Prvi pametni telefon z akcijsko kamero

Oglasno sporočilo

Ko občudujemo fotografije ali video posnetke različnih športnih aktivnosti je vse videti sila preprosto. A fotografiranje ekstremnih športov je disciplina sama po sebi. Ujeti plezalca, ki visi s stene, gorskega kolesarja, ki lebdi v zraku, ali pristanek smučarja na sveže zasneženi stezi je velik izziv celo za profesionalne fotografe. Zato je tukaj nekaj koristnih nasvetov in pametni telefon, ki vas bodo navdihnili, da se preizkusite v najbolj ekstremnih športnih podvigih in jih tudi ovekovečite.

1. Poznavanje športa

Prvo pravilo pri fotografiranju ali snemanju športnih podvigov je poznavanje športa. Pri tem mislimo predvsem na to, da si oglejte čim več fotografij športne aktivnosti, ki jo želite ujeti v objektiv, ki so jih posneli profesionalni fotografi. Tako boste hitro ugotovili, na kaj se je fotograf osredotočil, kakšna je bila svetloba in iz katere strani je prihajala ter iz katere pozicije je bila fotografije posneta. Tako boste dobili ideje in lažje pripravili načrt za fotografiranje in snemanje vaših športnih podvigov.

2. Izpostavljenost

Predvidevamo, da boste v večini primerov na posnetkih verjetno želeli ovekovečiti akcijo. Ker je slednje precej težka naloga in boste morali trik izvesti kar nekaj krat, je zelo pomembno, da izberete kader oz. vsebino - kaj želite na fotografiji izpostaviti. Pri prvih poizkusih natančno preverite, kako ste na fotografiji izpostavljeni in kje padajo sence. Po dveh ali treh poizkusih boste našli izpostavljenost, ki bo vaš športni trik pokaže v najlepši luči.

3. Neprekinjen način fotografiranja

Zelo hitre športne akcije je moč ujeti v objektiv le z neprekinjenim načinom fotografiranja. Slednje omogoča hitro zajemanje in več rezultatov. Iz posnetega boste kasneje, ko boste doma pregledovali vse materiale, lahko izbrali odlične in jasne fotografije ter najboljše video posnetke vaših podvigov.

4. Ustvarjalnost

Ne bojte se biti ustvarjalni v svojih posnetkih. Vaš glavni cilj naj bo ujeti kar največ vaše energije in športnega podviga. To dosežete tako, da izostreno prikažete športnika tako, kot da ga meje okvirja fotografije ali ne morejo zadrževati. Drug ustvarjalni učinek je zabrisan oz. zamegljen del posnetka. Najboljši način, da obdržite učinek zamrznjenega trenutka podviga, je povečanje zamegljenosti ozadja. In tudi, če prvi poizkusi ne bodo uspešni, vedite, da je športna fotografija umetnost, ki zahteva prakso. Z malo vztrajnosti in vaje, bo uspelo tudi vam.

Zakaj potrebujete akcijsko kamero?

Ste ob prebranem dobili skomine in bi se radi čim prej preizkusili v fotografiranju športnih podvigov? Potem je vse kar še potrebujete pametni telefon znamke Crosscall. Da bi vam ponudili popolno foto in video izkušnjo brez kompromisov, so pri Crosscallu namreč ustvarili TREKKER-X4: prvi pametni telefon z vključeno akcijsko kamero. Ta tehnološki podvig v obliki pametnega telefona brez primere, je zasnovan tako, da uteleša tri odlične značilnosti blagovne znamke Crosscall: odporen in vzdržljiv mobilni telefone z odlično življenjsko dobo baterije.

Odpornost ustvarjena za intenzivne podvige

TREKKER-X4 je trenutno najbolj odporni pametni telefon, ki ga je Crosscall kdaj ustvaril. Certifikat IP68, lahko vzdrži potopitev v globini 2m za eno uro in ima 4400 mAh baterijo, ki vas bo spremljala tudi na vaših daljših izletih ter vam omogočala snemanje vsakega pomembnega trenutka. TREKKER-X4 je certificiran kot ameriški vojaški odporni standard MIL-STD 810G in je sposoben prenesti izpostavitve ekstremnim temperaturam. Opremljen z dvojno lupino TPU, ki absorbira udarce, je odporen tudi pri padcu višine na beton ter vzdrži udarce in praske. Z lahkoto ga boste držali v eni roki, saj je njegova debelina samo 12,8 mm.

Zabeležite svoje dosežke v vsej njihovi intenzivnosti

Meja med akcijsko kamero in pametnim telefonom še nikoli ni bila tako tanka. Dejansko vam TREKKER-X4 ponuja vse, kar pričakujete od najboljših akcijskih kamer. Zahvaljujoč funkciji Hyperstab®, ki analizira podatke za kompenzacijo gibov in vibracij, s čimer odpravlja nepotrebna gibanja telefona, lahko posnamete tudi svoje najbolj ekstremne izkušnje na prostem.

Dashcam pa vam omogoča zapisovanje preteklih dejanj. Ko aktivirate ta način, telefon neprestano snema in vam omogoča shranjevanje zadnjih 30, 60 ali 90 sekund, tako da si lahko ogledate in shranite tiste redke in nepričakovane trenutke, ki bi brez te funkcije bili izgubljeni. Uporabite funkcije Dynamic, Slow-motion, Time-Lapse in Live Streaming, da podoživite intenzivnost svojih dogodivščin na prostem s prijatelji in družino.

Enostavno urejanje in deljenje vaših podvigov

Z uporabo aplikacije X-CAM, ki sledi zasnovi medijske galerije, lahko preprosto in hitro uredite vse fotografije in opravite hitro in enostavno video montažo. Ta aplikacija namreč omogoča dostop do vseh vaših fotografij in videoposnetkov, ki jih je mogoče zlahka sestaviti prek vgrajenega vmesnika aplikacije.

Ste doživeli nekaj neverjetnega? Zahvaljujoč funkciji za prenos v živo, lahko to delite s prijatelji takoj. Z uporabo X-CAM-a lahko namreč video posnetke in fotografije delite neposredno na družabna omrežja. Če pa po zadnjem spustu po smučišču sedite na sedežnici, lahko z aplikacijo dodate filtre, prekrivate videoposnetke in na družabnih omrežjih objavite svoj X-STORY.

V družbi telefona Trekker-X4 boste tako vsak trenutek na prostem doživeli stoodstotno. Želite vedeti več o tem neverjetnem pametnem telefonu TREKKER-X4? Vse dodatne informacije dobite tukaj.

Naročnik oglasnega sporočila je Crosscall