in je izjemno priljubljena pri tistih, ki obožujejo igranje domišljijskih vlog. Predelava igre FinalFantasy VII prinaša dogajanje v futurističnem mestu Midgar, kamor s tovariši prispe bojevnik Cloud, da bi premagal zlobno korporacijo Shinra. V najnovejši različici je grafika močno nadgrajena in zgodba razširjena, izboljšan borilni sistem pa bo znova premamil stare znance in privabil vso novo generacijo igričarjev.

Za ljubitelje epskih spopadov: Mogoče gre za najbolj kontroverzno igro leta 2020, ki je hkrati revolucionarna in neznosno temačna, celo apokaliptična. Na prvi pogled je igra The Last Of Us Part II razvijalcev Naughty Dog akcijska pustolovščina z močno zgodbo in fantastičnimi spopadi. Pod površjem pa se skriva epska zgodba o nasilju, v katero so ukleščene skupnosti v večgeneracijskih sporih. Zgodba se dogaja pet let po dogodkih The Last of Us iz leta 2013.

Za ljubitelje eksotičnih pustolovščin: v izjemno priljubljeni novi Nintendovi videoigri AnimalCrossing: New Horizons igralec prevzame upravljanje zapuščenega otoka, tam zgradi hiše in posadi rožice ter se spoprijatelji z govorečimi živalmi in na otok povabi druge igralce, ki jih spozna prek spleta. Po izidu je bilo videti, kot da je AnimalCrossing zavzel internet. Virtualni tropski otok je kot nalašč za pobeg od pustega karantenskega življenja.

Za ljubitelje japonske mitologije: GhostofTsushima, ki jo navdihujejo japonske narodne pripovedke in mitologija, je akcijska pustolovščina v odprtem svetu. V poznem 13. stoletju je mongolski imperij med osvajanjem vzhoda opustošil celotne narode. Otočje Tsushima je edina ovira na poti med celinsko Japonsko in ogromno mongolsko invazijo, ki jo vodi neusmiljeni in zvijačni general Khotun Khan. Igra je bila sprejeta v platinasto dvorano slavnih v navzkrižnem ocenjevanju novih iger v priznani japonski igričarski reviji Famitsu.

Za ljubitelje letalskih vragolij: Microsoft Flight Simulator je najnovejša različica Microsoftove dolgoletne serije Flight Simulator, ki omogoča letenje s civilnimi letali. Serija Flight Simulator že od nekdaj slovi po izjemno realističnem modelu letenja, zaradi česar je pregovorno neprijazna do začetnikov. Z najnovejšo izdajo pa postaja zanimiva precej širšemu krogu ljudi. V računalniški igri Microsoft Flight Simulator lahko sedemo za krmilo letala in z njim odletimo kamorkoli na svetu.