Odlična novica za vse ljubitelje filmov in serij

Vseevropski ponudnik pretočnih vsebin SkyShowtime nadaljuje širjenje storitev po Evropi. Svoje delovanje bo 14. decembra 2022 razširil tudi v Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Črno goro, na Kosovo in Hrvaško, v Srbijo in tudi v Slovenijo. Albanija, Češka, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija in Slovaška bodo sledile februarja 2023.

Ponudnik pretočnih vsebin v Evropi SkyShowtime je v četrtek v Amsterdamu gostil ekskluzivni evropski predstavitveni dogodek, kjer je izvršni direktor Monty Sarhan razkril, da bo njihova storitev decembra začela delovati na številnih območjih srednje in vzhodne Evrope. V Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Črni gori, na Hrvaškem, Kosovu, Hrvaškem, v Srbiji in tudi v Sloveniji bo SkyShowtime na voljo od 14. decembra s svojo vrhunsko ponudbo izvirnih vsebin. Storitev se bo februarja 2023 razširila še na Albanijo, Češko, Madžarsko, Severno Makedonijo, Poljsko, Romunijo in Slovaško.

"SkyShowtime je bil ustvarjen za Evropo, zato smo navdušeni, da lahko strankam v Srednji in Vzhodni Evropi sporočimo, da je skoraj napočil čas za SkyShowtime. Veseli nas, da jim lahko omogočimo ekskluziven dostop do najnovejših serij in filmov iz naših kultnih in svetovno znanih studiev, pa tudi vrhunsko ponudbo kakovostnih lokalnih zabavnih vsebin. Po uspešnem zagonu v Severni Evropi in na Portugalskem širitev na te pomembne trge zagotavlja SkyShowtime večjemu številu ljudi po vsej Evropi, kar za nas predstavlja izredno pomemben mejnik," je v nagovoru povedal Sarhan. 20. septembra letos so svoje storitve začeli ponujati na Danskem, Finskem, Norveškem in Švedskem, 25. oktobra pa se je razširil še na Nizozemsko in Portugalsko

Ekskluzivni programi kmalu v Sloveniji

Na dogodku so predstavili tudi nove, ekskluzivne programe, ki bodo na SkyShowtimu premierno predvajani v prihodnjih mesecih. Na enem mestu bodo tako ponujali premiere filmskih uspešnic, nove vrhunske serije, otroške in družinske vsebine ter kuriran izbor filmskih kompletov Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios in Peacock. Ponudili pa bodo tudi lokalne izvirne programe, dokumentarce in posebne oddaje.

Na dogodku tudi slavna imena

Dogodka so se udeležile zvezde iz številnih premier SkyShowtimovih serij, med njimi Ethan Peck in Rebecca Romijn iz Zvezdnih stez: Strange New Worlds, Demián Bichir iz filma Let The Right One In ter Clara Rugaard iz filma The Rising. Med drugimi igralci so se dogodka udeležili tudi Bokeem Woodbine in Yerin Ha iz filma Halo, Jake Lacy in Colin Hanks iz A Friend of the Family’s ter Jeff Wilbusch in Juliana Canfield iz The Calling.