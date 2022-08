Pametne ure Samsung serije Galaxy Watch5 od zdaj še bolje skrbijo za vas

Oglasno sporočilo

Novo serijo ur Galaxy Watch5 odlikujejo podrobno spremljanje spanja, prilagojen dizajn in povečana vzdržljivost, ki prispevajo k oblikovanju vsakodnevnih navad za boljše zdravje in počutje.

Pametni uri Galaxy Watch5 in Galaxy Watch5 Pro z intuitivnimi vpogledi, naprednimi funkcijami in še boljšimi zmogljivostmi oblikujeta navade, povezane z zdravjem in dobrim počutjem. Galaxy Watch5 izboljšuje funkcije, na katere se potrošniki zanašajo vsak dan, medtem ko je Galaxy Watch5 Pro – najnovejši dodatek v liniji Galaxy Watch – najbolj vzdržljiva pametna ura Samsung do zdaj s številnimi funkcijami. Te nove naprave so zaveza uporabnikom, da lahko dosežejo zastavljene cilje in mejnike, Galaxy Watch5 in Galaxy Watch5 Pro pa sta tu, da jim pri tem pomagata.

Najsodobnejša senzorska tehnologija za boljše razumevanje

Ure zdaj omogočajo poglobljeno spremljanje in prikazujejo praktične podatke z informacijami, ki jih uporabniki potrebujejo kot pomoč na njihovi poti do zdravja in dobrega počutja. Galaxy Watch5 je opremljen z edinstvenim senzorjem Samsung BioActive, ki poganja naslednjo dobo digitalnega spremljanja zdravja. BioActive Senzor, ki je bil prvič predstavljen v seriji Galaxy Watch4, uporablja en sam edinstven čip, ki združuje tri zmogljive zdravstvene senzorje – optični srčni utrip, električni srčni signal in bioelektrično impedančno analizo telesne sestave – za zagotavljanje obsežnih odčitkov, ki vključujejo srčni utrip, raven kisika v krvi in ​​celo raven stresa. Poleg tega lahko uporabniki pridobijo globlje razumevanje zdravja svojega srca s spremljanjem krvnega tlaka in EKG-ja neposredno na zapestju.

S povečano površino in bolj neposrednim stikom z vašim zapestjem Galaxy Watch5 zdaj spremlja zdravstvene meritve s še večjo natančnostjo kot Galaxy Watch4. Poleg tega njegov zmogljiv senzor 3-v-1 BioActive deluje v kombinaciji z drugimi senzorji serije Galaxy Watch5, vključno z na novo predstavljenim senzorjem temperature, da uporabnikom zagotovi poglobljeno razumevanje dobrega počutja. Temperaturni senzor uporablja infrardečo tehnologijo za natančnejše odčitke, tudi če se temperatura okolice spremeni. To odpira nove možnosti za razvijalce, da razširijo svoje možnosti za zdravje in dobro počutje, uporabnikom pa, da izkoristijo povsem nove izkušnje.

Celostni zdravstveni vpogledi za izboljšanje dobrega počutja vsakogar

Serija Galaxy Watch5 je zasnovana za vsakodnevne zmage, ponuja celovito izkušnjo od začetka do konca, ki presega fitnes dejavnosti in vključuje proces po vadbi, počitek in okrevanje. Orodje za merjenje telesne sestave zagotavlja popoln posnetek uporabnikovega splošnega zdravja, ki mu zagotavlja prilagojen pristop za zastavljanje ciljev, vodenje skozi prilagojene vadbe in spremljanje napredka. Ko je čas za počitek, serija Galaxy Watch5 uporabnikom ponuja podatke o okrevanju, vključno s srčnim utripom po intenzivni vadbi, in prilagojena priporočila glede porabe vode na podlagi potenja.

Pri dobrem počutju je pomemben nočni počitek, zato uporabnikom pomagajo do boljšega spanja. Zagotavljajo razumevanje vzorcev spanja prek rezultatov spanja, ki spremljajo faze spanja, skupaj z zaznavanjem smrčanja in ravnjo kisika v krvi. S tem lahko dosežemo izboljšane spalne navade z naprednimi nasveti za boljše spanje, ki ponujajo prilagojen enomesečni vodeni program. Z integracijo SmartThings Galaxy Watch5 samodejno nastavi povezane luči, enote klimatske naprave in televizorje na vnaprej določene nastavitve, ki poskrbijo za idealno okolje za spanje. Uporabniki lahko spijo varno in trdno, saj vedo, da izboljšano zaznavanje padcev zagotavlja obveščanje stika v sili, če se vi ali vaša ljubljena oseba spotakne doma ali pade s postelje.

Galaxy Watch5 Pro, več funkcij in večja vzdržljivost za navdušence nad dejavnostmi na prostem

Galaxy Watch5 Pro, ustvarjen za tiste, ki radi uživajo na prostem, je najnovejši dodatek v portfelju Galaxy Watch. Od pohodništva do kolesarjenja in več, Watch5 Pro je pripravljen na izziv zahvaljujoč vrhunskim materialom. Odlikujeta ga izboljšan safirni kristal, ki je bolj odporen proti obrabi, in trpežno ohišje iz titana, ki ščiti zaslon s štrlečim okvirjem. Galaxy Watch5 Pro je opremljen tudi s povsem novim športnim paščkom D-Buckle, ki ponuja robustno vzdržljivost z elegantnim in čistim prileganjem.

Vgrajena je močna in vzdržljiva baterija, med drugim pa ima Galaxy Watch5 Pro največjo baterijo med Galaxy Watch. Je 60 odstotkov večji od Galaxy Watch4, kar je ključnega pomena, da vam sledi, ko premagujete novo pot. Izkoristite GPX, ki je prvič na voljo na Galaxy Watch. Odpravite se na pohod in posnemite svojo aktivnost ter jo delite z drugimi ljubitelji poti v aplikaciji Samsung Health z Route Workout. Prenesete lahko tudi pohodniške in kolesarske poti, ko vadite za naslednjo dirko ali poskušate popestriti svojo rutino. Med pohodom ali kolesarjenjem z intuitivnimi navodili zavoj za zavojem imejte oči na poti in stran od zemljevida. Ko boste pripravljeni na odhod domov, vas Galaxy Watch5 Pro zlahka pripelje do tja s funkcijo Track back, ki vas popelje nazaj na pot, po kateri ste prišli.

Za prednaročila posebne ugodnosti V promocijskem obdobju od 10. avgusta do konca 25. avgusta 2022 so vsi kupci Galaxy Watch5 Pro ali Galaxy Watch5 pametne ure upravičeni do darila: slušalk Galaxy Buds Live, ki bodo izkušnjo poslušanja glasbe in telefonskih pogovorov dvignile na povsem novo raven.





